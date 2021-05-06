Göz rengimiz doğduğumuz andan itibaren 3 yaşına gelene dek değişime uğrar. Ancak bilinenin aksine insanların tamamen siyah gözlü olması imkansızdır. Göz renginiz ortamın ışığına, giydiğiniz kıyafete ya da eğer renkli lens kullanıyorsanız buna bağlı olarak siyahmış gibi görünebilir.

İnsan gözü neden siyah olamaz?

Genetik olarak siyah gözlü olmak imkansızdır

Göz rengiyle ilgili yaklaşık 16 gen bulunmaktadır. Bu genlerden 2'si, HERC2 ve OCA2, göz rengi oluşumunda esastır. Bu genler göz irisinde bulunan Melanin miktarı aracılığıyla göz rengimizi belirlerler. Melanin'e bağlı olarak ortaya çıkan renkler mavi ve gri gibi çok çeşitli olabilir. Ancak olabilecek en koyu göz rengi koyu kahverengidir, siyah değildir.

Siyah gözlü olsaydık muhtemelen sürekli ağlardık

Siyah olan objeler daha siyah görünebilmek adına daha çok ışık emerler. Emilen fazla ışık ve enerji de ısı enerjisine dönüştürülür. Bu da demek oluyor ki eğer genetik olarak siyah gözlü olmamız mümkün olsaydı bile gözlerimizin kurumaması ve ısınmaması için sürekli gözyaşı dökmemiz gerekecekti!

Gözlerimiz zararlı ışınlara karşı savunmasız olurdu

Gözlerimiz siyah olsaydı gün ışığına çıkmakta da zorlanırdık. Güneş UV ışınları içerdiğinden ve siyah renk, ışığı daha çok emdiğinden UV ışınlarına uzun süre maruz kalmak cilt kanseri ya da katarak gibi sağlık problemlerine neden olabilirdi. Araştırmalar gösteriyor ki göz rengimizi oluşturan melanin, güneşten göze gelen UV ışınlarının yüzde 99'unu yok ederek gözleri koruyor. Bu da demek oluyor ki UV ışınlarına bağlı hasarları önlemede melanin etkisi büyük.

Bunu biliyor muydunuz?

Dünya üzerinde en nadir görülen göz rengi yeşildir. Dünya nüfusunun sadece yüzde 2'si yeşil gözlüdür. Ayrıca, Oküler albinizm dolayısıyla kırmızı ya da mor renk gözlere sahip olan insanlar da nadir de olsa vardır. Heterokromi nedeniyle farklı renk gözlere de rastlanabilir.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: BirghtSide. Why Humans Don't Have Black Eyes?. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/wonder-curiosities/why-humans-dont-have-black-eyes-801750/