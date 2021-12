Kariyer değiştirmek için 10 ipucu

Yeni bir kariyerle ilgileniyor musunuz? İnsanlar birçok farklı nedenden dolayı kariyerlerini değiştirmeye çalışırlar. Kariyer hedefleriniz veya değerleriniz değişmiş olabilir; İşinize dâhil etmek istediğiniz yeni ilgi alanları keşfetmiş olabilirsiniz, daha fazla para kazanmak veya daha esnek çalışma saatlerine sahip olmak isteyebilirsiniz.

Karar vermeden önce, mevcut durumunuzu değerlendirmek, kariyer seçeneklerini keşfetmek, kariyerinizin yenilenmesi gerekip gerekmediğine karar vermek ve sizi daha tatmin edecek bir kariyer seçmek için zaman ayırmanız önemlidir. Bu süreçte size yardımcı olacak bu 10 ipucuna göz atın!

Yeni bir sayfa açarken…

1- İş tatmininizi ölçün

Mevcut iş tatmininizi değerlendirin. İş durumunuza günlük tepkilerinizin bir günlüğünü tutun ve tekrar eden temaları arayın. Mevcut işinizin hangi yönlerini seviyorsunuz ve sevmiyorsunuz? Memnuniyetsizlikleriniz işinizin içeriğinden mi, şirket kültürünüzden mi yoksa birlikte çalıştığınız kişilerden mi kaynaklanıyor? Bunu yaparken, değişiklik zamanı geldiğinde ilerlemeye hazırlanmanıza yardımcı olmak için mevcut işinizde yapabileceğiniz bazı şeyler var.

2- Değerlendirin

İlgi alanlarınızı, değerlerinizi ve becerilerinizi değerlendirin. Tercih edilen faaliyetleri ve becerileri belirlemek için geçmişteki başarılı rolleri, gönüllü çalışmaları, projeleri ve işleri gözden geçirin. Mevcut kariyeriniz boyunca temel değerlerinizin ve becerilerinizin ele alınıp alınmadığını belirleyin. Kariyer alternatiflerini değerlendirmenize yardımcı olacak ücretsiz çevrimiçi araçlar vardır.

3- Alternatif kariyerleri düşünün

Kariyer seçeneklerini araştırarak ve arkadaşlarınızla, ailenizle ve ağ bağlantılarınızla temel değerlerinizi ve becerilerinizi tartışarak kariyer alternatifleri için beyin fırtınası yapın. Fikir bulmakta zorluk çekiyorsanız, profesyonel tavsiye için bir kariyer danışmanıyla görüşmeyi düşünün.

4- İş seçeneklerine göz atın

Derinlemesine araştırma için birkaç hedef belirlemek için çeşitli alanların ön karşılaştırmalı değerlendirmesini yapın. İlginizi çeken işlere göz atarak çevrimiçi olarak çok sayıda bilgi bulabilirsiniz.

5- Kişisel olun

Bu alanlar hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenin ve bilgilendirici görüşmeler için bu sektörlerdeki kişisel bağlantılara ulaşın. Bilgilendirici görüşmeciler için iyi bir iletişim kaynağı, üniversite mezunlarınızdan oluşan kariyer ağınızdır. Bazı sosyal medya sitelerini de, belirli kariyer ilgi alanlarındaki kişileri bulmak için harika bir kaynak olabilir.

6- Kendinize ufak bir staj ayarlamaya çalışın

Birkaç saatten birkaç güne kadar herhangi bir yerde, sizi ilgilendiren işleri olan insanları izleyerek geçirin. Onların bir iş günlerinin nasıl geçtiği size iyi bir fikir verebilir.

7- Deneyin

İlginizi test etmek için hedef alanınızla ilgili gönüllü ve serbest faaliyetleri belirleyin. Örneğin düşündüğünüz kariyer medyatikse, bir blog düzenlemeyi deneyin, hayvanlarla çalışmakla ilgileniyorsanız, yerel barınağınızda gönüllü olun.

8- Eğitim alın

Geçmişinizi yeni alanınıza bağlayacak eğitim fırsatlarını araştırın. Yerel bir kolejde veya çevrimiçi bir kursta bir akşam kursu almayı düşünün. Bir gün veya hafta sonu seminerlerinde zaman geçirin. Öneriler için hedef alanınızdaki profesyonel gruplarla iletişime geçin.

9- Becerilerinizi geliştirin

Mevcut işinizde bir değişikliğin önünü açacak yeni beceriler geliştirmenin yollarını arayın. Şirketiniz kurum içi eğitim sunuyorsa, mümkün olduğunca çok sınıfa kaydolun. Okula geri dönmek zorunda kalmadan kariyer değişikliği için kendinizi konumlandırmanın yolları vardır.

10- Aynı sektörde yeni bir iş düşünün

Halihazırda sahip olduğunuz endüstri bilgisini kullanacak olan mevcut endüstrinizdeki alternatif rolleri düşünün; Büyük bir perakende zincirinde mağaza müdürü iseniz ve akşam ve hafta sonu saatlerinden bıktıysanız, perakende sektöründe kurumsal işe alıma geçmeyi düşünün veya programlama yapmak istemeyen bir programcıysanız, teknik satış veya proje yönetimini düşünün.

