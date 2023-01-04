Çikolatalı muzlu yulaflı fit kek

Sağlıklı bir kek tarifi arayanlara Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden bir tarif: Çikolatalı muzlu yulaflı fit kek...

Çikolatalı muzlu yulaflı fit kek
Yaşam
Giriş: 04 Ocak 2023 10:33 Güncelleme: 27 Ocak 2023 00:14
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Sağlıklı atıştırmalık; rafine şeker, un ve yağ içermeyen yulaf ezmeli, muzlu, çikolatalı leziz kek... Canınız çikolatalı bir şeyler çekiyor ve sağlıklı ve leziz bişeyler yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre...


Servis: 20 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Malzemeler:

  • 300 ml sıcak süt

  • 170 gr yulaf ezmesi

  • 2 adet olgun muz

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı kakao

  • 1 paket kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı mapple şurup veya bal

  • 50 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

Pişirdikten sonra üzerine:

  • 100 gr bitter çikolata

  • 50 ml sıcak süt




Yapılışı:

*Fırın kabının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp kenarlarına 1 çay kaşığı tereyağı veya sıvı yağ sürün.


*Yulaf ezmesini derin bir kaseye alarak sıcak sütü ekleyin, üzerini streç film ile kaplayın, yumuşayıp sütü çekene kadar kenarda bekletin.


*Muzları ayrı bir büyük kaseye alarak çatal yardımıyla iyice ezin, yumurtaları ekleyip karıştırın. Üzerine kakao, kabartma tozu, yulaflı & sütlü karışım ve en son mapple şurup veya balı ekleyip karıştırın.


*Kek karışımını kalıba aktarıp üzerine ceviz içlerini serpiştirin. 175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 15 dakika kadar bekletip servis tabağına geçirin.


*Sıcak süte çikolatayı ekleyip karıştırın ve kekin üzerine gelişigüzel akıtın.


Kısa bir not:

*Kullandığınız muzlar çok tatlıysa mapple şurup veya bal eklemeden de pişirebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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