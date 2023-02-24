Kobalt mavisi 2023'e damga vuracak

Enerjisi ve canl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla bu renk adeta g\u00f6zlerimizi ald\u0131. Her \u00fcr\u00fcnde \u00e7ok be\u011feniyor ve denemek i\u00e7in heyecanlan\u0131yoruz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Nocturne 1.199 TL. Y\u0131l i\u00e7erisinde yaz k\u0131\u015f demeden giyece\u011fimiz bu renk, \u015f\u00fcphesiz ceketlerde de olduk\u00e7a haval\u0131 duruyor ve dikkat \u00e7ekiyor.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Twist 1.149,50 TL. Bizce bu renkte topuklu bir ayakkab\u0131y\u0131 kot pantolon veya mini elbiselerle olduk\u00e7a g\u00fczel kombinleyebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Bershka 559,95 TL. T\u0131rnklardaki kobalt mavisi bir hayli canl\u0131 ve dikkat \u00e7ekici duruyor. Her mevsimde e\u015flik edebilecek bir oje rengi bizce.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Alix Avien 55 TL. S\u0131radan bir kombini dahi \u00e7antan\u0131zla dikkat \u00e7ekici bir hale getirebilirsiniz. Kobalt mavisi bir \u00e7antayla bunu sa\u011flayabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Tamer Tanca 999,20 TL. \u00d6zellikle ilkbahar ve yaz aylar\u0131nda rahat ve tiril tiril g\u00f6mlekler giymeyi seviyorsan\u0131z bu renkte bir g\u00f6mle\u011fe \u015fans verebilirsiniz. Bizce \u00f6zellikle beyaz pantolonlarla \u00e7ok yak\u0131\u015fabilirler.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Beymen Club 1.099 TL. Tamamen ayn\u0131 renkte giyinebilir ya da paltonuzu kobalt mavisi rengiyle y\u0131ld\u0131z par\u00e7a haline getirebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Academia 4.649 TL. Hen\u00fcz so\u011fuk havalar bitmeden ve y\u0131l sonunda tercih edebilece\u011finiz bir aksesuar olan atk\u0131lar\u0131n\u0131za da olduk\u00e7a yak\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz bir renk.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Suud Collection 139,90 TL. Bal\u0131k\u00e7\u0131 \u015fapkalar\u0131 son birka\u00e7 senedir olduk\u00e7a trend. Siz de bu rengi \u015fapkan\u0131zda de\u011ferlendirerek enerjik g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc bir kombin yapabilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Alexander McQueen 4.249 TL. E\u011fer kombininizdeki veya tak\u0131lar\u0131n\u0131z aras\u0131ndaki y\u0131ld\u0131z par\u00e7ay\u0131 kolyeniz olarak belirlediyseniz bu choker kolye tam size g\u00f6re.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcn: Merano Design 368,90 TL.
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