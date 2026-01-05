HTHAYAT
Yemek Tarifleri

İlikli kemik suyu

Bağışıklığı güçlendiren ve yemeklerin besin değerini artıran ilikli kemik suyunu çorbayı yemek ve pilavlarda kullanabilirsiniz. Müjgan Yurtseven tarifiyle İlikli Kemik Suyu tarifi...

İlikli kemik suyu
Giriş: 05 Ocak 2026, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 05 Ocak 2026, Pazartesi 11:03

Müjgan Yurtseven, İlikli Kemik Suyu tarifinin püf noktasını şöyle paylaşıyor: "Kemik suyunu lezzetlendirmek için önce fırında, sonrasında çeşitli sebze ve otlar ilavesiyle pratik bir şekilde basınçlı tencerede pişiriyorum, normal tencerede yaparsanız pişirme süresi 5 - 6 saat sürüyor."

Servis: 4 - 5 porsiyon

Hazırlama süresi: 10 dakika

Fırınlama süresi: 45 dakika

Pişirme süresi: Basınçlı tencerede 1 saat

İlikli Kemik Suyu için malzemeler

1 kg ilikli dana kemiği

1 kuru soğan, dörde bölünmüş

1 havuç, doğranmış

1 dal biberiye

2 - 3 dal taze kekik

2 -3 dal maydanoz

3 lt su

Yapılışı

  • İlikli kemikleri fırın kabına alarak önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin. Pişen kemikleri dibindeki yağı ve varsa suyuyla birlikte basınçlı tencereye aktarın. Doğranmış kuru soğan, havuç, biberiye, kekik ve maydanozu ilave edin.
  • 3 litre soğuk suyu da ekleyip basınç düğmesi pişirme noktasına gelene kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte 1 saat pişirerek ocağı kapatın. Basınç düğmesi inince tencerenin kapağını açarak kemik suyunu tel süzgeçten geçirin, kemiklerin iliklerini de süzgeçten geçirin. İlikli kemik suyunu büyük bir kaba aktarın, oda ısısına gelince üzerini kapatıp buzdolabına kaldırın (yağlarının donması için). Kemik suyunun üzerindeki kendi yağının tamamını kullanmak istemediğimden az miktarda ayırıp kavanozlara pay ettim
  • Kemik suyunu dondurucuya girebilecek porsiyonluk cam kavanozlara aktarın (kavanozların üzerinde iki parmak boşluk kalacak gibi), kapaklarını sıkıca kapatıp tüketene kadar dondurucuda saklayın. Tüketeceğiniz zaman kavanozları geceden buzdolabının sebze & kahvaltılık bölümüne alın.

Kısa notlar;

Maydanoz yerine kereviz sapı kullanabilirsiniz.

Kemik suyunu hazırlarken tuz eklemiyoruz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

