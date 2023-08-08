Yetişkinler için mutluluk veren 5 yaratıcı aktivite

Boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğiniz, fiziksel ve zihinsel sağlığınızın büyük bir parçasını oluşturabilir.

Yetişkinler için mutluluk veren 5 yaratıcı aktivite
Sağlık
Giriş: 08 Ağustos 2023 11:51 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 12:11
ABONE OL

Boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğiniz, fiziksel ve zihinsel sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip. Keyif aldığınız etkinlikler, genellikle stres ve zorlu hayat kararlarından kurtulmanızı sağlayan "restoratif" faaliyetler olarak adlandırılır. Araştırmalar genel olarak yaratıcılığın ruh hali üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.


2023 Temmuz'unda Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) tarafından yapılan bir anket, haftada en az bir kez yaratıcı faaliyetlerde bulunan Amerikalıların, bu tür aktivitelere daha az katılan kişilere kıyasla daha iyi bir zihinsel sağlık durumuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre yaratıcı etkinliklerin sadece zihinsel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor.


İşte stresi azaltmada en çok yardımcı olan beş yaratıcı aktivite:


1. Müzik dinlemek

En popüler boş zaman etkinliklerinden biri olan müzik dinlemek, stres ve kaygıyı hafifletmenin en etkili yollarından biri. APA anketine katılanların %77'si stres ve kaygıyı hafifletmek için müzik dinlediğini bildirdi.


Sevdiğiniz bir müziği dinlemek, beyinde özellikle korku, kaygı gibi duyguların dengelenmesinden sorumlu olan amigdala bölümünü dengeler. Beyninizin bu kısmı, hoş veya neşeli olarak algılanan müziğe duyarlıdır.


Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'nde yetişkin, çocuk ve ergen psikiyatristi olan Dr. Howard Liu, “Müzik dinlemekle öğrenilen duygusal yönetim, sorunlara bir mola vermeyi ve benzer müzik tarzı için bir tutkuyu paylaşan diğer kişilerle bağlantı kurmayı kolaylaştırır” diyor.


Mongolya Graduate Üniversitesi tarafından 2022'de yapılan bir çalışma, pop, metal, rock, Batı klasik müziği ve Çin geleneksel müziğinin, insanların zihinsel sağlığı ve günlük davranışı arasında pozitif bir ilişkisi olduğunu bulmuştu. Çalışmada ayrıca, hip-hop ve rap müziği dinleyenlerin, diğerleriyle bağlantı kurmaya ve topluluklarında bir fark yaratmaya daha fazla teşvik edildiği de gösterildi.


Müzik dinlemek sadece mutlu etmekle kalmaz; ağrıyı azaltabilir, duruşu ve hareketi iyileştirebilir ve hastalıklarla ilişkili huzursuzluğu azaltabilir. Aktif olarak dinlemeseniz bile arka planda biraz müzik çalması, anksiyete ve sıkıntı düzeylerini azaltır ve rahatlamayı artırır.


Mutlu hissetmenizi sağlayacak yiyecekler
Mutlu hissetmenizi sağlayacak yiyecekler Mutluluğunuzu artırmanın yolu bu...
Sizi keyiflendirecek 9 mutluluk mantrası Mantralar, zorlu durumlarda bakı...

2. Bulmaca çözmek

Bulmaca çözmek, beynin özellikle düşünme, karar verme, konsantrasyon ve problem çözme gibi kognitif işlevlerde bulunan prefrontal korteks bölümünü güçlendirir. Bulmacalar, ayrıca sözcük dağarcığınızı genişletir, düşünmeyi uyarır ve öğrenme kapasitenizi de hızlandırır.


APA çalışmasına katılanların yaklaşık %40'ı, bulmaca çözmenin stresi azaltmada yardımcı olduğunu belirtti.


Hindistan'daki Ananta Tıp Bilimleri ve Araştırma Merkezi'nin Farmakoloji Bölümü tarafından 2021'de yapılan başka bir çalışmaya göre ise, çapraz bulmacalar kelime dağarcığınızı genişletebilir, düşünmeyi teşvik edebilir, özgüveni artırabilir ve öğrenme kapasitenizi hızlandırabilir.


New England Journal of Medicine tarafından 2022'de yayımlanan bir çalışma, hafif bilişsel bozukluğu olan 62 ila 80 yaş arası yetişkinler üzerinde bulmaca çözmenin etkisine baktı. Katılımcılardan haftada dört kez otuz dakika boyunca orta derecede zor çapraz bulmacalar çözmeleri istendi ve diğer çevrimiçi bilişsel egzersizler yapan bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Sonuç, bulmaca çözen grupta, beyin küçülmesinde ölçülebilir bir azalma olduğu ve bu durumun ilerleyen bilişsel gerileme riskini azaltabileceğiydi.


