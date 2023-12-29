Kremasında yumurta olmayan bu tarifte, portakallı tiramisu'yu buzdolabında 3-4 gün bekletebilirsiniz.

Servis: Büyük boy oval cam kapta

Hazırlama süresi: 1 saat

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

Portakal peltesi için malzemeler;

1 bardak toz şeker

2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

1,5 bardak taze sıkılmış portakal suyu

Yarım limonun suyu

1 bardak su

60 gr tereyağı

1 paket vanilya

Kreması için malzemeler;

2 paket krema, 400 gr (% 35 yağlı)

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım bardak toz şeker

Yarım portakalın suyu, 50 ml

3 yemek kaşığı portakal peltesi

1 paket vanilya

400 gr krem beyaz peynir, oda ısısında

1,5 paket savoyer bisküvi

Bisküvileri ıslatmak için;

1 bardak taze sıkılmış portakal suyu

1 bardak su

3 yemek kaşığı portakal likörü, opsiyonel

Yapılışı

Portakal peltesi için;

Toz şeker ve mısır nişastasını orta boy sos tenceresine alıp karıştırın. Portakal suyu, limon suyu ve suyu ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocağı kapatıp vanilya ve tereyağını ilave ederek tereyağı eriyene kadar karıştırın. Pelteyi cam kaseye aktarıp üzerine değecek gibi streç film ile kaplayarak tamamen soğuması için buzdolabına kaldırın.

Kreması için;

Krema, toz şeker, portakal kabuğu, portakal suyu, portakal peltesinden 2 yemek kaşığı ve vanilyayı büyük bir kaba aktarıp mikserin yüksek deviri ile 4 - 5 dakika çırpın, krem beyaz peyniri ilave ederek kremamsı kıvam alana kadar 4 - 5 dakika daha çırpın.

Bisküvileri portakallı suya batırıp bekletmeden kabın tabanına yerleştirin, üzerine kremanın yarısını yayın. Kremanın üzerine 4 - 5 yemek kaşığı portakal peltesinden sürün, peltenin üzerine portakallı su ile ıslatılmış bisküvileri yerleştirin ve kalan kremayı bisküvilerin üzerine yayın.

Kabı streç film ile kaplayarak en az 3 saat veya bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra kalan portakal peltesini üzerine yayın ve portakal dilimleriyle süsleyin.

Kısa bir not;

Portakalın 4 tanesini tiramisu içinde, 1'ini üzerini süslemek için olmak üzere toplamda 5 tane kullandım.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...