Çikolatalı muzlu yulaflı fit kek

Sağlıklı atıştırmalık; rafine şeker, un ve yağ içermeyen yulaf ezmeli, muzlu, çikolatalı leziz kek... Canınız çikolatalı bir şeyler çekiyor ve sağlıklı ve leziz bişeyler yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre...
Servis: 20 cm’lik kelepçeli kalıpta
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Malzemeler:
- 300 ml sıcak süt
- 170 gr yulaf ezmesi
- 2 adet olgun muz
- 2 yumurta
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 2 yemek kaşığı mapple şurup veya bal
- 50 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış
Pişirdikten sonra üzerine:
- 100 gr bitter çikolata
- 50 ml sıcak süt
Yapılışı:
*Fırın kabının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp kenarlarına 1 çay kaşığı tereyağı veya sıvı yağ sürün.
*Yulaf ezmesini derin bir kaseye alarak sıcak sütü ekleyin, üzerini streç film ile kaplayın, yumuşayıp sütü çekene kadar kenarda bekletin.
*Muzları ayrı bir büyük kaseye alarak çatal yardımıyla iyice ezin, yumurtaları ekleyip karıştırın. Üzerine kakao, kabartma tozu, yulaflı & sütlü karışım ve en son mapple şurup veya balı ekleyip karıştırın.
*Kek karışımını kalıba aktarıp üzerine ceviz içlerini serpiştirin. 175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar bekletip servis tabağına geçirin.
*Sıcak süte çikolatayı ekleyip karıştırın ve kekin üzerine gelişigüzel akıtın.
Kısa bir not:
*Kullandığınız muzlar çok tatlıysa mapple şurup veya bal eklemeden de pişirebilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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