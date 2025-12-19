Zencefilli kurabiye 

Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık ve sakızımsı kıvamda olan zencefilli, tarçınlı, karanfilli ve pekmezli nefis kurabiyeleri sevdiklerinize yeni yıl hediyesi vermek üzere hazırlayabilirsiniz. Epey bereketli olan kurabiyeler pişirildikten sonra kapalı kapta dondurucuda yaklaşık bir ay saklanabilir.
Servis: 40 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 12 - 14 dakika
Malzemeler:
250 ml'lik bardak ölçüsüyle;
——————————-
——————————
Pişirdikten sonra üzerlerine;
Yapılışı:
*Unu elekten geçirin, zencefil, tarçın, karanfil tozu, muskat, karbonat ve tuzu ekleyip karıştırın.
*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.
*Tereyağı ve esmer şekeri mikser yardımıyla kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ilave ederek çırpmaya devam edin. Kuru malzemeleri yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpın (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).
*Hamurdan tatlı kaşığı dolusu kopartıp yuvarlayın ve pudra şekerine bulayarak aralıklı olarak tepsiye sıralayın.
*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 12 - 14 dakika pişirin. Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra kurabiyeler soğuyana kadar tepside bekletin ve üzerlerine pudra şekeri serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...