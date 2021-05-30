Yumurta yıkanır mı?

Pek çok kişi aldığı yumurtaları eve gelince yıkıyor. Uzmanlar yumurtayı yıkamanın doğru bir şey olmadığını söylüyor. Peki yumurta neden yıkanmamalı?

Yumurta yıkanır mı?
Sağlık
30 Mayıs 2021 Pazar

Mineraller, keratin ve sudan oluşan yumurtanın kabuğu, 20 – 30 mikron kalınlıktadır. Yumurtanın kabuğunda tam 7500 adet por yani gözenek vardır. Aynı zamanda bu kabukta görünmeyen kütikül bir koruyucu tabaka bulunmaktadır. Bu tabaka da mikroorganizmaların gözeneklerden geçişini engeller. Avokado nasıl saklanır? yazısını okumak için tıklayın...


Bakterilerden veya kabuğundaki pisliklerden arındırmak için yumurtaları yıkıyoruz. Ama bu yıkama işlemi, yumurtanın koruyucu dış katmanına zarar vererek, dış tabakanın aşınmasına, incelmesine ve poların büyümesine neden olarak bakteri geçişinin kolaylaşmasına neden olmaktadır


Yumurta nasıl saklanmalıdır?

Yumurtalarınızı yıkamadan, satın aldığınız karton ya da plastik kutusunun içinde saklamalısınız. 0 – 5 derecede kutusunda sakladığınız yumurtalarınızı bu sayede ışıktan ve diğer kokulardan korumuş olursunuz. Aynı zamanda yumurtada bulunan salmonella bakterisinin de diğer yiyecek ve içeceklere de bulaşmasını engellemiş olursunuz.


Kahvaltılık yumurtalı tarifler

Kahvaltılık ya da ara öğün olarak tüketebileceğiniz yumurtalı tarifler.

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Güveçte yumurta Yumurtaya yakıştıracağınız her şey bu öğünde bir araya toplansın! - Kırmızı kapya biber - Yumurta - Pastırma -Maydanoz -Tereyağı Yapılışı Biber, domates gibi sebzeleri birkaç dakika soteleyip güvecin içine koyarsanız daha lezzetli olur.) Bol peynir ve sotelenmiş sebzeleri güvece aktarıp, güvecin bir köşesinede yumurayı kırın. Bu şekilde önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

İspanyol Omleti Menemenin daha sebzeli versiyonu denilebilir bu omlet için. Daha çok kırmızı ve yeşil sebzelerin bir araya gelmesiyle yapılan İspanyol omletine en çok yakışan tatlardan birisi avokado. Malzemeler -Avokado -Yumurta -Zeytinyağı -Domates -Kırmızı, yeşil biber -Taze biberiye, maydanoz, taze nane Yapılışı Zeytinyağını tavaya alın. Biberleri yumuşayana kadar soteleyin. Rendelenmiş domatesi ve biberiye, maydanoz, taze naneyi iri yapraklar halinde ekleyin. Son olarak yumurtaları göz göz kırın. Üzerine dilimlenmiş avokadoyu ekleyin ve tavanın kapağını kapatıp dinlendirin.
Menemen Türk mutfağının gözbebeklerinden birisi menemen... Yapılışı - Domates - Biber - Tereyağı - Yumurta - Karabiber, kırmızı pul biber, tuz Yapılışı Tereyağını eritin ve biberleri yumuşayıncaya kadar soteleyin. Rendelenmiş (küp küp doğranmışta olabilir) domatesi ekleyin. Baharatları da ekleyip yumurtayı karışıma dökün.
Orsini Yumurta Yumurtalı tariflerin içinde belki de en zor olanı... Başlangıçta yumurtaları sarısından ayırın. Beyazlarını çırpıp bir kaba alın ve fırında pişirin. Tereyağı ile karıştırılmış yumurta sarılarını da pişirdiğiniz yumurta akının üstüne koyup yeniden fırına atın. Üzerine frenk soğanı, maydanoz gibi yeşil yapraklılar çok yakışıyor...
Norveç Usulü yumurta Norveç kahvaltısının vazgeçilmezlerinden norveç usulü yumurta... Somon füme ve soğanla hazırlanmış yumurtanın birleşimi. Soğanları küp küp doğaryın ve hafif yağda yumuşatın. Üzerine çırpılmış yumurta ekleyip pişirin. Ev yapımı ekmeğin üzerine füme somon dilimlerini yerleştirin ve yumurtalı karışımı üzerine koyun.
Poşe yumurta Kaynayan suya bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Suda kaşıkla bir girdap oluşturun ve yumurtayı suya kırın. İlk başta yumurta dağılmış gibi gözükecek. Bekleyin, kendini toparlayacaktır. Pişen yumurtayı bir süzgeç yardımıyla alın. Ve poşe yumurtanız hazır.
Sebzeli omlet Brokoli, yeşil biber, bezelye, yeşil soğan gibi sebzlerle yapabileceğiniz bir omlet türü. Brokoli ve bezelye gibi haşlama gerektiren sebzeleri önceden çok yumuşak olmayacak şekilde haşlayın. Haşladığınız sebzeleri tereyağında birkaç dakika soteleyin ve üzerine mısır unuyla çırpılmış yumurta ekleyin. Tavayı bir kapakla kapatıp ağır ateşte pişirin. Sebzeli omletin üzerine ufalanmış tulum peyniri ekleyebilirsiniz.
Uzakdoğu usulü omlet Uzakdoğu usulü omlet yapmak için ihtiyacınız olanlar: Taze soğan, salam ve yumurta. Yapışmaz bir tava kullanmak bu noktada önemli. Yumurtaya tuz ekleyip çırpın. İnce doğranmış taze soğan ve küp küp doğranmış salamları ekleyin. Yumurtanın tavaya yapışmaması için bitkisel sıvı yağ kullanın. Karışımı tavaya alın ve altı olana kadar çok haraket ettirmeyin. Bu noktada önemli olan karışımın tavaya eşit bir şekilde dağılmış olması. İki çubuk yardımıyla yumurtayı katlayarak bir rulo haline getirin. Aynı işlemi servis ölçünüzde tekrar edin.

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