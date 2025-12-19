HTHAYAT
Zencefilli kurabiye 
Yemek Tarifleri

Zencefilli kurabiye 

Yeni yıl sofralarına ve hediye paketlerine çok yakışacak bu zencefilli, tarçınlı ve pekmezli kurabiyeler; dışı kıyır, içi yumuşacık dokusuyla kışın en sıcacık lezzetlerinden biri olmaya aday.

Zencefilli kurabiye 
Giriş: 19 Aralık 2025, Cuma 08:40
Güncelleme: 19 Aralık 2025, Cuma 08:40

Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık ve sakızımsı kıvamda olan zencefilli, tarçınlı, karanfilli ve pekmezli nefis kurabiyeleri sevdiklerinize yeni yıl hediyesi vermek üzere hazırlayabilirsiniz. Epey bereketli olan kurabiyeler pişirildikten sonra kapalı kapta dondurucuda yaklaşık bir ay saklanabilir.

Servis: 40 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 - 14 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2,5 bardak un
  • 1 yemek kaşığı zencefil
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı karanfil tozu
  • Yarım çay kaşığı muskat
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 1 tutam tuz

——————————-

  • 160 gr tereyağı, oda ısısında yumuşamış
  • 1 bardak esmer şeker
  • 1 yumurta
  • 1/4 bardak pekmez

——————————

  • 1/4 bardak pudra şekeri

Pişirdikten sonra üzerlerine;

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Unu elekten geçirin, zencefil, tarçın, karanfil tozu, muskat, karbonat ve tuzu ekleyip karıştırın.

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Tereyağı ve esmer şekeri mikser yardımıyla kremamsı kıvama gelene kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ilave ederek çırpmaya devam edin. Kuru malzemeleri yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpın (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).

*Hamurdan tatlı kaşığı dolusu kopartıp yuvarlayın ve pudra şekerine bulayarak aralıklı olarak tepsiye sıralayın.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 12 - 14 dakika pişirin. Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra kurabiyeler soğuyana kadar tepside bekletin ve üzerlerine pudra şekeri serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Yorumlar