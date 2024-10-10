2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Han Kang

Merakla beklenen 2024 Nobel Edebiyat Ödülü, Güney Koreli yazar Han Kang'a "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel anlatımı nedeniyle" verildi. Han Kang, yaptıkları çeşitli çalışmalarla Nobel ödülü almış olan kadınların arasına katıldı.

Han Kang, 27 Kasım 1970’de Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu. Dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Seul'e taşındı. Babası tanınmış bir romancı olan Kang; edebiyat kökenli olmasının yanı sıra, kendisini tüm edebi üretimine yansıyan sanat ve müziğe de adamış olan çok yönlü bir sanatçı.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Han Kang kariyerine 1993 yılında ('Edebiyat ve Toplum') dergisinde bir dizi şiirin yayınlanmasıyla başladı. Düzyazıya ilk çıkışı 1995 yılında kısa öykü derlemesi ('Yeosu'nun Sevgisi') ile gerçekleşti ve bu derlemeyi kısa bir süre sonra hem roman hem de kısa öykü olmak üzere diğer birkaç düzyazı çalışması izledi. Bunlar arasında Han Kang'ın sanata olan ilgisinin açık izlerini taşıyan (2002; 'Soğuk Elleriniz') romanı dikkat çekti.

En büyük uluslararası atılımı (2007; 'Vejetaryen', 2015) romanıyla geldi. Üç bölüm halinde yazılan kitap, baş kahramanı Yeong-hye'nin gıda tüketimi normlarına uymayı reddetmesinin ortaya çıkardığı şiddet içeren sonuçları anlatıyor. Han Kang'ın çalışması; acıya çifte maruz kalma, zihinsel ve fiziksel işkence arasındaki benzerlik ve Doğu düşüncesiyle yakın bağlantılarla karakterize edilen bir eser olarak nitelendiriliyor.

Yazar Han Kang için Nobel Komitesi Başkanı Anders Olsson şu açıklamayı yaptı:

“Han Kang yapıtlarında tarihsel travmalarla ve görünmez kurallar dizisiyle yüzleşiyor ve her eserinde insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkarıyor. Beden ile ruh, yaşayan ile ölü arasındaki bağlantılara dair eşsiz bir farkındalığa sahip olup şiirsel ve deneysel üslubuyla çağdaş düzyazının yenilikçisi haline gelmiştir.”

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