Meyveli mozarellalı ıspanak salatası

Bol meyveli, kinoalı ve mozarellalı sağlıklı ve leziz ıspanak salatası tek başına öğün olarak hazırlanabilen bu tarif Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Meyveli mozarellalı ıspanak salatası
Yaşam
Giriş: 02 Ocak 2025 22:36
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Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 150 gr minik ıspanak

  • 1 yemek kaşığı kuru İzmir üzümü

  • 2 adet kuru kayısı

  • 4 - 5 adet kumkuat

  • 2 yemek kaşığı kavrulmuş yer fıstığı

  • 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

  • 3 yemek kaşığı nar tanesi

  • 1 adet mozarella peyniri

Sosu için:

  • 1 mandalina suyu

  • 4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı nar tanesi




Yapılışı:

*Ispanakları bol suda yıkayıp sebze kurutucusu veya temiz bir mutfak havlusu üzerinde kurutun.


*Kuru kayısı ve kumkuatları ince doğrayın, mozarelleyı iri dilimler halinde doğrayın.


*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.


*Ispanakları geniş bir kaba alıp sosu üzerlerine gezdirerek karıştırın, diğer malzemeleri de ekleyip harmanlayın.


*Salatayı servis tabağına geçirip üzerine dilimlenmiş mozarellayı yerleştirin ve nar taneleri serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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