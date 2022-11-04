Armutlu tarçınlı bademli kek 

Tarif defterimden;

Nostaljik tariflerimden biri olan nefis kekin içindeki armut dilimleri keki yumuşattığından pişirdikten bir gün sonra lezzeti kat kat artıyor...

Servis: 25 cm lik yuvarlak kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 + 15 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

3 büyük yumurta

100 gr toz şeker

200 gr un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

60 ml süt

50 ml sıvı yağ

3 orta boy santa maria cinsi armut

Tarçınlı sosu için;

80 gr eritilmiş tereyağı

1 büyük yumurta

1 tatlı kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için;

3 yemek kaşığı doğranmış iç badem

Pişirdikten sonra üzerine;

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Yumurta ve sütü oda ısısına çıkartın. Kalıbın tabanına pişirme kağıdı serip yanlarına tereyağı sürün.

*Yumurta ve toz şekeri çırpma kabına alarak mikserin yüksek deviri ile köpükler oluşana kadar 3 - 4 dakika çırpın. Un, kabartma tozu, vanilya ve tuzu harmanlayıp eleyerek yumurtalı karışıma ilave edin. Süt ve sıvı yağı da ekleyip karışım homojen hale gelene kadar 2 - 3 dakika çırpın (kek hamuru boza gibi akışkan kıvamda olmalı! Gerekirse 1 - 2 yemek kaşığı daha süt ekleyin).

*Armutların kabuklarını soyarak dilimlere ayırın, hamurun yarısını kalıba dökün, üzerine armut dilimlerini yerleştirin (armutları yerleştirirken hamurun çok kenarına getirmemeye gayret edin). Hamurun diğer yarısını armutların üzerine akıtın. 175 derecede 10 dakika önceden fanlı ayarda ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

*Kek fırında pişerken bu arada tarçın sosu malzemelerini derin bir kapta iyice çırpın. Keki fırından çıkartıp tarçınlı sosu üzerine akıtıp bademleri serpiştirin ve tekrar fırına verin, 15 dakika daha pişirip keki fırından alın, soğuyunca kalıptan çıkartıp servis tabağına geçirin. Üzerine pudra şekeri serperek tüketene kadar serin yerde saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...