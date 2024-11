Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımı için yaş sınırının 16’ya çekileceğini duyurdu. Yeni yaş sınırının 16 olması ile birlikte sosyal medya platformları bu uyumluluğun sağlanmasından sorumlu tutulacak. (AP)

Başbakan Anthony Albanese 'dünyada öncü' olarak nitelendirdikleri yasa ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor. Binlerce ebeveyn, büyükanne ve büyükbaba, teyze ve amcayla konuştum. Onlar da benim gibi çocuklarımızın çevrimiçi güvenliği konusunda fena halde endişeleniyorlar" diye ifade etti.

Yasa, 18 Kasım'ı takip eden iki hafta içinde parlamentoya sunulacak. Başbakan Albanese gazetecilere verdiği demeçte, yaş sınırının yasanın geçmesinden 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Böylece X, TikTok, Instagram ve Facebook gibi platformların, 16 yaşından küçük Avustralyalı çocukları nasıl dışlayacaklarını bulmak için önlerinde 12 aylık bir süre olacak. Yasa ile birlikte, yaş sınırını ihlal eden sosyal medya platformları ceza alacak ancak yaşı küçük çocuklar ve ebeveynleri ceza almayacak. Başbakan Albanese, "Bu sorumluluk ebeveynlerin veya gençlerin üzerinde olmayacak" dedi. Erişimi engellemek için makul adımlar attıklarını gösterme sorumluluğu sosyal medya platformlarına ait olacak. İletişim Bakanı Michelle Rowland, "Avustralya'da faaliyet gösteren, ister burada ister başka yerde olsun, her şirketin Avustralya yasalarına uyması veya sonuçlarına katlanması bekleniyor" diye konuştu.

Bu yılın başlarında hükümet, yaş sınırlaması teknolojilerini denemeye başladı. Başbakan Albanese, eğitim hizmetlerine erişimin devam etmesi gibi durumlarda istisna ve muafiyetlerin olabileceğini söylese de ebeveyn izni kısıtlaması, 16 yaşın altındaki bir çocuğa sosyal medyaya erişme hakkı vermiyor. Bu da gözleri platformların yapacağı açıklamalara çevirdi.

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta şirketinin güvenlikten sorumlu yöneticisi Antigone Davis, şirketin hükümetin getirmek istediği her türlü yaş sınırlamasına uyacağını söyledi. Davis, yaptığı açıklamada, "Ancak korumaları nasıl uyguladığımıza dair daha derin bir tartışmanın eksikliği yaşanıyor. Bu konu üzerinde çalışmazsak, harekete geçmişiz gibi kendimizi daha iyi hissetme riskiyle karşı karşıya kalırız, ancak gençler ve ebeveynler kendilerini daha iyi bir yerde bulamayacaklar" dedi. Meta güvenlik sorumlusu Davis ayrıca, ebeveynlerin, çocuklarının hangi uygulamaları kullanabileceğini kontrol edebilmeleri için uygulama mağazaları ve işletim sistemlerindeki daha güçlü araçların "basit ve etkili bir çözüm" olacağını ekledi.

X, Perşembe günü yorum talebine hemen yanıt vermedi. TikTok yorum yapmayı reddetti.

Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya sınırına gelen tepkiler

Teknoloji ve çocuk sağlığı ile ilgili alanlarda uzmanlığa sahip 140'tan fazla Avustralyalı ve uluslararası akademisyen, geçen ay Başbakan Albanese'e açık bir mektup yazarak sosyal medya yaş sınırının "risklere etkili bir şekilde müdahale edemeyecek kadar kör bir araç" olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Gençlik ruh sağlığı hizmeti ReachOut'un yöneticisi Jackie Hallan yasağa karşı çıktı. Avustralya genelinde zihinsel sağlık desteğine erişen gençlerin yüzde 73'ünün bunu sosyal medya aracılığıyla yaptığını söyledi ve şöyle konuştu: "Yasağın gelmesinden rahatsızız. Gençlerin bir yasağı atlatma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz ve endişemiz, bunun davranışları gerçekten yeraltına itmesi ve sonrasında işler ters giderse gençlerin ebeveynlerinden ve bakıcılarından destek alma olasılıklarının daha düşük olması çünkü başlarının belaya girmesinden endişe ediyorlar.

Çocuk psikoloğu Philip Tam, minimum 12 veya 13 yaşının daha uygulanabilir olacağını söyledi ve "Asıl korkum, açıkçası sosyal medya sorununun yer altına inmesidir" diye konuştu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi avukatı Doç. Faith Gordon, çocukları platformlardan ayırmanın aile içinde baskı yaratabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaynak: Rod McGuirk. "When should kids start using social media? Australia’s government proposes age limit of 16". (2024) Şuradan alındı: https://apnews.com/article/australia-social-media-age-limit-e8259408c0b1456f41967decd474782a