Peynirli minik top börek

Tarif defterimden;

Börekleri hazırladıktan sonra hemen pişirmeyecekseniz tek sıra halinde derin dondurucuda dondurabilirsiniz. Tamamen donduktan sonra kilitli poşetlere alarak derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir. Pişirmeden önce çıkarıp çözüldükten sonra yumurta ve galeta ununa batırıp fırınlanabilir.

Servis: 24 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Malzemeler:

İç harcı için:

200 gr lor veya az yağlı beyaz peynir

100 gr rendelenmiş taze kaşar

7 - 8 sap maydanoz, incecik doğranmış

7 - 8 sap dereotu, incecik doğranmış

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı tuz

Sosu için:

75 ml süt

75 ml zeytinyağı

2 yufka

Börekleri kaplamak için:

2 yumurta

1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

*İç harç malzemelerini karıştırıp kenarda bekletin. Sosu için zeytinyağı ve sütü iyice çırpın.

*Yufkanın birini temiz bir tezgaha serin. Sosun 1/4 ünü yufkanın üzerine fırça yardımıyla sürün, yarım ay olacak gibi yarısını üzerine kapatın, üzerine sosun 1/4 ünü sürün. 12 eşit minik üçgen olacak gibi bıçak yardımıyla kesin (görseldeki gibi).

*Geniş tarafına peynirli harcın yarısını pay edin. Harç koyduğunuz her bir üçgeni kabaca muska gibi sarıp avucunuzda yuvarlayın. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapın.

*Su dolu kaba batırıp fazla suyunu hafifçe sıkın.

*2 yumurtayı küçük bir kasede iyice çırpın. Galeta ununu ayrı bir kaseye alın.

*Top yaptığınız yufkaları önce yumurtaya batırıp, sonra galeta unu ile kaplayın. Fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. 10 dakika önceden 180 derece ısıya ayarlanmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...