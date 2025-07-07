Peynirli naneli karpuz salatası 

Yaz lezzeti;
Sıcak yaz günlerinde kahvaltı sofraları için veya ara öğün olarak kısa sürede hazırlayabileceğiniz nane ve lime ın ferahlatıcı lezzetinin çok yakıştığı peynirli karpuz salatası.
Servis: 2 - 3 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 1 büyük dilim karpuz
- 1 adet Çengelköy salatalık
- 100 gr sert beyaz peynir, küp küp doğranmış
- 8 - 9 dal taze nane yaprağı
- 1 lime kabuğu, rendelenmiş
- Yarım lime suyu
- 1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
*Karpuzun kabuğunu soyarak minik küpler halinde doğrayın (çekirdeklerini sivri bıçak yardımıyla çıkartın). Doğranan karpuzu geniş bir kaseye aktarın. Salatalığın kabuğunu alacalı soyun, uzunlamasına ikiye keserek ince doğrayın ve karpuz küplerinin üzerine alın, beyaz peynir, taze nane yaprakları rendelenmiş lime kabuğu ve suyu, karabiber, tuz ve zeytinyağını ilave edin.
*Buzdolabında yarım saat dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis edin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
YORUMLAR