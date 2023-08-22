2023 Sonbahar/Kış sezonunun öne çıkan 5 rengi

Önümüzdeki sezon gelmeden öne çıkan 5 rengi öğrenmeye ne dersiniz?

2023 Sonbahar/Kış sezonunun öne çıkan 5 rengi
Moda
Giriş: 22 Ağustos 2023 11:15
ABONE OL

Ağustos ayının son günlerinde olduğumuz bu zamanlarda mağazalarda sonbahar/kış sezonunun hakimiyetini hisseder olduk. Uzun süredir yapılan defileler de bize önümüzdeki sezona dair ipuçlarını çoktan verdiler. İşte gelecek sezona hakimiyetleriyle konuşulacak o 5 renk:


1- Gümüş

Sıklıkla ayakkabı ve çantalarda kullandığımız gümüş rengini artık kıyafetlerde de sıklıkla göreceğimizi söyleyebiliriz. Lüks markaların kreasyonlarında karşımıza çıkan gümüş rengi kimi zaman bir elbisenin tamamında tercih edilirken kimi zaman da kombinlerde bir parçayı öne çıkarmak için kullanılıyor.


2- Lacivert

Lacivert, birçok renge uyum sağlayabilmesiyle öne çıkan bir renk. Bu sebeple siyah ve yaz renkleri gibi birçok rengin yanında kullanılabilirler. Biz lacivert rengine en çok sarı, yeşil, pembe ve toprak tonlarını yakıştııryoruz. Bizce özellikle gelecek sezonda palto ve anoraklarda bu renge bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyoruz.


Trend: Kapüşonlu elbise
Trend: Kapüşonlu elbise Son zamanlarda özel davetlerde b...
2023 yılı gelinliklerindeki trendler neler? Özellikle düğün sezonu yaklaşmış...

3- Mor

Uzun süreden beri Barbie pembesi kullanımından sıkılanlar için mor renk yeni bir alternatif. Sonbahar ve kış aylarında sıklıkla kullandığımız gri renge eşlik edebilecek en enerjik renklerden biri olsa gerek. Günlük hayatta sıklıkla giyeceğiniz parçalarda tercih etmek yerine kombininizi dikkat çekici hale getirmek için bir parçayı mor renkten yana kullanabilirsiniz.


4- Nil yeşili

Yeşilin en tatlı tonlarından biri olan nil yeşilini önümüzdeki sezon birçok kıyafet markasında göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Canlı enerjisiyle sonbahar/kış sezonunun alışılmış havasına yeni bir slouk getireceğine eminiz. Peki siz nil yeşillini nasıl kullanmayı tercih edeceksiniz?


5- Hindistan cevizi sütü

Pantone 2023 Sonbahar/Kış renklerinden olan Hindistan cevizi sütü tam bir beyaz olmasa da o kırılmış rengiyle bizce çok hoş bir hava katacak kıyafetlere. Birçok renkle uyum sağlayabilecek bu rengi açık renkli kombinler yapmak istediğiniz günlerde tercih etmemeniz için hiçbir sebep yok.


2023'ün en çarpıcı renklerinden: Kobalt mavisi
2023'ün en çarpıcı renklerinden: Kobalt mavisi 2023'ün en göze çarpan ve hemen ...
Kış gardırobunuz için öneriler Bu sezon hem kat kat giyinip hem...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.