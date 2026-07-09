Siyasetten sivil topluma, küresel ölçekte etki yaratan 40 yaş altı başarılı kadın liderlerden öne çıkan isimler, geleceğin dünyası için heyecan uyandırıyor. Çeşitli çalışmalar, geleneksel hiyerarşik liderlik modellerinin yerini; esneklik, samimiyet, hikaye anlatıcılığı ve kolektif problem çözme gibi adaptif yeteneklere bıraktığını gösteriyor.

Yeni nesil liderlikte kriz anlarındaki direnç (resilience), empati ve şeffaf iletişimin kurumsal başarıya etkisi üzerine yapılan araştırma raporları, özellikle genç kuşak kadın liderlerin ekiplerinde "psikolojik güvenliği" sağlama ve insani odaklı dinamikleri önceliklendirme eğilimlerini verilerle ortaya koyuyor. Bu verilere göre; 40 yaş altı liderler iklim krizi, yapay zeka etiği, eğitimde fırsat eşitliği gibi sürdürülebilirlik alanlarında, süreçleri birbirine bağlı ele alıyor.

İşte son yıllarda etki yaratan 40 yaş altı kadın yönetici ve liderler:

Siyaset ve devlet yönetiminde Kuzey ülkeleri dikkat çekiyor

Kristrún Frostadóttir (İzlanda Başbakanı - d. 1988)

Ekonomist kökenli olan Frostadóttir, Sosyal Demokrat İttifak’ın liderliğini üstlendikten kısa süre sonra İzlanda tarihinin en genç başbakanı oldu. Ekonomik eşitlik ve sürdürülebilir refah politikalarıyla tanınıyor.

Sanna Marin (Eski Finlandiya Başbakanı - d. 1985)

Göreve geldiğinde dünyanın en genç başbakanı unvanını alan Marin, şu anda aktif başbakan olmasa da küresel ölçekte ilerici liderliğin ve kriz yönetiminin (özellikle pandemi ve NATO süreci) en karizmatik yüzlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Sivil toplum ve küresel aktivizmde genç kadın liderler

Malala Yousafzai (Eğitim Aktivisti - d. 1997)

En genç Nobel Barış Ödülü sahibi olan Malala, kız çocuklarının eğitime erişimi için kurduğu Malala Fund ile dünya çapında milyonlarca kadına liderlik etmeye ve uluslararası politikalara yön vermeye devam ediyor.

Nadia Murad (İnsan Hakları Aktivisti - d. 1993)

Nobel Barış Ödülü sahibi Yazidi aktivist, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddete karşı küresel bir mücadele yürütüyor. Kendi adını taşıyan vakfıyla (Nadia's Initiative) insan ticareti mağduru kadınların ayağa kalkması için liderlik yapıyor.

Vanessa Nakate (İklim Aktivisti - d. 1996)

Ugandalı iklim adaleti aktivisti, özellikle Afrika kıtasının küresel iklim krizindeki sesini dünyaya duyuran, uluslararası zirvelerde (COP) dünya liderlerine meydan okuyan genç bir öncü.

Teknoloji ve girişimcilikte genç kadın liderler

Kira Radinsky (Yapay zeka araştırmacısı ve girişimci - d. 1986)

Gelecekteki küresel olayları ve tıbbi salgınları tahmin edebilen yapay zeka algoritmaları geliştiren, teknoloji dünyasında kadın liderliğinin en vizyoner temsilcilerinden biri.

Whitney Wolfe Herd (Bumble Kurucusu - d. 1989)

Kadınların ilk adımı attığı flört ve iş ağı uygulaması Bumble'ı kurarak teknoloji dünyasındaki eril dinamikleri değiştiren ve şirketini halka arz eden en genç kadın CEO'lardan biri oldu.

Manşet fotoğrafı Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir. (İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir)

GÜNCEL Dünyayı değiştiren kadınlar

Kaynaklar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kristr%C3%BAn_Frostad%C3%B3ttir

https://jackson.yale.edu/news/frostadottir-ma-16-returns-to-yale-jackson-as-icelands-prime-minister/

https://www.sannamarin.com/

https://www.britannica.com/place/Ecuador/Ecuador-from-the-late-20th-century

https://malala.org/

https://www.nadiasinitiative.org/

https://www.unicef.org/goodwill-ambassadors/vanessa-nakate

https://www.forbes.com/profile/kira-radinsky

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