Mars bugün Yengeç burcuna giriyor ve 27 Eylül'e kadar bu burçta ilerleyecek. Bu etkinin altında temkinli ve tutucu davranıyoruz; ancak kalbimize en yakın olan insanlar ve şeyler için, onlar adına ya da onlarla ilgili konularda mücadele etmekten çekinmiyoruz. Yaptıklarımızın büyük bir kısmı o anki ruh halimize bağlı olsa da bu döngü boyunca güçlü ve sabırlıyız. Aynı zamanda sezgilerimiz oldukça güçlü ve bu dönemde hayatımıza huzur, rahatlık ve güven getirmek için harekete geçme isteği duyabiliriz. Sevdiklerimizi korumak ve savunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Planlarımızı ilerletebilmek adına egomuzu bir kenara bırakmak için güçlü bir dönem. Şu sıralar içsel tatmin ve sevgi, dış dünyadaki başarılardan genellikle daha önemli geliyor. Bu süreçte kişisel hedeflerimiz ve ev, aile yaşamıyla ilgili amaçlarımız öncelik kazanıyor. Ay, Yengeç burcunda ilerledikten sonra; Aslan burcuna geçiyor ve sevgimizi ve enerjimizi paylaşırken özellikle mutlu ve cömert oluyoruz. Bir tutulmadan önceki bu günde ilerlemek için zorlamak yerine yavaşlamak, gözlemlemek ve düşünmek önemli. Bazı bilgilerin henüz elimizde olmayabileceğini akılda tutmak en iyisi. Merkür bugün Plüton'la karşıt açı, Neptün'le ise üçgen açı oluşturuyor ve yine gözlemlerimizin bizi yönlendirmesini istiyoruz. Anlamlı, yoğun ve karmaşık konuşmalara, zihinsel faaliyetlere ve düşüncelere çekiliyoruz. Merkür'ün Neptün'le üçgen açısı, fikirlerimizi ve bilgileri yaratıcı yollarla sunmamız için bize ilham veriyor. Gizemlere ve yanılsamalara karşı daha meraklıyız; potansiyelleri ve olasılıkları görmekte de daha başarılıyız. Bu transit sayesinde sezgilerimize kolayca uyum sağlıyor ve onlara göre hareket ediyoruz. Hayal gücümüzden yararlanmamız teşvik ediliyor. Başkalarının düşüncelerini ve duygularını kolaylıkla sezebiliriz; sözlerimiz, düşüncelerimiz ve fikirlerimiz daha hayal gücü yüksek, renkli, incelikli ya da yaratıcı olabilir. Çok fazla açıklamaya veya yönlendirmeye ihtiyaç duymadan bir şeyleri bildiğimizi ve anladığımızı hissedebiliriz. Bu etkinin altında çok doğrudan ya da kesin davranmasak bile engelleri aşmanın veya onların etrafından dolaşmanın yollarını görebiliyoruz. Bu transit fotoğrafçılığı, sanatı, şiiri, kurgu eserleri, maneviyatı, reklamcılığı ve tanıtım çalışmalarını destekliyor. Ancak Merkür'ün Plüton'la karşıt açısı nedeniyle sorunlu alanlarla yüzleşmemiz için üzerimizde baskı hissedebiliriz. Zihinsel gerginlik, paranoyak düşünceler veya aşırı şüphecilik ortaya çıkabilir ve bunları yönetmemiz gerekebilir. Ya konuşmaya ve sorular sormaya mecbur hissedebilir ya da tam tersine bazı bilgileri kendimize saklamak isteyebiliriz. Kendimizi çok hızlı bir şekilde güç mücadelelerinin içinde bulabiliriz. Merkür-Neptün açısının da bize yardımcı olduğu şekilde, içimizdeki kırgınlıklardan bir şeyler öğrenmeye çalışırsak, gerçekten ne istediğimizi anlamaya daha da yaklaşabiliriz. Venüs Uranüs'le üçgen açı oluşturuyor ve sosyal ilişkilerimizde daha cesur ve yenilikçi tarafımızı ortaya çıkarmamızı teşvik ediyor. Romantik ilişkiler, eğlence ve keyifler ya da finansal girişimler söz konusu olduğunda yeni, taze, canlandırıcı, sıra dışı veya alışılmışın dışında olan her şeye özellikle ilgi duyuyoruz. Deneyler yapabilir, doğaçlama davranabilir ve başkalarıyla ilişki kurmanın ya da kendimizi ifade etmenin yeni yollarını deneyebiliriz. Bir yerlere ulaşmanın veya iletişim kurmanın alternatif yollarını keşfetmemiz mümkün. Biraz mesafeli davranabilsek de duygularımız konusunda daha özgürüz ve alışılmadık ya da bize yabancı gelen şeylerde güzellik bulabiliyoruz. Bu üçgen açı Terazi ve İkizler gibi hava burçlarında gerçekleştiği için ilişkilerimize, projelerimize ve iletişimimize yeni yollarla yaklaşmaktan özellikle keyif alabiliriz.