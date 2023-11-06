Zeytinyağlı yeşil domates yemeği

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden zeytinyağlı yeşil domates yemeği tarifi... Yeşil domatesleriniz ile yapabileceğiniz oldukça lezzetli bir tarif!

Zeytinyağlı yeşil domates yemeği
Yaşam
Giriş: 06 Kasım 2023 09:41 Güncelleme: 06 Kasım 2023 09:41
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Mahallemizin manavında kırmızı domateslerin yanında duran yeşil ve bazıları pembeye dönmüş domatesleri görünce epeyden beri aklımda olan bu lezzeti hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Pişirdikten sonra üzerine serpiştirdiğim maydanozun çok yakıştığı sağlıklı ve leziz pirinçli, zeytinyağlı yemeği deneyin derim...


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 - 20 dakika


Malzemeler:

  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 1 kapya biber

  • 750 gr yeşil domates

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı pirinç

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Yarım bardak sıcak su, 100 ml

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 7 - 8 sap maydanoz incecik kıyılmış




Yapılışı:

*Soğan ve kapya biberi minik küpler halinde doğrayın, domatesleri de elma dilimi gibi doğrayın.


*Zeytinyağının 2 yemek kaşığını geniş bir tencereye alın, soğan ve biberi sırayla ekleyip orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Doğranmış domatesleri üzerine sıralayın, pirinç, tuz ve sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak 15 - 20 dakika orta ateşte pişirin (domateslerin dağılmaması için pişerken karıştırmayın). Ocağı kapatıp karabiberi ilave edin, kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Maydanoz serpiştirip ılık veya soğuk olarak servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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