20'li, 30'lu, 40'lı ve sonraki yaşlarda arkadaşlıklar nasıl değişir?

Yaş aldıkça arkadaşlıklarımızın değişmesi oldukça yaygındır. Bir araştırmaya göre, 25 yaşından sonra insanlar 45 yaşına kadar giderek arkadaş kaybetmeye başlıyor. 45 ile yaklaşık 55 yaşları arasında ise arkadaş sayısı genellikle sabitleniyor. Biraz çaba ve esneklikle, değer verdiğiniz arkadaşlıkları sürdürebilir ve güçlendirebilirsiniz.

İlişki koçu Danielle Bayard Jackson: "Bazı arkadaşlıklar kalıcı olur, bazıları olmaz ve bu durum sizin değerinizi ya da sevilmeye layık olup olmadığınızı göstermez. Aynı şekilde, bazı arkadaşlıkların bitmesi onların sahte olduğu anlamına da gelmez. Bu, hayatın iniş çıkışlarının bir parçasıdır.Bazen hayatımıza yeni insanlar girer ve onlar, içinde bulunduğumuz döneme daha uygundur” açıklamasında bulundu.

20’li yaşlarda arkadaşlıklar nasıl değişir?

Okul çağında insanlar genellikle benzer hayat evrelerinden geçer ve ortak aktiviteler üzerinden bağ kurar. 20’li yaşlara girildiğinde ise arkadaşlıklarda fiziksel yakınlık daha belirleyici hale gelir.

Klinik sosyal hizmet uzmanı Kelley Kitley: "İnsanlar iş yerinde kendilerinden daha büyük arkadaşlara sahip olduklarını sıkça söyler. Bu insanlarla çok fazla zaman geçiririz ve kariyerle ilgili benzerlikler sayesinde arkadaş olabiliriz" ifadelerini kullandı. Kitley ayrıca, büyük şehirlere taşınan kişilerin, hayatlarının çoğunu aynı yerde geçirenlere kıyasla yeni arkadaşlar edinmeye daha açık olabildiğini ekliyor.

İLİŞKİ İyi bir arkadaş olmanın 7 yolu İLİŞKİ Çocukluk arkadaşlıklarını sürdürmeli miyiz? 30’lu ve 40’lı yaşlarda arkadaşlık daha bilinçli hale gelebilir 30’lu yaşlarda arkadaşlıklar, evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi ortak deneyimler üzerinden güçlenebilir. Ancak araştırmalar, 30’lu ve 40’lı yaşlardaki insanların diğer kuşaklara kıyasla en az boş zamana sahip olduğunu gösteriyor. Bu dönemde yeni arkadaşlıklar kurmaktan çok, mevcut arkadaşlıkları sürdürmek ön plana çıkıyor. Benzer yaşam olaylarını deneyimlemeyen arkadaşlar zamanla uzaklaşabilir. Ve bu normaldir. Buna karşı kırgınlık duymaya gerek yok. Bu değişimi insan gelişiminin doğal bir parçası olarak kabul edebilir ve geçmişteki arkadaşlık için minnet duyabiliriz. 40’lı yaşlara gelindiğinde, insanlar iş hayatını çocuk yetiştirme ve yaşlanan ebeveynlere bakma sorumluluklarıyla dengelemeye çalışırken, enerjilerini hangi arkadaşlıklara ayıracakları konusunda daha seçici olurlar. Aynı zamanda daha nostaljik oluruz ve geçmişimizden birine ulaşmak isteyebiliriz. 50’li, 60’lı yaşlar ve sonrasında arkadaşlık 50’li ve 60’lı yaşlarda, emeklilik sonrası dönemde; mahalleden ya da çocukların arkadaşlarının ebeveynlerinden oluşan bir sosyal çevreye sahip olabilirsiniz. Ancak bu kişiler taşınabilir ya da emekli olabilir.

