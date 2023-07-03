Trend: Kapüşonlu elbise

Son zamanlar\u0131n abiye modellerinde en \u00e7ok kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan modellerden biri olan kap\u00fc\u015fonlu elbiseleri \u00f6zellikle mevsim ge\u00e7i\u015flerinde gard\u0131roplar\u0131n\u0131z\u0131n kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alar\u0131 olarak g\u00f6rebilirsiniz.. G\u00fcnl\u00fck giyimde spor ayakkab\u0131larla tercih edebilece\u011finiz bu elbiseleri bir s\u0131rt \u00e7antas\u0131 ya da spor tarzda bir \u00e7apraz \u00e7antayla tamamlayabilirsiniz.. Sweatshirt gibi modellerde olabilen bu elbiseler genellikle rahatl\u0131\u011f\u0131yla \u00f6n planda olsa da v\u00fccut \u015feklinize g\u00f6re tercih etti\u011finiz modele g\u00f6re g\u00f6z al\u0131c\u0131 bir kombininin y\u0131ld\u0131z par\u00e7as\u0131 da olabilir.. Bu tarz elbiseleri ara renklerde tercih etmek \u00e7ok fazla \u015fey kat\u0131lamayacak bir par\u00e7a oldu\u011fundan size kolayl\u0131k sa\u011flar. . \u00dczerine aksesuar takmaya pek de m\u00fcsait olmayan kap\u00fc\u015fonlu elbiseleri ayakkab\u0131 ve \u00e7anta gibi par\u00e7alarla hareketlendirebilirsiniz.. \u0130\u015fte kap\u00fc\u015fonlu elbiseler i\u00e7in ilham alabilece\u011finiz di\u011fer kombinler.... . . .
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