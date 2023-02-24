Kobalt mavisi 2023'e damga vuracak

2023'ün en göze çarpan ve hemen hemen her markanın bu renkte tasarladığı ürünlerini görebileceğiniz bir renk olan kobalt mavisi, ojeden çantaya kadar her yerde karşımıza çıkacak...

Moda
Giriş: 24 Şubat 2023 20:00
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  • Enerjisi ve canlılığıyla bu renk adeta gözlerimizi aldı. Her üründe çok beğeniyor ve denemek için heyecanlanıyoruz.

    Görseldeki ürün: Nocturne 1.199 TL

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  • Yıl içerisinde yaz kış demeden giyeceğimiz bu renk, şüphesiz ceketlerde de oldukça havalı duruyor ve dikkat çekiyor.

    Görseldeki ürün: Twist 1.149,50 TL

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  • Bizce bu renkte topuklu bir ayakkabıyı kot pantolon veya mini elbiselerle oldukça güzel kombinleyebilirsiniz.

    Görseldeki ürün: Bershka 559,95 TL

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  • Tırnklardaki kobalt mavisi bir hayli canlı ve dikkat çekici duruyor. Her mevsimde eşlik edebilecek bir oje rengi bizce.

    Görseldeki ürün: Alix Avien 55 TL

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  • Sıradan bir kombini dahi çantanızla dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz. Kobalt mavisi bir çantayla bunu sağlayabilirsiniz.

    Görseldeki ürün: Tamer Tanca 999,20 TL

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  • Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında rahat ve tiril tiril gömlekler giymeyi seviyorsanız bu renkte bir gömleğe şans verebilirsiniz. Bizce özellikle beyaz pantolonlarla çok yakışabilirler.

    Görseldeki ürün: Beymen Club 1.099 TL

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  • Tamamen aynı renkte giyinebilir ya da paltonuzu kobalt mavisi rengiyle yıldız parça haline getirebilirsiniz.

    Görseldeki ürün: Academia 4.649 TL

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  • Henüz soğuk havalar bitmeden ve yıl sonunda tercih edebileceğiniz bir aksesuar olan atkılarınıza da oldukça yakıştığını düşündüğümüz bir renk.

    Görseldeki ürün: Suud Collection 139,90 TL

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  • Balıkçı şapkaları son birkaç senedir oldukça trend. Siz de bu rengi şapkanızda değerlendirerek enerjik görünümlü bir kombin yapabilirsiniz.

    Görseldeki ürün: Alexander McQueen 4.249 TL

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  • Eğer kombininizdeki veya takılarınız arasındaki yıldız parçayı kolyeniz olarak belirlediyseniz bu choker kolye tam size göre.

    Görseldeki ürün: Merano Design 368,90 TL

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