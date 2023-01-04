Çikolatalı muzlu yulaflı fit kek

Sağlıklı atıştırmalık; rafine şeker, un ve yağ içermeyen yulaf ezmeli, muzlu, çikolatalı leziz kek... Canınız çikolatalı bir şeyler çekiyor ve sağlıklı ve leziz bişeyler yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre...

Servis: 20 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

300 ml sıcak süt

170 gr yulaf ezmesi

2 adet olgun muz

2 yumurta

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı mapple şurup veya bal

50 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

Pişirdikten sonra üzerine:

100 gr bitter çikolata

50 ml sıcak süt

Yapılışı:

*Fırın kabının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp kenarlarına 1 çay kaşığı tereyağı veya sıvı yağ sürün.

*Yulaf ezmesini derin bir kaseye alarak sıcak sütü ekleyin, üzerini streç film ile kaplayın, yumuşayıp sütü çekene kadar kenarda bekletin.

*Muzları ayrı bir büyük kaseye alarak çatal yardımıyla iyice ezin, yumurtaları ekleyip karıştırın. Üzerine kakao, kabartma tozu, yulaflı & sütlü karışım ve en son mapple şurup veya balı ekleyip karıştırın.

*Kek karışımını kalıba aktarıp üzerine ceviz içlerini serpiştirin. 175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar bekletip servis tabağına geçirin.

*Sıcak süte çikolatayı ekleyip karıştırın ve kekin üzerine gelişigüzel akıtın.

Kısa bir not:

*Kullandığınız muzlar çok tatlıysa mapple şurup veya bal eklemeden de pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...