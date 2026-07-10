HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Tatlılar ve Atıştırmalıklar Havuçlu tam buğday unlu kek 
Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Havuçlu tam buğday unlu kek 

Müjgan Yurtseven'in bol havuçlu ve fındıklı kek tarifi, tam buğday unu ve esmer şekerle hazırlanan nefis lezzetiyle çay saatlerine sağlıklı bir dokunuş katıyor.

Havuçlu tam buğday unlu kek 
Giriş: 10 Temmuz 2026, Cuma 00:35
Güncelleme: 10 Temmuz 2026, Cuma 00:35

Tarif defterimden;

Bol havuçlu, tam buğday unlu, esmer şekerli ve fındıklı nefis kek...

Servis: 23 cm'lik kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için
  • 4 yumurta
  • 1 bardak esmer şeker
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 3/4 bardak sıvı yağ
  • 1,5 bardak tam buğday unu
  • Yarım bardak un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 bardak fındık kırıntısı
  • 3 bardak havuç, rendenin ince tarafıyla rendelenmiş

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Kalıbı yağlayıp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyip atın.

*Yumurtalar, esmer şeker ve vanilya özütünü derin bir kaba alarak kremamsı olana kadar mikserle çırpın.

*Sıvı yağ, unlar, kabartma tozu, tarçın ve fındığı ilave edip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın. En son rendelenmiş havucu ekleyip spatula ile karıştırın.

*Kek hamurunu kalıba aktarın.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirip kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısıyı 160 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra ılınınca servis tabağına geçirin ve üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Paylaş:
brush-purple Yorumlar