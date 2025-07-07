Peynirli naneli karpuz salatası 

Yaz lezzeti;

Sıcak yaz günlerinde kahvaltı sofraları için veya ara öğün olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz nane ve lime ın ferahlatıcı lezzetinin çok yakıştığı peynirli karpuz salatası.

Servis: 2 - 3 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

1 büyük dilim karpuz

1 adet Çengelköy salatalık

100 gr sert beyaz peynir, küp küp doğranmış

8 - 9 dal taze nane yaprağı

1 lime kabuğu, rendelenmiş

Yarım lime suyu

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Karpuzun kabuğunu soyarak minik küpler halinde doğrayın (çekirdeklerini sivri bıçak yardımıyla çıkartın). Doğranan karpuzu geniş bir kaseye aktarın. Salatalığın kabuğunu alacalı soyun, uzunlamasına ikiye keserek ince doğrayın ve karpuz küplerinin üzerine alın, beyaz peynir, taze nane yaprakları rendelenmiş lime kabuğu ve suyu, karabiber, tuz ve zeytinyağını ilave edin.

*Buzdolabında yarım saat dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...