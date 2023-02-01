TOG değeri nedir?

TOG değeri kısaca termal direncin ölçüsüdür. Yorgan, örtü ve dış giyimde kullanılan bir ısı koruma birimidir. TOG değerindeki en büyük kriter mevsim ve oda sıcaklığıdır. TOG değeri; ebeveynlerin uyku tulumu seçerken oda ısısı ile uyumlu, bebeği üşütmeyen ya da terletmeyen uyku tulumu seçmesini kolaylaştırmaktadır.

Uyku tulumları ve TOG değerli uyku tulumları hakkında bilmeniz gerekenler

Doğru oda sıcaklığı gibi, doğru pijama ve uyku tulumunu seçmek zor olabiliyor. Bebeğiniz için seçtiğiniz uyku tulumu, onu terletmeyecek bir pamuklu kumaş olmalıdır. Nefes alan kumaşlar bebeğinizin terlemesini engeller ve rahat bir uyku sağlar. Aynı zamanda bebeğinizin uyku tulumu zararlı boya maddeleri içermeyen kumaşlardan oluşmalıdır. Ayrıca bebeğiniz için seçtiğiniz tulumun TOG dereceli bir uyku tulumu olması da önemlidir. Çünkü TOG dereceli uyku tulumları bebeğinizin vücut sıcaklığını sabit tutmasına yardımcı olur.

Hangi TOG sınıfı uyku tulumunun bebeğinize uygun olduğunu anlamak için bebeğinizin yatak odasının sıcaklığını bilmeniz yeterlidir. Pek çok uzman, bebeğin uyuduğu odadaki sıcaklığın 20 - 22 °C arasında tutulmasını tavsiye eder. Oda sıcaklığını öğrendikten sonra, bu ölçümü TOG derecesine göre bebeğiniz için en iyi olan uyku tulumuyla eşleştirin. Akılda tutulması gereken birkaç şey var:

Bebek uyku tulumu bebeği çevreleyerek hem alttan hem üstten yalıtım sağlar ve ayrıca bebeğin etrafında sıcak bir hava cebi oluşturur. Bebek uyku tulumunun TOG derecesinin yetişkin yorganına göre çok daha ince olmasının nedeni budur. Yetişkin yorganları daha kalın ve sıcak görünebilirken, bebek uyku tulumunun 'hafif' tutulması ve TOG derecesinin 3.5'i geçmemesi önerilir. Katmanlamanın, bebekleri aşırı ısınmadan sıcak ve rahat tutma konusunda büyük esneklik sağladığını ve her ek giysi katmanının genel TOG derecesine katkıda bulunduğunu unutmayın. Aşırı ısınma, 1 aylıktan 1 yaşına kadar olan bebeklerde ani bebek ölümü sendromu (SIDS) riskini artırabilir. Kalın kumaş daha fazla sıcaklık anlamına gelmez - TOG, bir giysinin ısıyı ne kadar iyi koruduğunu ölçer. Yani iki kumaşın aynı hissi vermesi, her iki kumaşın da ısıyı aynı şekilde tutacağı anlamına gelmez. Her şey, kumaşın bileşimine olduğu kadar giysiyi oluşturacak katmanlara ve dolgulara da bağlıdır. Bu nedenle, bir kumaşın ısıyı ne kadar iyi koruyabildiğini göstermek için TOG derecesi bir laboratuvarda test edilir. BEBEK Bebekler için uyku tulumu nasıl seçilir? Uyku tulumu tog tablosu 0.2 - 0.3 TOG: 25°C ve + 1 TOG: 22 °C - 25 °C 2.5 TOG: 16 °C - 21 °C 3.5 TOG: 14 °C - 20 °C Uyku tulumu tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey oda ve ortam sıcaklığıdır. Ve bunlara uygun olan TOG değerli uyku tulumu tercih etmelisiniz. Uyku tulumu bebeğinizi sıcak tutmak adına yorgan ve battaniye yerine kullanmanız için tasarlanmıştır. Bu nedenle tulumu giydirdikten sonra bebeğinizin üstünü örtmenize gerek yoktur. Aksi takdirde vücut ısısı çok yükselecek ve terleyecektir.