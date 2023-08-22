2023 Sonbahar/Kış sezonunun öne çıkan 5 rengi

Ağustos ayının son günlerinde olduğumuz bu zamanlarda mağazalarda sonbahar/kış sezonunun hakimiyetini hisseder olduk. Uzun süredir yapılan defileler de bize önümüzdeki sezona dair ipuçlarını çoktan verdiler. İşte gelecek sezona hakimiyetleriyle konuşulacak o 5 renk:

1- Gümüş

Sıklıkla ayakkabı ve çantalarda kullandığımız gümüş rengini artık kıyafetlerde de sıklıkla göreceğimizi söyleyebiliriz. Lüks markaların kreasyonlarında karşımıza çıkan gümüş rengi kimi zaman bir elbisenin tamamında tercih edilirken kimi zaman da kombinlerde bir parçayı öne çıkarmak için kullanılıyor.

2- Lacivert

Lacivert, birçok renge uyum sağlayabilmesiyle öne çıkan bir renk. Bu sebeple siyah ve yaz renkleri gibi birçok rengin yanında kullanılabilirler. Biz lacivert rengine en çok sarı, yeşil, pembe ve toprak tonlarını yakıştııryoruz. Bizce özellikle gelecek sezonda palto ve anoraklarda bu renge bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyoruz.

3- Mor

Uzun süreden beri Barbie pembesi kullanımından sıkılanlar için mor renk yeni bir alternatif. Sonbahar ve kış aylarında sıklıkla kullandığımız gri renge eşlik edebilecek en enerjik renklerden biri olsa gerek. Günlük hayatta sıklıkla giyeceğiniz parçalarda tercih etmek yerine kombininizi dikkat çekici hale getirmek için bir parçayı mor renkten yana kullanabilirsiniz.

4- Nil yeşili

Yeşilin en tatlı tonlarından biri olan nil yeşilini önümüzdeki sezon birçok kıyafet markasında göreceğimiz için çok heyecanlıyız. Canlı enerjisiyle sonbahar/kış sezonunun alışılmış havasına yeni bir slouk getireceğine eminiz. Peki siz nil yeşillini nasıl kullanmayı tercih edeceksiniz?

5- Hindistan cevizi sütü

Pantone 2023 Sonbahar/Kış renklerinden olan Hindistan cevizi sütü tam bir beyaz olmasa da o kırılmış rengiyle bizce çok hoş bir hava katacak kıyafetlere. Birçok renkle uyum sağlayabilecek bu rengi açık renkli kombinler yapmak istediğiniz günlerde tercih etmemeniz için hiçbir sebep yok.