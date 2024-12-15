Kıymalı yeşil mercimek yemeği

Yanında tereyağlı pirinç pilavı, yoğurt ve bol yeşillikli salatanın çok yakıştığı doyurucu ve besleyici kış yemeği... Müjgan Yurtseven, Kıymalı Yeşil Mercimek Yemeği tarifini verdi. Kıymalı Yeşil Mercimek Yemeği'nin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Kıymalı yeşil mercimek yemeği
Yaşam
Giriş: 15 Aralık 2024 19:52 Güncelleme: 15 Aralık 2024 19:59
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Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 + 15 dakika


Kıymalı yeşil mercimek yemeği için malzemeler

200 ml lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 bardak yeşil mercimek + yeteri kadar su
  • 150 gr orta yağlı dana kıyma
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 adet kapya biber
  • 2 adet sivri biber
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 bardak sıcak su

Kıymalı yeşil mercimek yemeği yapılışı

  • Yeşil mercimeği orta boy bir tencereye alın, üzerine dört parmak aşacak gibi su ekleyip koyu rengini bırakana kadar açık ateşte yaklaşık 15 dakika haşlayın. Haşlanan mercimeği süzdürüp soğuk sudan geçirin.

  • Kapya biber, sivri biber ve sarımsağı minik küpler halinde olacak gibi doğrayın.

  • Zeytinyağı, kıyma ve kuru soğanı orta boy tencereye alın, kısık ateşte iyice kavurun. Doğranmış biberler ve sarımsağı ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun. Salçalar, haşlanmış mercimek, baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırın. Sıcak suyu da ekleyip kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte 15 dakika pişirin.

Kısa bir not;

Kullandığınız mercimeğin cinsine göre haşlama ve pişirme süresi daha kısa veya daha uzun sürebilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Bakliyatları pişirmeden önce ıslatmak...
Bakliyatları pişirmeden önce ıslatmak...


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