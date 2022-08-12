Türk yemeklerinin hikayeleri

Türk mutfağının lezzetini herkesçe kabul edilen bir gerçek ancak yemeklerin maharetleri burada bitmiyor. Birbirinden özel hikâyeleriyle her bir tarif, farklı bir dünya...

Türk yemeklerinin hikayeleri
Yaşam
12 Ağustos 2022 12:48 Güncelleme: 12 Ağustos 2022 12:55
ABONE OL

En tatlı gelenek: Aşure

Aşure aslına farklı dinlerde farklı isimlerde devam eden bir gelenek. Büyük tufandan sonra karaya ilk ayak basıldığında, kalan yiyeceklerle yapılan bir yemeği temsil eden Aşure, elbette zamanla eklemelere maruz kalmış ve bugün, oldukça lezzetli bir karışım olarak sofralarda yerini alıyor.


Çeşit çeşit aşure!
Çeşit çeşit aşure!

Hüzünlü bir hikâye: Hünkâr Beğendi

Tarihte ilk ve son defa, sefer dışında bir sebeple, bir sergiyi gezmek için yurtdışına çıkar. Paris’te bulunduğu sırada Napolyon’u ziyaret eder ve eşine âşık olur. Bu aşk, karşılıksız da değildir. Daha sonra, Süveyş kanalının açılışına davetli olan imparatoriçe, aşçısını da yanında getirir. İmparatoriçenin isteği üzerine hazırlanan beşamel sos, Osmanlı mutfağından patlıcana bulanmadan, etle harmanlanmadan çıkamaz. Padişah, bu yemeği o kadar beğenir ki adı Hünkâr Beğendi olarak kalır.


Hünkâr kızından saray işi hünkâr beğendi tarifi
Hünkâr kızından saray işi hünkâr beğendi tarifi

Kendini doğuran lezzet: İncir uyutması

Oldukça basit ve sade malzemeli olan bu tatlı, aslında rastlantısal olarak oluşan yemekler arasında. Rivayete göre eskiden çobanlar ezilmiş incirler, süt dolu mataralarında taşırmış, gün sonuna kadar sütün içinde bekleyen incir mayalanarak bir tatlı haline gelmiş.


İncir uyutması
İncir uyutması

Kim bu: Ali Nazik

Bu patlıcan yemeği de Osmanlı mutfağına uzanıyor. Yavuz Sultan Selim’in Gaziantep’i ziyareti sırasında onu en iyi şekilde ağırlamak isteyerek bir ziyafet verilmiş. Hazırlanan bu yemeği çok beğenen padişahın “Kim bu yemeği hazırlayan eli nazik” demesiyle yemek, bugünkü adını kazanmış.


Patlıcan kebabının en lezzetli hali: Alinazik
Patlıcan kebabının en lezzetli hali: Alinazik

Semboller içeren: Perde Pilavı

Bu yemek aslında evlilik töreninin de bir parçası ve yeni evlenen gelinin kaynanası tarafından kabul gördüğünü gösteriyor. Pilavın içindeki pirinç taneleri düğün esnasında bereketi temsilen gelinin üstüne atılan pirinçleri, bademler erkekler, fıstıklar ise kız torunu simgeliyor. Pilavın yufkayla kapatılması ise evin sırlarını örtmenin bir sembolü.


Perdeli pilav
Perdeli pilav

Zor günlerde: Dul avrat çorbası

Bu çorba, eşini kaybeden bir kadının çocuklarını doyurmak için evde bulabildiği şeylerden bir yemek yapmasını özetliyor. Üzücü hikayeler her yerde…


Dul avrat çorbası
Dul avrat çorbası



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.