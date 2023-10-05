2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jon Fosse

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'ne Norveçli yazar Jon Fosse layık görüldü. Yazar Jon Fosse kimdir? Hayatı, kitapları ve eserleriyle 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi...

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jon Fosse
Yaşam
Giriş: 05 Ekim 2023 14:59 Güncelleme: 05 Ekim 2023 15:11
ABONE OL

2023 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. 2023 Nobel Edebiyat Ödülü, Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi. Yazar Jon Fosse, 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.


İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'ne "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" için Norveçli yazar Jon Fosse'nin layık görüldüğü açıklandı.


2023 Nobel Edebiyat Ödülü kazananı Jon Fosse kimdir?

Dünyanın en prestijli edebiyat ödülü olan Nobel Edebiyat Ödülü'ne 2023 yılında layık görülen Norveçli yazar Jon Fosse'nin hayatı merak ediliyor. Fosse, 29 Eylül 1959'da Norveç'in Haugesund şehrinde doğdu. 1987'de Bergen Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında yüksek lisans yaptı. Norveçli yazarın eserleri genellikle insan ilişkileri, varoluşsal temalar ve içsel dünyanın keşfi gibi konuları ele almaktadır.


Tiyatro oyunları, romanlar, şiirler ve çocuk kitapları dahil olmak üzere birçok farklı türde eserler veren yazar Jon Fosse'nin eserlerinin çoğunun minimalist bir tarzda yazıldığı görülür. Dilin gücüne odaklanan Nobel ödüllü yazarın eserleri, sıklıkla insanların yalnızlık, aşk, kayıp ve ölüm gibi evrensel duygusal deneyimleri ele alır.


1901-2023 yıllarında 116 kez verilen Nobel Edebiyat Ödülleri, bugüne kadar toplam 120 kişiye layık görüldü. Önceki yıllarda verilen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırılmıştı.


5 Ekim 2023'te açıklanan Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen kişi olan Jon Fosse, yazdığı tiyatro oyunları ile de birçok ödül kazanmış bir yazar. Norveç edebiyatının uluslararası tanınırlığına büyük katkıları olan yazar, 2010 yılında Ibsen Ödülü'ne layık görülmüştür.





Jon Fosse kitapları ve eserleri

Melankoli, Sabahtan Akşama, Üçleme kitaplarıyla bilinen Jon Fosse, tiyatro yazarlığı ile de ünlü. İlk oyunu Og aldri skal vi skiljast (Ve Asla Ayrılmayacağız) 1994'te sahnelendi.


Yazarın romanları, şiirleri, öyküleri, çocuk kitapları, oyun ve denemeleri 40'tan fazla dile çevrilerek dünya çapında okuyucuyla buluştu.


Fosse, The Daily Telegraph Gazetesi'nin yaşayan en iyi 100 dahi listesinde 83. sırada yer aldı.


Edebiyata yön veren kadın yazarlar
Edebiyata yön veren kadın yazarlar




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.