Bulmaca çözmek ayrıca size bir başarı hissi verebilir, bu da pozitif duyguları artırabilir ve anksiyete, depresyon ve stresi azaltabilir.


3. Şarkı söylemek veya dans etmek

APA anketindeki kişilerin %25'i, stres ve anksiyeteyi hafifleten yaratıcı aktiviteler olarak şarkı söylemeyi ve dans etmeyi belirtti.


New York State Psychology Association'da lisanslı bir psikolog olan ve New York'ta bulunan Psychological Solutions'ın kurucusu olan Gayle Berg, “Şarkı söylemek ve dans etmek gibi aktiviteler, duyguların ifade edilmesi veya salıverilmesi için güvenli bir çıkış sağlayarak veya bizlere çeşitli duyguları işleme olanağı vererek dönüştürücüdür” diyor.


Bir grup insanla birlikte şarkı söylemenin zihinsel sağlık sorunları, akciğer hastalığı, inme ve demansı olan yaşlı yetişkinlerin bilişsel sağlığına ve genel iyiliğine katloda bulunduğu görüldü. Ayrıca canlı müzik sırasında senkronize bir şekilde hareket etmek, hafızayı ve algıyı da aktive ediyor.


“Fiziksel aktivite, ruh halini yükselten ve bizi iyi hissettiren doğal endorfinleri serbest bırakır,” diye ekliyor Berg: “Hobiler benzer şekilde işlev görür. Bizi şimdiki ana ve buraya dahil ederler, böylece bir an için hayatın sorunlarından kaçmamıza ve keyif aldığımız bir şeyi yapmamıza alan açarlar.”


4. Çizim, boyama veya heykel yapma

Sanat terapisinin, zihinsel hastalığın tedavisinde ifade ve iletişim aracı olarak kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. Bu sözsüz terapi, depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletmede rol oynayabilir. APA anketine katılanların %24'ü, bu aktiviteleri stresi hafifletme yolu olarak belirtmiştir.


Çizim, boyama veya heykel yapma, özellikle çocuklar için, anksiyete, korku ve herhangi bir olumsuz duyguyu ifade etmek için kullanılabilir.


Liu’ya göre resim ve heykel aktiviteleri, “Öncelikle, hastaların kendilerini kelimelerin her zaman yakalayamadığı bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olurlar,” diye açıklıyor. “Bir çocuk psikiyatristi olarak, terapide konuşmakta zorlanan ancak duygularını, iç dünyalarını ve sorunlarını bir kalem ve kağıt aracılığıyla çizip ifade edebilen pek çok çocuk ve genç tanıyorum.”


Sanat yapmak, iş planlaması ve uygulamasını, ayrıca öz yeterliliği teşvik eder. Genellikle, herhangi bir şekilde kendini ifade etmek, insanların stresle başa çıkmasına, duygusal travmayı iyileştirmesine ve kendini yansıtma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olabilir.


Çizim yapamayacağınızı düşünseniz bile, düşünce veya fikirlerinizi ifade etmeye izin vermek faydalı olabilir. "Görsel sanatlar, heykel yapma yoluyla ifade için düzenli bir çıkış yaratmak, onların duygusal ifade dilini bulmalarına yardımcı olabilir," diyor Liu.


5. Yaratıcı yazma

Günlük tutmak, zihinsel sağlık tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir araç. Yazmak, özellikle ifade biçimi olarak şiirsel ve yaratıcı dil kullanırken terapötik olabilir, bu da ankete katılanların %16'sını oluşturduğu için önemli bir alan olarak kabul edilebilir.


Yaratıcı yazma, zihinsel sağlığınıza fayda sağlayabilecek birkaç yaratıcı aktiviteden sadece biridir. Genel olarak, günlük rutininizin dışında zaman ayırarak katıldığınız herhangi bir aktivite, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirebilir.


Araştırmanın yürütücüleri, “Yaratıcı aktiviteler, kendimizi sıkıntılı hissettiğimizde sağlıklı birer dikkat dağıtıcıdır” diyor: “En önemlisi arkasındaki niyet. Gerçekten kendinize izin verin ve bunun duygusal sağlığımız için bir öncelik olduğunu kabul edin. Suçluluk hissetmeden, geçirdiğiniz zamandan gerçekten keyif almayı sağlayın.”


