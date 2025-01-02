Meyveli mozarellalı ıspanak salatası

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

150 gr minik ıspanak

1 yemek kaşığı kuru İzmir üzümü

2 adet kuru kayısı

4 - 5 adet kumkuat

2 yemek kaşığı kavrulmuş yer fıstığı

2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

3 yemek kaşığı nar tanesi

1 adet mozarella peyniri

Sosu için:

1 mandalina suyu

4 - 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Üzerine:

1 yemek kaşığı nar tanesi

Yapılışı:

*Ispanakları bol suda yıkayıp sebze kurutucusu veya temiz bir mutfak havlusu üzerinde kurutun.

*Kuru kayısı ve kumkuatları ince doğrayın, mozarelleyı iri dilimler halinde doğrayın.

*Sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.

*Ispanakları geniş bir kaba alıp sosu üzerlerine gezdirerek karıştırın, diğer malzemeleri de ekleyip harmanlayın.

*Salatayı servis tabağına geçirip üzerine dilimlenmiş mozarellayı yerleştirin ve nar taneleri serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...