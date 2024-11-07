Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı

Avustralya, 16 yaşın altındakiler için sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor. Instagram ve Facebook'un sahibi Meta gerekirse buna uyacağını söylerken TikTok henüz açıklama yapmadı.

Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya yasağı
Yaşam
Giriş: 07 Kasım 2024 13:31 Güncelleme: 07 Kasım 2024 13:45
ABONE OL

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımı için yaş sınırının 16’ya çekileceğini duyurdu. Yeni yaş sınırının 16 olması ile birlikte sosyal medya platformları bu uyumluluğun sağlanmasından sorumlu tutulacak. (AP)


Başbakan Anthony Albanese 'dünyada öncü' olarak nitelendirdikleri yasa ile ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya çocuklarımıza zarar veriyor. Binlerce ebeveyn, büyükanne ve büyükbaba, teyze ve amcayla konuştum. Onlar da benim gibi çocuklarımızın çevrimiçi güvenliği konusunda fena halde endişeleniyorlar" diye ifade etti.


Yasa, 18 Kasım'ı takip eden iki hafta içinde parlamentoya sunulacak. Başbakan Albanese gazetecilere verdiği demeçte, yaş sınırının yasanın geçmesinden 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Böylece X, TikTok, Instagram ve Facebook gibi platformların, 16 yaşından küçük Avustralyalı çocukları nasıl dışlayacaklarını bulmak için önlerinde 12 aylık bir süre olacak. Yasa ile birlikte, yaş sınırını ihlal eden sosyal medya platformları ceza alacak ancak yaşı küçük çocuklar ve ebeveynleri ceza almayacak. Başbakan Albanese, "Bu sorumluluk ebeveynlerin veya gençlerin üzerinde olmayacak" dedi. Erişimi engellemek için makul adımlar attıklarını gösterme sorumluluğu sosyal medya platformlarına ait olacak. İletişim Bakanı Michelle Rowland, "Avustralya'da faaliyet gösteren, ister burada ister başka yerde olsun, her şirketin Avustralya yasalarına uyması veya sonuçlarına katlanması bekleniyor" diye konuştu.


Bu yılın başlarında hükümet, yaş sınırlaması teknolojilerini denemeye başladı. Başbakan Albanese, eğitim hizmetlerine erişimin devam etmesi gibi durumlarda istisna ve muafiyetlerin olabileceğini söylese de ebeveyn izni kısıtlaması, 16 yaşın altındaki bir çocuğa sosyal medyaya erişme hakkı vermiyor. Bu da gözleri platformların yapacağı açıklamalara çevirdi.


Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta şirketinin güvenlikten sorumlu yöneticisi Antigone Davis, şirketin hükümetin getirmek istediği her türlü yaş sınırlamasına uyacağını söyledi. Davis, yaptığı açıklamada, "Ancak korumaları nasıl uyguladığımıza dair daha derin bir tartışmanın eksikliği yaşanıyor. Bu konu üzerinde çalışmazsak, harekete geçmişiz gibi kendimizi daha iyi hissetme riskiyle karşı karşıya kalırız, ancak gençler ve ebeveynler kendilerini daha iyi bir yerde bulamayacaklar" dedi. Meta güvenlik sorumlusu Davis ayrıca, ebeveynlerin, çocuklarının hangi uygulamaları kullanabileceğini kontrol edebilmeleri için uygulama mağazaları ve işletim sistemlerindeki daha güçlü araçların "basit ve etkili bir çözüm" olacağını ekledi.


X, Perşembe günü yorum talebine hemen yanıt vermedi. TikTok yorum yapmayı reddetti.


Sosyal medya bağımlılığı dengemizi bozuyor!
Sosyal medya bağımlılığı dengemizi bozuyor!


Avustralya’da 16 yaş altına sosyal medya sınırına gelen tepkiler

Teknoloji ve çocuk sağlığı ile ilgili alanlarda uzmanlığa sahip 140'tan fazla Avustralyalı ve uluslararası akademisyen, geçen ay Başbakan Albanese'e açık bir mektup yazarak sosyal medya yaş sınırının "risklere etkili bir şekilde müdahale edemeyecek kadar kör bir araç" olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.


Gençlik ruh sağlığı hizmeti ReachOut'un yöneticisi Jackie Hallan yasağa karşı çıktı. Avustralya genelinde zihinsel sağlık desteğine erişen gençlerin yüzde 73'ünün bunu sosyal medya aracılığıyla yaptığını söyledi ve şöyle konuştu: "Yasağın gelmesinden rahatsızız. Gençlerin bir yasağı atlatma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz ve endişemiz, bunun davranışları gerçekten yeraltına itmesi ve sonrasında işler ters giderse gençlerin ebeveynlerinden ve bakıcılarından destek alma olasılıklarının daha düşük olması çünkü başlarının belaya girmesinden endişe ediyorlar.


Çocuk psikoloğu Philip Tam, minimum 12 veya 13 yaşının daha uygulanabilir olacağını söyledi ve "Asıl korkum, açıkçası sosyal medya sorununun yer altına inmesidir" diye konuştu.


Avustralya Ulusal Üniversitesi avukatı Doç. Faith Gordon, çocukları platformlardan ayırmanın aile içinde baskı yaratabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.



Kaynak: Rod McGuirk. "When should kids start using social media? Australia’s government proposes age limit of 16". (2024) Şuradan alındı: https://apnews.com/article/australia-social-media-age-limit-e8259408c0b1456f41967decd474782a


Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 1/4
Dijital çağın çocukları için güvenli ve etkili internet kullanımı 1/4



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.