HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Zencefilli tatlı patates çorbası
Yemek Tarifleri

Zencefilli tatlı patates çorbası

Zencefil, tütsülenmiş toz biber ve kişniş gibi baharatların çok yakıştığı tatlı patates çorbası... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Zencefilli tatlı patates çorbası
Giriş: 01 Ocak 2026, Perşembe 23:49
Güncelleme: 01 Ocak 2026, Perşembe 23:51

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates, 500 gr
  • 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı minik doğranmış taze zencefil
  • 2 - 3 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı toz kişniş
  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 su bardağı ilikli kemik suyu, 400 ml
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Üzerlerine;

  • Kruton (kızarmış minik küp ekmekler)
  • 4 - 5 dal maydanoz veya taze kişniş, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın.

*Zeytinyağı ve soğanı orta boy tencereye alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavurun, patatesleri ekleyip 4 - 5 dakika kavurun. Taze zencefil ve sarımsağı ilave ederek sarımsak aromasını bırakana kadar 2 - 3 dakika daha kavurduktan sonra baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. En son kemik suyu ve sıcak suyu ilave ederek ocağı orta ateşe ayarlayın.

*Tencerenin kapağı kapalı olarak patatesler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Pişen patateslerden 6 - 7 adetini üzerlerini süslemek için ayırdıktan sonra çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderden geçirin ve limon suyunu ekleyip karıştırın.

*Servis esnasında kenara ayırdığınız patatesler, maydanoz veya taze kişniş ile süsleyin.

Kısa bir not;

*Bizim evde koyu kıvamlı çorba sevildiğinden yukarıdaki kemik suyu ve su ölçüsü yeterli oluyor, daha sulu kıvamda tercih ederseniz su miktarını bir bardak artırabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Paylaş:
brush-purple Yorumlar