Orta yaşta insanlarla tanışmak, okul ya da iş yoluyla olduğu kadar akıcı olmayabilir. Yürüyüş grubu, kitap kulübü ya da gönüllü çalışmalar gibi ortak ilgi alanları etrafında benzer düşünen insanları bulmak, kişilerin daha anlamlı hissetmesine ve yalnızlığın azalmasına yardımcı olur. İLİŞKİ Yeni arkadaş edinmenin yolları Hayatın yoğunluğuna rağmen arkadaşlıkları sürdürmenin 5 yolu Bir arkadaşlığın yavaş yavaş koptuğunu hissediyorsanız ya da değer verdiğiniz arkadaşlıkları sürdürmekte zorlanıyorsanız, aşağıdaki önerileri değerlendirebilirsiniz. 1. Çekirdek insanlarınızı belirleyin Zamanınız kısıtlıysa, hayatınızdaki en önemli kişilerin kimler olduğunu düşünün ve enerjinizi onlara odaklayın. Uzmanlar, dışa dönük insanların çoğunun herkesle bağlantıda kalamadıkları için suçluluk hissettiklerini ve kendilerine aşırı yüklendiklerini söylüyor. Arkadaşlık hakkında bu kadar teknik ve stratejik konuşmak kulağa cazip gelmeyebilir, ancak arkadaşlığı hayatınıza daha net ve kolay bir şekilde entegre etmek istiyorsanız bu gereklidir. 2. Niyetinizi açıkça ifade edin Romantik ilişkilerde olduğu gibi, arkadaşlarla da bilinçli bir şekilde bağlantıda kalın. Örneğin; iki ayda bir konuşmanın size yetmediğini ya da daha sık görüşmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu, karşı tarafın da sürece dahil olmasını sağlar ve belirsizliği azaltır. Bu yaklaşım bazılarına fazla talepkâr gelebilir; ancak arkadaşınız da benzer duygular taşıyor olabilir. Bazı insanlar yüksek beklentili bir arkadaş gibi görünmemek için daha fazla zaman geçirme isteklerini dile getirmez.

3. Anlayışlı olmaya çalışın Hayatın farklı bir döneminde olsanız bile, arkadaşlarınızın çocuk bakımı ya da ebeveynlerine destek olma gibi yaşadığı baskıları anlamaya çalışın. Detayları tam olarak anlamasanız bile, arkadaşlarınız sizden anlayış bekler. 'Artık ilişki kuramıyorum’ demek yerine, anlayış, onay ve ilgi göstermeye çaba sarf edebilirsiniz. Bir arkadaşın hayatı sizinkinden farklılaştı diye o arkadaşlığı tamamen bırakmak kolay olabilir. Ancak değişen koşulları ve bu koşulların arkadaşlığınızı nasıl etkilememesi için neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Arkadaşımızı ‘ötekileştirdiğimizde’, onunla yeniden bağ kurmak zorlaşır. Örneğin; arkadaşınız yeni anne olduysa kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: “Bebek sorumluluğu olan bir arkadaşla ilişki kurmayı öğrenirken birbirimize nasıl anlayış gösterebiliriz?” 4. Birlikte vakit geçirme şeklinizde yaratıcı olun 30’lu, 40’lı yaşlar ve sonrasında sosyalleşme biçimi; zaman kısıtları, sorumluluklar ve değişen ilgi alanları nedeniyle 20’li yaşlardakinden farklı olabilir. Uzun ve sık brunch’lar mümkün değilse, ayda bir brunch ya da akşam yemeği planlayabilirsiniz. Ayrıca iki işi bir arada yapabilirsiniz: Birlikte yürüyüşe çıkmak, bir spor ligine katılmak ya da aynı yerde gönüllü olmak gibi.

Hayatı birlikte yaşayın. Buluşmaları hayatın içine yerleştirin ki arkadaşlıklar üç ayda bir yapılan durum raporlarına dönüşmesin. Haftalık ya da aylık düzenli telefon ya da görüntülü konuşmalar da planlayabilirsiniz. Sürekli uygun gün ve saat bulma yükünü ortadan kaldıran her şey, arkadaşlığı sürdürmeyi kolaylaştırır. 5. Sağlıklı çatışmaları benimseyin Birçok insan, bir arkadaşlığın uzun sürmesi için hiç tartışma olmaması gerektiğini düşünür. Oysa uzmanlara göre sağlıklı çatışmalar, arkadaşlığı güçlendirir. Bayard Jackson: "Kimseyi tartışmak için tartışmaya teşvik etmiyorum; ancak araştırmalar, sağlıklı bir çatışmadan sonra insanların kendilerini birbirlerine daha yakın hissettiklerini gösteriyor" ifadesini kullandı. Bu, aranızda bir gerginlik, anlaşmazlık ya da belirsizlik varsa, bunu dile getirip birlikte çözmenin yakınlığı artırabileceği anlamına gelir. İçinizde tuttuğunuz ve sizi rahatsız eden, görülmediğinizi ya da ciddiye alınmadığınızı hissettiren her ne varsa, dile getirin. Eğer bunu yapmak arkadaşlığın bitmesine neden olursa, o arkadaşlık zaten yeterince güçlü olmayabilir. Uzun soluklu bir arkadaşlık istiyorsanız, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi ve hedeflerinizi paylaşabildiğiniz bir alan olmalıdır.