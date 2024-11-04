Zeynep Sönmez kimdir?

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Zeynep Sönmez kimdir?
Yaşam
Giriş: 04 Kasım 2024 11:00
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Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası kapsamında korta çıkan Zeynep Sönmez, yarı finalde Rus Alina Korneeva’yı 2-0 yenerek finale yükselmişti. Finalde ise ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.


Zeynep Sönmez, 1 saat 10 dakika süren müsabakayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazanarak ilk WTA şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluğunun ardından ödül töreninde açıklama yapan Sönmez şu ifadeleri kullandı: “Bu en büyük hayallerimden biriydi. Bu başarıyı elde etmek için 15 yıldır çalışıyorum. Şu an buradayım ve bunun benim için anlamı çok büyük. Başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.”


Zeynep Sönmez, elde ettiği bu başarıyla tek kadınlarda 36 basamak birden yükselerek adını 91. sıraya yazdırdı ve kariyer rekoru kırdı. Sönmez, bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi oldu.


Zeynep Sönmez kimdir?

30 Nisan 2002 doğumlu Zeynep Sönmez kendi web sitesinde kendini ve hayatını şu cümlelerle alatıyor: "30 Nisan 2002'de İstanbul'da doğdum. 6 yaşında tenis oynamaya başladım. Hayatımın ilk dönemlerinde tenis hobisi olsa da 8 yaşında ilk turnuvamı kazandım. O günden bu yana tenis tutkusu artarak devam ediyor. Tenis oynarken aldığım mutluluk ve hazla yaşamıma ve oyunuma mental güç katmış, her yaşta başarılı bir şekilde milli takım performansı sergiledim ve 2020 yılında FED CUP takımına seçildim. 16  yıllık tenis kariyerim ve 22 yıllık kısa yaşamımda zihin , ruh ve beden bütünlüğüyle her zaman gelişen performansım ve sıralamamla uluslararası ITF Junior'da ilk 100'de, profesyonel kariyerimde güncel top 146 rank oldum. Son bir yılda katıldığım dört Grand Slam turnuvasında da mücadele ettim. Roland Garros'ta ana tabloda maça çıkabildiğim için mutlu oldum. Ayrıca katıldığım turnuvalarda en çok maç yapan tenisçilerden biri olmam beni ayrıca sevindiriyor. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum Grand Slam turnuvalarında mücadele etme şansı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak hem kendimi hem de ülkemi dünya çapında en iyiler arasında temsil etmekten gurur duyuyorum. 2022 yılından beri sponsorum sayesinde Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi ve Cinsiyet Eşitliği (United Nations Women Enpowerment Principals) programının da aktif bir parçası olarak bulunuyorum."


Manşet fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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