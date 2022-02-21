Zeytinyağlı ayva yemeği nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven’in tarif defterinden… Tatlı & ekşi uyumunun bir arada olduğu tarçın & karanfil ve portakal aromalı leziz zeytinyağlı ayva yemeği...

Zeytinyağlı ayva yemeği nasıl yapılır?
Yaşam
21 Şubat 2022 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Zeytinyağlı ayva yemeği için malzemeler:

  • 2 ayva, 750 gr

  • Yarım limon suyu

  • 20 - 25 adet arpacık soğan

  • 2 orta boy havuç

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 5 karanfil

  • 1 çubuk tarçın

  • 1 portakal suyu, 100 ml

  • 1 bardak sıcak su, 200 ml

  • 6 - 7 dal dereotu, ince doğranmış




Zeytinyağlı ayva yemeği yapılışı:

*Ayvaların kabuklarını soyup dilimlere ayırın, çekirdeklerinden 6 - 7 tanesini ayırın. Dilimlenmiş ayvaları bekletmeden yarım limon suyu eklenmiş suya aktarın (ayvaların kararmamaları için).


*Arpacık soğanları ayıklayın, havuçların kabuklarını kazıyarak iri dilimler halinde doğrayın.


*Zeytinyağının 2 yemek kaşığını tencereye alın, arpacık soğanları ve havuç dilimlerini ekleyip 5 - 6 dakika kavurun. Dilimlenmiş ayvalar, zerdeçal, karabiber ve tuzu ekleyin. Ayva çekirdekleri ve karanfilleri küçük kilitli bir çay süzgecine alın, çubuk tarçın ile birlikte ayvaların üzerine yerleştirin. En son portakal suyu ve suyu ilave edin, tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte ayvalar yumuşayıncaya kadar 20 - 25 dakika pişirin ve ocağı kapatın. Çubuk tarçın, karanfil ve ayva çekirdeklerinin olduğu süzgeci çıkartın. Kalan 3 yemek kaşığı zeytinyağını yemeğin üzerine gezdirin. Ilınınca servis tabağına geçirip dereotuyla süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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