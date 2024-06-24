Kuzey Tunçelli, Avrupa Şampiyonu oldu.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nın 1500 metre serbest kategorisinde 14:55.64’lük derece yaptı ve altın madalya kazandı. Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yer alan milli sporcu Kuzey Tunçelli, Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da 17-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda birinci oldu. Şampiyonada 1500 metre serbestte 14:55.64’lük derece elde eden milli yüzücü, ilk sırayı alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Su Sporları Avrupa Şampiyonası kapsamında yapılan Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye, 6 madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye, 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya alarak başarılı bir organizasyon geçirdi. Türkiye, takım sıralamasında Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 6. olurken, ilk sırada 10 altın, 9 gümüş, 8 bronz madalyayla Macaristan yer aldı.

Kuzey Tunçelli kimdir?

30 Ağustos 2007 doğumlu olan Kuzey Tunçelli, Türk yüzme sporuna yön veren yetenekli bir isim olarak adını duyurmaya başladı. Kuzey Tunçelli, 2024 Paris Olimpiyatları'na doğru ilerliyor. 1500 metre serbest stilde elde ettiği derecesiyle Türkiye'ye ilk kotayı kazandıran genç yüzücü, aynı zamanda Avrupa Gençler Şampiyonu unvanına sahip.