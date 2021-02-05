Ispanaklı kiş

Altında tereyağlı kıyır kıyır hamuru, arasında muskat aromalı peynirli & ıspanaklı harç ve üzerindeki kremasıyla çay sofralarına çok yakışan nefis kiş Fransız mutfağına ait bir lezzet... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Ispanaklı kiş
Yaşam
05 Şubat 2021 Cuma

Tarife geçmeden önce birkaç faydalı bilgiden bahsetmek istiyorum;

Hamuru akşamdan hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz, ertesi güne epey kolaylık sağlıyor. Ispanaklı harca elimdeki küp peynirini kullandım, eski kaşar, İzmir tulum veya keçi peyniriyle de gayet lezzetli oluyor. Dilediğiniz aromalı her hangi bir peynir kullanabilirsiniz. Ispanağın yeşil rengini ve besin değerini kaybetmemesi için yıkadıktan sonra geniş bir kaba alıp üzerine kaynar su dökerek spatula ile alt-üst yapıyoruz. Bu arada eş zamanlı diğer bir kapta buzlu su hazır oluyor, ıspanakları bekletmeden buzlu suya aktarıyoruz. Bu yönteme gastronomide ''blanch etme'' deniliyor. Buzlu sudan çıkarıp iyice sıkarak kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.


Servis: 26 cm’lik yuvarlak tart kalıbında

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika


Malzemeler.

Hamuru için;

  • 125 gr tereyağı

  • 250 gr un

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı soğuk su

Ispanaklı harç için;

  • 1/2 kg ıspanak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 büyük kuru soğan, yemeklik minik küpler halinde doğranmış

  • 1/2 çay kaşığı muskat

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 100 gr İzmir tulum veya eski kaşar, rendelenmiş

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

Üzerinin kreması için;

  • 3 yumurta

  • 150 ml krema

  • 50 gr rendelenmiş parmesan

  • 10 - 12 adet şeker domates, yıkanıp her biri ikiye bölünmüş

  • Taze fesleğen yaprakları





Yapılışı:

*Tereyağını küçük küpler halinde keserek sertleşene kadar buzdolabında bekletin. Unu blendere alın, üzerine soğuk tereyağı, tuz, yumurta ve soğuk suyu ilave ederek hamur toparlanana kadar birkaç tur çalıştırın (eğer elinizde yapacaksanız tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak parmak uçlarınızla hamur toparlanıncaya kadar hızlıca karıştırın). Hamuru yuvarlayıp disk haline getirerek yassılaştırın, streç film ile kaplayarak yarım saat buzdolabında bekletin


*Bu arada ıspanaklı iç harcı hazırlayalım; Ispanakları yıkadıktan sonra blanch edip fazla suyunu iyice sıkın ve incecik doğrayın. Geniş bir tavaya zeytinyağı ve doğranmış kuru soğanı alın, açık ateşte yumuşayıncaya kadar kavurun. Ispanakları ekleyip tavada hiç su kalmayana kadar açık ateşte 4 - 5 dakika kavurarak ocağı kapatın. Ilınınca peynir, muskat, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın.


*Tart kalıbına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp kenarda bekletin. Fırını 180 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın.


*Hamuru iki fırın kağıdı arasına alarak merdane yardımıyla yaklaşık 32 cm çapında açın. Üstteki kağıdı çıkartıp hamuru alttaki kağıtla birlikte kalıba ters çevirerek aktarın. Kağıdı çıkartıp hamuru kalıbın kenar yüksekliğine göre sabitleyin, çatalla minik delikler açın. Kremasında kullanacağımız yumurtalardan birinin akından az miktarda fırça yardımıyla hamura sürün. Hamuru ısınmış fırında pembeleşene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


*Hamur fırında pişerken bu arada yumurtalar ve kremayı homojen hale gelene kadar mikserle çırpın, parmesanı ekleyip karıştırın.


*Pişen hamuru fırından çıkartın, üzerine önce ıspanaklı harcı yayın, sonra yumurtalı kremalı sosu akıtarak domatesleri yerleştirin.


*Fırında kızarana kadar 20 dakika daha pişirin. Fırından aldıktan sonra fesleğen yapraklarını üzerine serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...






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