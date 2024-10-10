2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Han Kang

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı açıklandı. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Han Kang kimdir? Hayatı, kitapları ve eserleriyle Han Kang...

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Han Kang
Yaşam
Giriş: 10 Ekim 2024 16:00
ABONE OL

Merakla beklenen 2024 Nobel Edebiyat Ödülü, Güney Koreli yazar Han Kang'a "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel anlatımı nedeniyle" verildi. Han Kang, yaptıkları çeşitli çalışmalarla Nobel ödülü almış olan kadınların arasına katıldı.


Han Kang, 27 Kasım 1970’de Güney Kore'nin Gwangju şehrinde doğdu. Dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Seul'e taşındı. Babası tanınmış bir romancı olan Kang; edebiyat kökenli olmasının yanı sıra, kendisini tüm edebi üretimine yansıyan sanat ve müziğe de adamış olan çok yönlü bir sanatçı.


2024 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Han Kang kariyerine 1993 yılında ('Edebiyat ve Toplum') dergisinde bir dizi şiirin yayınlanmasıyla başladı. Düzyazıya ilk çıkışı 1995 yılında kısa öykü derlemesi ('Yeosu'nun Sevgisi') ile gerçekleşti ve bu derlemeyi kısa bir süre sonra hem roman hem de kısa öykü olmak üzere diğer birkaç düzyazı çalışması izledi. Bunlar arasında Han Kang'ın sanata olan ilgisinin açık izlerini taşıyan (2002; 'Soğuk Elleriniz') romanı dikkat çekti.


En büyük uluslararası atılımı (2007; 'Vejetaryen', 2015) romanıyla geldi. Üç bölüm halinde yazılan kitap, baş kahramanı Yeong-hye'nin gıda tüketimi normlarına uymayı reddetmesinin ortaya çıkardığı şiddet içeren sonuçları anlatıyor. Han Kang'ın çalışması; acıya çifte maruz kalma, zihinsel ve fiziksel işkence arasındaki benzerlik ve Doğu düşüncesiyle yakın bağlantılarla karakterize edilen bir eser olarak nitelendiriliyor.


Yazar Han Kang için Nobel Komitesi Başkanı Anders Olsson şu açıklamayı yaptı:


“Han Kang yapıtlarında tarihsel travmalarla ve görünmez kurallar dizisiyle yüzleşiyor ve her eserinde insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkarıyor. Beden ile ruh, yaşayan ile ölü arasındaki bağlantılara dair eşsiz bir farkındalığa sahip olup şiirsel ve deneysel üslubuyla çağdaş düzyazının yenilikçisi haline gelmiştir.”


Bu gönderiyi Instagram'da gör Nobel Prize (@nobelprize_org)'in paylaştığı bir gönderi



2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kim kazanmıştı?


Edebiyata yön veren kadın yazarlar

Edebiyat alanında verilen en prestijli ödül olarak bilinen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanıp büyük başarı elde eden kadın yazarlar...

14
Selma Lagerlöf - İsveç (1909) Selma Lagerlöf, ödül alan ilk kadın yazardır. "Nils Holgersson'un Serüvenleri" ile ödül kazanan Lagerlöf Efsane ve masalları kullandığı eserleriyle biliniyor.
Grazia Deledda - İtalya (1926) Gerçekçilik ve natüralizm akımına bağlı olan Grazia Deledda, Sardinya Efsaneleri ile Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır. Deledda'nın eserlerinde yaşadığı yerin zorlu koşulları yer alıyor.
Sigrid Undset - Norveç (1928) Eserlerinde kadın özgürlüğünü işleyen Sigrid Undset, "Orta Çağ kuzey ülkelerindeki yaşamı güçlü şekilde tasvir ettiği için" ödül kazanmıştır.
Pearl S. Buck - ABD (1938) Pearl S. Buck, hayatının büyük bir bölümünü Çin'de geçirmiştir. Nobel Edebiyat Ödülü'nü de "Çin'deki köy yaşamını zengin ve gerçekçi anlatımı ve biyografik şahaseri nedeniyle" kazanmıştır.
Gabriela Mistral - Şili (1945) Hayatını Şili'nin sorunlarını çözmeye adayan Gabriela Mistral, şiirleri ile biliniyor. Doğa, anne şevkati, aşk gibi temaları işlediği şiirleri ona Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandırdı.
Nelly Sachs - İsveç (1966) Savaş karşıtı eserleri ile bilinen Nelly Sachs'inTürkçe'ye çevrilmiş şiirleri de vardır.
Nadine Gordimer - Güney Afrika (1991) Nadine Godimer, ırkçılık karşıtı yazıları ile biliniyor. Eserlerinde yalın bir dil kullanan Gordimer, epik anlatımı sayesinde ödüle layık görülmüştür.
Toni Morrison - ABD (1993) Eserlerinde ırkçılık ve gelenekler ile ilgili konuları işleyen Toni Morrison "Amerikan gerçeğinin önemli bir yönüne hayat veren, şiirsel ifadeler ve hayal gücü ile karakterize romanları için" ödüle layık görülür.
Wisława Szymborska - Polonya (1996) Çağdaş Polonya şiirinin temsilcileri arasında gösterilen Wisława Szymborska, "Tarihi ve biyololojik bağlamda insan gerçeğinin tüm kısımlarına ışık tutan, ironik bir hassasiyete sahip şiirleri" sayesinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
Elfriede Jelinek - Avusturya (2004) Piyanist adlı eseri ile bildiğimiz Elfriede Jelinek, "Romanlarındaki seslerin müzikal ahengi ve oyunlarındaki sıra dışı dilsel coşkunlukla toplumun klişelerinin saçmalığını gözler önüne sermesindeki ustalık" nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.
Doris Lessing - Birleşik Krallık (2007) Altın Defter kitabı ile büyük beğeni toplayan Doris Lessing "Parçalanmış bir uygarlığı şüphecilik, tutku ve hayal gücüyle ele alan kadın hareketini destansı bir dille anlattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.
Herta Müller - Almanya (2009) Herta Müller, "Şiirin yoğunluğu ve nesirin samimiyeti ile, yoksulların dünyasını tasviriyle" Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.
Alice Munro - Kanada (2013) Alice Munro, "Çağdaş kısa öykü ustası" olarak Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.
Svetlana Aleksiyeviç - Beyaz Rusya (2015) Svetlana Aleksiyeviç "Zamanımızın ızdırabı ve cesareti için bir abide"açıklaması ile Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.











YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.