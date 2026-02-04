2026 yılında Ay Yeni Yılı 17 Şubat’ta başlayacak ve 16 gün süren Bahar Festivalinin başlangıcını oluşturacak. İçe dönük ve sezgisel Yılan Yılı’nı geride bırakırken, At Yılı enerjik, tutkulu ve hareketli yapısıyla öne çıkar. Bu yıl; cesaret, macera ve ilerleme anlamına gelir.

Ay Yeni Yılı nedir?

Ay Yeni Yılı, Çin Yeni Yılı veya Bahar Festivali olarak da bilinir. Çin ay takvimine göre yeni bir burç döngüsünün başlangıcını simgeler. Tarihi her yıl Miladi takvimde değişir. Bu bayram özellikle Çin başta olmak üzere birçok Asya ülkesinde kutlanır. Kırmızı süslemeler, özel yemekler, ev temizliği ve aile ziyaretleri önemli gelenekler arasındadır.

Çin astrolojisine göre 2026 ne yılı?

Çin burçları 12 yıllık bir döngüden oluşur: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek, Domuz. 2026 yılı bu döngüde 7. sıradaki At burcuna denk gelir.

At burcunda doğanlar için 2026, kendi burç yıllarıdır ve buna Ben Ming Nian denir. Geleneksel olarak bu yılın şanssız olabileceğine inanılır. Bu yüzden At burcundakilere yıl boyunca kırmızı giymeleri önerilir. Kırmızı iç çamaşırı, çorap veya aksesuarlar kötü şansı uzaklaştırdığına inanılır.

At burcunun özellikleri At burcunda doğan kişiler genellikle: Enerjik Sosyal Maceracı Lider ruhlu İyimser olurlar. Son At yılları: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 ve 2026 Zorluklara rağmen bu yıl, kişisel gelişim için önemli fırsatlar sunar. At Yılı ne anlama geliyor? Çin tıbbı uygulayıcısı ve akupunkturist olan Susan Gu, "Doğu kültüründe at, eylemi, özgürlüğü, hızı ve atılımı temsil eder. Engellerden korkmadan cesurca ilerleyen, durağan olmaktan ziyade hareket halinde olmaya vurgu yapan bir yaşam evresini yansıtır” diyor. Basitçe anlatmak gerekirse: Hızlı değişim, yeni fırsatlar, kişisel gelişim ve daha hızlı bir yaşam temposu. Her Çin Zodyak yılı, döngü içinde karşılık gelen bir elemente sahiptir. 17 Şubat 2026'da Ateş Atı yılına gireceğiz ve bu yıl 20 Şubat 2027'de sona erecek; 'ateş' elementi, 'at' ise Zodyak burcunu temsil ediyor. Ateş, yoğunluk, aciliyet ve tutku getirir; bu da motive edici ama aynı zamanda zorlayıcı olabilir. Bu kombinasyon genellikle daha hızlı bir yaşam temposu ve daha güçlü bir başarı arzusu yaratır; bu nedenle vücudun sınırlarına ve enerji rezervlerine dikkat etmek özellikle önemlidir.

At yılında yapılacak şeyler nelerdir? Düzenli hareket ve egzersizi zaman içinde istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek. Nefes egzersizleri, meditasyon, günlük tutma veya açık havada vakit geçirme yoluyla sinir sistemini düzenlemeyi uygulamak. Dinlenmenin isteğe bağlı değil, temel bir ihtiyaç olduğunu unutmadan, ne zaman ve nasıl dinleneceğiniz konusunda net sınırlar belirleyin. At yılında daha az yapılması gereken şeyler nelerdir? Aşırı planlama. Harekete ve kendiliğindenliğe yer bırakın. Yorgunluk ve bitkinlik belirtilerini görmezden gelmek. Meşguliyeti verimlilikle karıştırmak. Diğer burçlar için 2026 nasıl geçecek? Her burcun At Yılı ile uyumu farklıdır. Öküz ve Horoz gibi burçlar daha uyumludur. Domuz ve Maymun için bazı zorluklar olabilir. Çin’de yeni yıla girerken ne yapılır? Çin’de yeni yıl hazırlıkları haftalar öncesinden başlar. Bu dönemde yaşanan büyük seyahat hareketliliğine Chun Yun denir. Evler temizlenir, alışveriş yapılır, süslemeler hazırlanır. Kırmızı fenerler, kâğıt süsler, yazıtlar ve yeni kıyafetler yaygındır. Özellikle çocuklar için yeni kıyafetler büyük önem taşır. Yeni yıl arifesinde aile yemeği yenir. En önemli geleneklerden biri aile yemeğidir. Bu yemekte genellikle: Balık (bolluk) Mantı (zenginlik) Uzun erişte (uzun ömür) Pirinç keki bulunur. Yeni yıla girdikten sonraki ilk iki gün akraba ve dostlar ziyaret edilir. Hong Bao (kırmızı zarf) içinde para hediye edilir. Çin yeni yılında yapılmaması gerekenler İlk 5 gün temizlik yapmayın: Şansın süpürülüp gitmesine inanılır. Kesici aletlerden kaçının: Şansı “kesmek” anlamına gelir. Cam ve porselen kırmayın: Kötü şans getirir. Kırılırsa “Sui Sui Ping An” denir.

