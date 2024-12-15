Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 + 15 dakika
Kıymalı yeşil mercimek yemeği için malzemeler
200 ml lik bardak ölçüsüyle;
- 2 bardak yeşil mercimek + yeteri kadar su
- 150 gr orta yağlı dana kıyma
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan, yemeklik doğranmış
- 1 adet kapya biber
- 2 adet sivri biber
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 bardak sıcak su
Kıymalı yeşil mercimek yemeği yapılışı
- Yeşil mercimeği orta boy bir tencereye alın, üzerine dört parmak aşacak gibi su ekleyip koyu rengini bırakana kadar açık ateşte yaklaşık 15 dakika haşlayın. Haşlanan mercimeği süzdürüp soğuk sudan geçirin.
- Kapya biber, sivri biber ve sarımsağı minik küpler halinde olacak gibi doğrayın.
- Zeytinyağı, kıyma ve kuru soğanı orta boy tencereye alın, kısık ateşte iyice kavurun. Doğranmış biberler ve sarımsağı ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun. Salçalar, haşlanmış mercimek, baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırın. Sıcak suyu da ekleyip kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte 15 dakika pişirin.
Kısa bir not;
Kullandığınız mercimeğin cinsine göre haşlama ve pişirme süresi daha kısa veya daha uzun sürebilir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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