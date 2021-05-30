Yumurta yıkanır mı?

Mineraller, keratin ve sudan oluşan yumurtanın kabuğu, 20 – 30 mikron kalınlıktadır. Yumurtanın kabuğunda tam 7500 adet por yani gözenek vardır. Aynı zamanda bu kabukta görünmeyen kütikül bir koruyucu tabaka bulunmaktadır. Bu tabaka da mikroorganizmaların gözeneklerden geçişini engeller. Avokado nasıl saklanır? yazısını okumak için tıklayın...

Bakterilerden veya kabuğundaki pisliklerden arındırmak için yumurtaları yıkıyoruz. Ama bu yıkama işlemi, yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek, dış tabakanın aşınmasına, incelmesine ve poların büyümesine neden olarak bakteri geçişinin kolaylaşmasına neden olmaktadır

Yumurta nasıl saklanmalıdır?

Yumurtalarınızı yıkamadan, satın aldığınız karton ya da plastik kutusunun içinde saklamalısınız. 0 – 5 derecede kutusunda sakladığınız yumurtalarınızı bu sayede ışıktan ve diğer kokulardan korumuş olursunuz. Aynı zamanda yumurtada bulunan salmonella bakterisinin de diğer yiyecek ve içeceklere de bulaşmasını engellemiş olursunuz.