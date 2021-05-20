Avokado nasıl saklanır?

Ham avokadolar nasıl saklanmalı?

Avokadoyu hemen tüketmeyecekseniz, bir poşetin içine koyup havasını alarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Eğer vakumlarsanız, avokadonun ömrünü uzatırsınız. Avokado hava ile temas ettiği zaman kahverengileşmeye başlayarak, kararma ve çürümeye başlar. Avokado nasıl olgunlaşır? yazısını okumak için tıklayın...

Olgunlaşmış avokadolar nasıl saklanmalı?

Olgunlaşmış avokadolarını hemen tüketmeyi düşünmüyorsanız, oda sıcaklığında değil mutlaka buzdolabında saklamalısınız. Buzdolabının en soğuk bölmesine koymamaya dikkat edin. Ya da avokadonuzu püre haline getirerek, biraz limon ve zeytinyağı ile kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz. Bu yöntem ile kararmasını önlemiş ve lezzetinin kaybolmasını engellemiş olursunuz.

Ayrıca olgun avokadolarınızı saç ve cilt maskesi, peeling ya da krem yaparak da kullanabilirsiniz. 5 farklı avokado yüz maskesi tarifi yazısını okumak için tıklayın...

Kesilmiş avokadolar nasıl saklanmalı?

Kestiğiniz, dilimlediğiniz avokadolarınızı çekirdekli kısmı ile birlikte saklamalısınız ve açık kalan yerlerine de mutlaka limon suyu sürmelisiniz. Eğer avokado bütün halinde ise meyveyi tekrar bütün haline getirerek şeffaf folyo ile sarmanız gerekir. Bu avokadoları buzdolabına koyarak saklamaya devam edebilirsiniz.

Avokado buzlukta saklanabilir mi?

Avokado soğuğa dayanıklı olmadığı için buzlukta saklanmaya uygun bir meyve değildir. Çünkü buz çözüldüğü andan itibaren meyvede hızlı bir şekilde çürüme meydana gelir. Hemen tüketecek bile olsanız hem lezzetini hem de besleyici özelliğini kaybeder. Buzdolabında bile aşırı soğuğa maruz kalmaması için poşetlenmesi tavsiye edilir. Soğuk, avokadolarda kararmaya ve çürümeye sebep olmaktadır.

Eğer avokadonuzun fazlasını buzlukta saklamak istiyorsanız, avokadonuzun kabuğunu soyduktan sonra ezin ve limon suyu da ekleyerek hava almayan bir kaba koyabilirsiniz. Bu şekilde dondurduğunuz avokadonuzu 4 - 5 ay buzlukta saklayabilirsiniz.