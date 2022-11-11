Zeytinyağlı kereviz yemeği nasıl yapılır?

Pişirmeden önce kerevizleri unlu & limon suda beklettiğimizden kararmadan kendi rengini koruyor. Ayrıca zeytinyağlı yemekleri pişirirken az miktarda zeytinyağı kullanıyoruz pişirip ocağı kapattıktan sonra eklediğimiz sızma zeytinyağı ile lezzeti kat kat artıyor…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Zeytinyağlı kereviz yemeği için malzemeler:

2 - 3 adet kereviz, 1 kg

1 yemek kaşığı un

1 limon suyu

2 orta boy havuç

1 kuru soğan

2 mandalina suyu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 - 3 kereviz sapı ve yaprakları

Yarım çay bardağı sıcak su

Pişirdikten sonra üzerine:

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

3 yemek kaşığı doğranmış dereotu

Zeytinyağlı kereviz yemeği yapılışı:

*Öncelikle bir kaba 2 litre kadar su alın, yarım limon suyu ve bir yemek kaşığı unu ekleyip karıştırın (doğradığımız kerevizleri bu suya alıyoruz).

*Kerevizlerin kabuklarını soyup elma dilimi gibi doğrayarak kararmamaları için bekletmeden unlu suya aktarın.

*Havuçlar ve kuru soğanı yemeklik doğrayıp geniş bir tencereye aktarın, bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip orta ateşte 4 - 5 dakika kavurun. Baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın, doğranmış kerevizleri unlu sudan çıkartıp kavrulmuş havuç ve kuru soğanın üzerine tek sıra halinde yerleştirin. Üzerlerine mandalina suyu, yarım limon suyu, doğranmış kereviz sapı ve yaprakları, en son yarım çay bardağı sıcak suyu ilave edin. Pişirme kağıdını tencerenin boyutunda kesip ortasından delik açarak sebzelerin üzerine yerleştirin, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 25 dakika pişirin.

*Ocağı kapattıktan sonra üç yemek kaşığı sızma zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin, demlenmesi için soğuyana kadar tencerede beklettikten sonra servis tabağına geçirip üzerlerine dereotu serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…