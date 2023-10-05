2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jon Fosse

2023 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi. Yazar Jon Fosse, 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'ne "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" için Norveçli yazar Jon Fosse'nin layık görüldüğü açıklandı.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Jon Fosse kimdir?

Dünyanın en prestijli edebiyat ödülü olan Nobel Edebiyat Ödülü'ne 2023 yılında layık görülen Norveçli yazar Jon Fosse'nin hayatı merak ediliyor. Fosse, 29 Eylül 1959'da Norveç'in Haugesund şehrinde doğdu. 1987'de Bergen Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisans yaptı. Norveçli yazarın eserleri genellikle insan ilişkileri, varoluşsal temalar ve içsel dünyanın keşfi gibi konuları ele almaktadır.

Tiyatro oyunları, romanlar, şiirler ve çocuk kitapları dahil olmak üzere birçok farklı türde eserler veren yazar Jon Fosse'nin eserlerinin çoğunun minimalist bir tarzda yazıldığı görülür. Dilin gücüne odaklanan Nobel ödüllü yazarın eserleri, sıklıkla insanların yalnızlık, aşk, kayıp ve ölüm gibi evrensel duygusal deneyimleri ele alır.

1901-2023 yıllarında 116 kez verilen Nobel Edebiyat Ödülleri, bugüne kadar toplam 120 kişiye layık görüldü. Önceki yıllarda verilen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırılmıştı.

5 Ekim 2023'te açıklanan Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen kişi olan Jon Fosse, yazdığı tiyatro oyunları ile de birçok ödül kazanmış bir yazar. Norveç edebiyatının uluslararası tanınırlığına büyük katkıları olan yazar, 2010 yılında Ibsen Ödülü'ne layık görülmüştür.

Jon Fosse kitapları ve eserleri

Melankoli, Sabahtan Akşama, Üçleme kitaplarıyla bilinen Jon Fosse, tiyatro yazarlığı ile de ünlü. İlk oyunu Og aldri skal vi skiljast (Ve Asla Ayrılmayacağız) 1994'te sahnelendi.

Yazarın romanları, şiirleri, öyküleri, çocuk kitapları, oyun ve denemeleri 40'tan fazla dile çevrilerek dünya çapında okuyucuyla buluştu.

Fosse, The Daily Telegraph Gazetesi'nin yaşayan en iyi 100 dahi listesinde 83. sırada yer aldı.