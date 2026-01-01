Zencefilli tatlı patates çorbası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

2 adet tatlı patates, 500 gr

1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı minik doğranmış taze zencefil

2 - 3 diş sarımsak, minik doğranmış

1 tatlı kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı ilikli kemik suyu, 400 ml

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerlerine;

Kruton (kızarmış minik küp ekmekler)

4 - 5 dal maydanoz veya taze kişniş, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

*Zeytinyağı ve soğanı orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, patatesleri ekleyip 4 - 5 dakika kavurun. Taze zencefil ve sarımsağı ilave ederek sarımsak aromasını bırakana kadar 2 - 3 dakika daha kavurduktan sonra baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. En son kemik suyu ve sıcak suyu ilave ederek ocağı orta ateşe ayarlayın.

*Tencerenin kapağı kapalı olarak patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen patateslerden 6 - 7 adetini üzerlerini süslemek için ayırdıktan sonra çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderden geçirin ve limon suyunu ekleyip karıştırın.

*Servis esnasında kenara ayırdığınız patatesler, maydanoz veya taze kişniş ile süsleyin.

Kısa bir not;

*Bizim evde koyu kıvamlı çorba sevildiğinden yukarıdaki kemik suyu ve su ölçüsü yeterli oluyor, daha sulu kıvamda tercih ederseniz su miktarını bir bardak artırabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...