Sivrisineklerden doğal korunma yolları

Genellikle nemli ve serin ortamlarda yaşayan sivrisinekler, yaz aylarını kabusa çeviren minik kan emiciler... Sivrisineği seven var mıdır bilemeyiz ama korunmak isteyen milyonlarca insan olduğu kesin. Genellikle geceleri uykuları sabote eden sivrisinekler vücut ısısına ve gece uyurken çıkan karbondioksite gelir. Bu nedenle genellikle vızıltıları kulağımızın dibinde biter. Erkek sivrisinekler ısırmaz, dişi sivrisinekler kan depolar. Ufak tüyolarla sivrinsek saldırılarına maruz kalmadan güzel yaz akşamlarının tadını çıkarabilirsiniz.

Yaz günlerinde giydiğiniz koyu renkli kıyafetler onlar için tam anlamıyla bir barınaktır. Açık renkli kıyafetler giymeye özen gösterin.

Terli nemli bölgeler sivrisineklerin özellikle tercih ettiği bölgelerdir. Sık sık duş alın.

Bahçe ve balkonunuzda sodyum lambaları bulundurun. Sivrisineklerin daha az gelmesini ve elektrik tasarrufu yapmanızı sağlar. Ayrıca camlarınıza sineklik taktırmak en kolay ve pratik çözümlerden biri olacaktır.

Karanfil yağı, lavanta yağı ve portakal kabuğunun kokusundan hoşlanmazlar. Yaz akşamlarında hem hoş bir vücut losyonu olarak kullanabileceğiniz bu yağlar sizi sivrisinek saldırılarından da koruyacaktır.

Çay ağacı yağı, okaliptüs ve nane yağı ısırılan bölgeye sürüldüğünde kaşıntıyı birkaç saniye içinde alacaktır ve o bölgeyi hızlı bir şekilde onaracaktır.

Saf vanilya da sineklerden korunma olarak kullanılabilecek yöntemlerden birisi. Nabız noktalarına sürülen vanilya yağı bir anlamda sizi görünmez kılacak ve ısırıklardan kaçınmanızı sağlayacaktır.

Yeşil limonun üstüne yerleştireceğiniz karanfiller de sinekleri evinizden uzak tutmanıza yardımcı olacaktır.

Evinizin cam kenarlarına fesleğen ve lavanta saksıları yerleştirin. Fesleğen ve lavantanın sivrisinekleri kovucu doğal etkisi vardır.

Son olarak teknolojinin nimetlerinden faydalanın! Sinek kovar yazılımı yükleyebileceğiniz cep telefonunuzda geceleri ya da akşamüstü programı çalıştırın ve sıcak yaz akşamlarının tadını çıkartın!

Yaz aylarının kabusu sivrisineklerle başı dertte olanlar için doğal ve pratik bir çözüm önerimiz daha var!

Kimyasal içerikli sinek kovucuları çekinerek kullananlardansanız bu haber tam size göre. Hem kaşınmayı kesen hem de sineklerin açık büfe keyfine son verecek şey çay ağacı yağı. Birçok kozmetik markette ya da aktarda satılan çay ağacı yağını sivrisinek ısırıkları için kullanabilirsiniz.

Yapacağınız şey çok basit. Sprey şişeye birkaç damla çay ağacı yağı damlatın ve üzerine temiz su koyup çalkalayın. Ardından cildinize püskürtürün. İltihap, sivilce ve benzeri durumlarda antiseptik kurutucu olma özelliği de taşıyan, sinek ısırıklarından sizi koruyacak doğal kovucunuz hazır! Olur da sivrisinek saldırısından kurtulamazsanız ve ısırılırsanız, ısırılan bölgeye bir iki damla çay ağacı yağı damlatın. Birkaç dakika içinde kaşıntınız kesilecek ve ısırık yüzünden şişen bölge eski haline geri dönecek, yani iz kalmayacak.

İYİ YAŞAM Sivrisinekler için lavanta ve biberiye

GÜNCEL Sivrisineklere karşı doğal çözüm!