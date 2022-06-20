Z ve Alpha kuşağı ile dünyamızın geleceği

2000'li yıllar ile hızla dünyaya enkarne olan, günümüzün mikro dünyasından makro dünyaya doğru adımlarını atan Z Kuşağı... Ve bu yolda esas sahneyi devralacak olan 2013- 2024 yılları arasında doğan Alpha nesli...

Bilgi her zaman en büyük güçtür ve gerçekten korkusuzca ona yaklaşabilenler bu güce sahiptir. Şimdiden mercek altına alınan, dışlanmaya çalışan bu nesil, yüksek potansiyellerle yeni bir dünya yaratmak için yeryüzüne sıkışan enerjilerle hızla geldiler. X kuşağı tarafından hor görülen ve anlaşılmayan yanları, aslında onlara bizzat o kuşak tarafından miras bırakıldı.

Şimdi değerlere sahip çıkmayan, yozlaşan, sorgulamayan, kaderci, güce ve paraya tapan bakış açılarını yıkıp yenileme zamanı! Onlar, kendilerine miras bırakılan bu dünyada güçlü bir restorasyon yapmak için aramızdalar.

Alpha Kuşağı'nın 2018'e dek doğanları Z kuşağı ile açılan bu yolda Uranüs Koç, Plüto Oğlak yerleşimleri ile tahtları sallayacaklar. Üst akılla düşünen, yenilikçi liderler olarak öne çıkacaklar. Eski devlet düzenleri, sıkıcı ve zaman kaybettiren sistemler, insanları sınıflandıran bakış açısı onlar için önemli olmayacaktır. Teknoloji konusunda çığır açan, birçok yeni mesleğe öncülük edecek olan nesilde bulunacaklar.

Alpha Kuşağı'nın 2018'den itibaren Uranüs Boğa yerleşimi ile doğanları ve özellikle Boğa tutulmaları ile 2022 yılında büyük bir hızla dünyaya inen kısmı ise; doğaya ve kaynaklara değer katan, iklim krizine odaklanacak, finansal değerleri dönüşü olmaksızın değiştirecek fikirler için aramızdalar. Somut olan, duyularımıza hitap eden her şey onlarla birlikte yenilenecektir. Yemekler, kokular, manzaralar, dokunma hissi onlar için başka bir boyut kazanabilir. Bu nesil için Metaverse dünyası ileride çok ilkel kalacaktır.

Nisan 2023 tutulmalarıyla yenidünyada eskiyen sistemlerin çökmesi ile birlikte bir değişim, isyan ve yıkım rüzgârı başlayacaktır. Bu isyanlar beklenmedik boyutlarda olabilir. Beklenmedik topluluklar bir araya gelebilir. Böylelikle Satürn Aslan nesli tahtını Kova nesline bırakmaya başlayacaktır. Bu nesil ile benlik, bağımsızlık, ülke sınırları, bireysellik algısı değişirken, 2025 yılı ile birlikte tüm dünyanın liderlik ve yönetime bakış açısı bambaşka olacaktır. Bu nesiller zamana lineer değil spiral bakan, evren düzenini fark eden, düz düşünmeyen, spiritüel bakış açısını yenileyen, dayatılan tüm kuralları ve fikirleri sorgulayanlar olacaktır.

2023 yılında su kaynaklarına, denizlere ve süper mutasyon virüslerine dair gelişmeler, teknolojik manipülasyonlar, 2024 yılı yaz ayları ile birlikte teknolojiye dair hızlı adımlar atılması, yeni enerji kaynakları bulunması, yeni sağlık sistemleri, yeni iş düzenleri, yapay petrol üretimi, 2025 yılı Temmuz ayıyla beraber yeni bir bilim ve teknoloji çağının başlaması, zamanın çok hızlı akması, 2026 yılı ile birlikte kâğıt para teknolojisine veda ediş, dinlere bakış açısının değişme zamanları yaşanacaktır.

Eril enerjinin mücadele gücünün dizilerle, yetiştirilme tarzıyla baskılanarak törpülendiği, dişil enerjinin dışlanarak yok sayıldığı, sosyal mecralar ile uyuşturulmaya çalışılan bu kuşaklar, 2032 yılı ile birlikte çok güçlü bir sorgulama dönemine girecekler. 2034 yılı ile ise aile kavramları ve meslekleri bilinenin çok dışında olacaktır.

Yenilikçi, hızla düşünen, bilgiye değer veren, günümüzün boyun eğilen sistemlerini yıkan bu nesillerin ebeveynler tarafından desteklenmeye, onları uyuşturan alanlardan uzaklaştırılmaya ve farklılıkların takdir edilmesine ihtiyacı var. Sınav tercihlerinde potansiyellerini teşvik ederek yalnızca kendilerini geliştirmelerine yol açmalı, gelecekte muhtemelen yenilikçi bir alanda, yeni bir meslek dalında rol alacaklarını unutmamalıyız.