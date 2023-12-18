Mutsuz sevgili mutsuz eder mi?

Araştırmalara göre ruh hali daha pozitif olan kişiler, mutsuz partnerleri tarafından “aşağı çekilebilir.”

Mutsuz sevgili mutsuz eder mi?
İlişki
Giriş: 18 Aralık 2023 12:08 Güncelleme: 18 Aralık 2023 12:17
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Arkadaşlarımızın yeni partnerlerini ilk kez tanıdığımızda, onları sevmeyi umarız. İyi bir arkadaş ilişkisi, partnerler arasındaki mutluluk seviyesine de yansır. Ancak bazen, mutlu bir insan mutsuz biriyle sevgili olduğunda, zamanla kendi mutluluğunu da kaybedebilir.


Araştırmalar insanların birlikte vakit geçirdikleri kişilere benzediklerini doğruluyor. Yabancılar bile birbirlerinin hareketlerini ve ifadelerini taklit etme eğilimindedir ve araştırmalar arkadaşların, yabancıların ve sevgililerin kalp atışlarının veya beyin dalgalarının sıklıkla senkronize olabildiğini de ortaya koymuştur. Romantik çiftlerde yapılan bir dizi çalışma, hem ilk buluşmaya başladıklarında hem de zamanla benzer sağlık durumlarına sahip olduklarını gösteriyor.


Lübeck Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Olga Stavrova, yapılan çalışmalarda çiftlerin kişilik, yaşam tarzı, günlük aktiviteler gibi farklı özelliklerinde benzeşmeler olabileceğinin görüldüğünü açıklıyor. Bilim insanları, Stravrova’nın dahil olduğu ve Social Psychological and Personality Science dergisinde yayınlanan araştırmada, bir ilişkideki daha mutlu partnerin ruh halinin 'aşağı çekilip çekilmediğini' ya da daha mutsuz olan kişinin ruh halinin iyileşip iyileşmediğini anlamaya çalıştılar.


20.000'den fazla Alman ve Hollandalı çift üzerinde yapılan bu çalışmada, ilişkilerinin başında refah düzeyi açısından farklılık gösteren çiftler incelendi. Daha yüksek refah ve yaşam memnuniyeti bildiren kişiler, zamanla refahlarında düşüş yaşarken, daha düşük refah seviyesine sahip kişilerin mutluluğunda küçük artışlar yaşanabiliyor, ancak genellikle hiçbir iyileşme olmuyordu.


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Olumsuz duygular daha fazla aktarılıyor

Dr. Olga Stavrova, araştırma bulgularının muhtemelen çiftlerin zaman içinde yaşadığı etkileşimin değişmesinden kaynaklandığını ifade ediyor.


Bir ilişki içerisindeki insanlar, genellikle gün içerisinde neler olup bittiğini ve nasıl hissettiklerini partnerleri ile paylaşırlar. Eşlerden biri her zaman daha negatif hissetme eğilimindeyse, bu durum partnerinin ruh halini aşağıya çekebilir. Başka bir araştırmada doğrulandığı üzere, olumlu duygularla karşılaştırıldığında olumsuz duygular çok daha yaygın bir şekilde aktarılabiliyorlar.


Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde klinik psikolog ve psikoloji profesörü Darby Saxbe, "Birlikte zaman geçirdiğimiz insanlardan etkileniyor olmamızı anlamak, ilişkilerin yaşam boyu sağlığımızı ve refahımızı nasıl şekillendirdiğini anlamak açısından önemlidir" diyor.


Ancak uzun vadeli ilişkiler ve genel iyiliğimiz arasındaki etkileşim, yalnızca bu faktörden daha karmaşık. Çok sayıda çalışma, yakın ilişkilerin insanları yaşam boyunca daha sağlıklı hale getirdiğini de ortaya koyuyor. Eğer sürekli olarak mutsuz partnerlerden etkileniyor olsaydık, ilişkilerin genel olarak faydalı olduğuna dair bu kadar fazla kanıt olmazdı!


Çift terapisti olarak eğitim alan Saxbe, çiftlerin birbirlerinin ruh halini etkileme şeklinin değişebileceğini de ifade ediyor. Partnerlerden biri her gün işten eve morali bozuk bir şekilde geldiğinde, toksik stresin bulaştığına şahit olundu, evdeki partner sürekli olarak daha olumsuz bir ruh haline sürükleniyordu. Ancak bir çiftin sağlıklı bir duygusal dinamiği varsa, eşlerden biri diğerinin sakinleşmesine yardımcı olabilir ve birlikte ruh hallerini iyileştirebilirler. yapabilirler. Saxbe’nin ifade ettiği gibi, "Çiftler birbirlerinin başlangıç noktasına dönmesine yardım edebilir ya da birbirlerini temel çizginin ötesine taşıyabilirler."


İlişkilerde mutluluk, tek önemli unsur değil. Örneğin, ebeveynler çocuklarıyla olduklarında sık sık düşük ruh hali ve düşük refah seviyeleri bildirirken, çocuk sahibi olup olmamaktan mutlu olduklarını sorduklarında çoğu zaman evet yanıtı veriyorlar. Saxbe, "Anlık ruh hali, refahınızın sadece bir göstergesidir" diyor.


Önemli olan toparlanma kabiliyeti

Stavrova, araştırma ekibinin bulgularının kasvetli görünse de, bir partnerin refahının azalmasının her zaman kötü bir şey olup olmadığı hakkında yorum yapamayacağını söylüyor. Partnerinize benzer özellikler veya davranışlar sergilemek, ilişki istikrarına katkı sağlayabilir; evliliğin ilk yılında ruh halleri birbirinden çok farklı olan insanlarda, daha sonra boşanma ihtimali de artar.


Her zaman neşeli biriyle sevgili olmak zorunda değilsiniz, ancak zamanla partnerinizin ruh halinin sizi etkileyeceğini bilmek önemli. Stavrova, "Dünyayı birlikte anlamlandırıyorsunuz, inişleri ve çıkışlarıyla" diyor. Saxbe ise, "Önemli olan, refahınızda hiç düşüş yaşamamanız veya hayal kırıklıklarıyla karşılaşmamanız değil, nasıl toparlandığınızdır" diye ekliyor.


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Kaynak: "Does an unhappy partner make you less happy?" (2023) Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/wellness/2023/dec/13/happiness-partner-mood-couple-relationship


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