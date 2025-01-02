Meyveli mozarellalı ıspanak salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 150 gr minik ıspanak
- 1 yemek kaşığı kuru İzmir üzümü
- 2 adet kuru kayısı
- 4 - 5 adet kumkuat
- 2 yemek kaşığı kavrulmuş yer fıstığı
- 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
- 3 yemek kaşığı nar tanesi
- 1 adet mozarella peyniri
Sosu için:
- 1 mandalina suyu
- 4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
Üzerine:
- 1 yemek kaşığı nar tanesi
Yapılışı:
*Ispanakları bol suda yıkayıp sebze kurutucusu veya temiz bir mutfak havlusu üzerinde kurutun.
*Kuru kayısı ve kumkuatları ince doğrayın, mozarelleyı iri dilimler halinde doğrayın.
*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.
*Ispanakları geniş bir kaba alıp sosu üzerlerine gezdirerek karıştırın, diğer malzemeleri de ekleyip harmanlayın.
*Salatayı servis tabağına geçirip üzerine dilimlenmiş mozarellayı yerleştirin ve nar taneleri serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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