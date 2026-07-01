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"Şeffaf menü" uygulaması zorunlu hale getiriliyor

"Şeffaf menü" uygulaması, 1 Temmuz 2026 yani bugün itibarıyla ulusal zincir işletmeler ile başladı.

&quot;Şeffaf menü&quot; uygulaması zorunlu hale getiriliyor
Giriş: 01 Temmuz 2026, Çarşamba 12:01
Güncelleme: 01 Temmuz 2026, Çarşamba 12:02

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, restoran ve kafelerde “şeffaf menü” uygulamasına geçişin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. Uygulamayla vatandaşlar, sipariş vermeden önce yemeklerin içeriğindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji değerlerini menülerden, dijital ekranlardan ya da QR kodlarla görebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, restoran ve kafelerde “şeffaf menü” uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, uygulamayla tüketicilerin sipariş öncesinde yemeklerin içeriği hakkında bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Yumaklı’nın paylaşımı şöyle: “Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz. Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz. Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde.”

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