Mutluluğa dair yanlış bildiğimiz 10 bilimsel gerçek

Mutluluk 2.0 kitabının yazarlarından Doç. Dr. Selda Koydemir mutlulukla ilgili yanlış bilinenleri anlatıyor.

10
1- Mutluluğu hedef olarak koyarsam onu daha çabuk yakalarım Bilinenin aksine mutluluk, elde edilecek bir "şey", varılacak bir nokta ya da "zirve" değildir. Klişe gibi gelse de mutluluk genel bir yaşantı ve bir süreçtir. Sürekli bir mutluluk arayışı ters tepebilir. Mutluluğu bir hedef olarak koymaktansa iyi bir yaşam için bilinçli olarak yaptığımız aktiviteler ve seçimler bize zaten mutluluk deneyimini yaşatacaktır.
2- "Sürekli" mutlu olursam güzel bir yaşamım olur Üzüntü, öfke, korku gibi olumsuz duyguları, olumlu duygularımız gibi, örneğin neşemizi kabul ettiğimiz gibi kabul etmedikçe gelişim göstermemiz zordur. 'Sürekli' mutlu olmak, aynı duygu seviyesinde kalmak ve devamlı bunları amaçlamak gerçekçi değildir. Her duygunun bir işlevi var. Korku duygusuyla yeri geldiğinde kendimizi koruruz, üzüntü duyduğumuzda bazı şeylerin önemini anlarız. Mutluluk gerçekte olumlu ve olumsuz duygularımız arasında denge kurmayla, onları etkili bir şekilde düzenlemekle gelir.
3- Çok paraya sahip olursam çok mutlu olurum Paranın mutluluğumuz üstünde elbette olumlu bir etkisi var; ancak temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek, bizi rahat ettiğimiz yaşam standardına getirecek bir gelire sahipsek, kazanacağımız daha fazla para bizi düşündüğümüz gibi mutlu etmiyor. Ayrıca kazancımızı başkalarının kazançlarıyla karşılaştırmak da bizi mutsuz edebilir oysa parayı neye harcadığımız önemlidir. Eşyalardansa (yeni bir telefon gibi) deneyimlere (bir seyahat gibi) para yatırmak bizi daha mutlu edecektir.
4- Bazı insanlar sırf belirli özellikleri nedeniyle bizden daha mutlu veya mutsuzdur Mutluluğun bizde olmayan bir özellikte veya sahip olmadığımız bir şeyde bulunacağını düşünmeye eğilimliyiz. Örneğin bir işte müdür pozisyonunda olanların, kadınlardansa erkeklerin, çocuğu olanların ya da yaşlılardansa gençlerin daha mutlu olduğunu düşünebiliriz. Oysa araştırmalar bu tarz demografik özelliklerimizdense kişilik özelliklerimiz, sosyal ilişkiler, kendimizle olan ilişkimiz, kendimizi geliştirmek ve büyütmek gibi faktörlerin mutluluğu çok daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor.
5- Mutluluk yaşamımda hiç sorun olmaması anlamına gelir Bazen insanlar "Hiç sorunum yok ama mutlu hissetmiyorum" der. Bunun tamamen doğal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çoğumuz için mutlu yaşam, anlam bulduğumuz, kişisel olarak sürekli geliştiğimiz, güçlerimizi fark edip kullandığımız, kendimizi güçlü ve zayıf yönlerimizle kabul ettiğimiz, kendimize şefkatli olabildiğimiz bir yaşamdır. Yani mutluluk, yaşamımızda sorun olmamasından daha fazlasıdır.
6- Yaşamımda ... olursa çok mutlu olurum ve bu mutluluğum uzun sürer Hazları genel mutluluk deneyimiyle karıştırıyor, bu nedenle pek çok yanılgıya düşüyoruz. Haz, mutluluğu olumlu etkileyen deneyimlerden biridir; ancak mutluluğun kendisi değildir. Mutlu hissettiğimiz bir olayın "bir ömür boyu" süreceğine inanırız. Ancak yaşadığımız o haz, çoğu zaman sürekliliğini yitirir. Çünkü olumlu ve olumsuz tüm duygulara alışırız ve gerçek yaşamımıza hemen geri döneriz.
7- Daha fazla seçeneğe sahip olursam daha mutlu olurum Modern dünyanın en bariz özelliklerinden birisi etrafımızda kıyafet, yiyecek, içecek, elektronik eşya vb. gibi çok fazla seçenek olmasıdır. Bunların bize mutluluk vereceği yanılgısına düşebiliyoruz. Oysa araştırmalar, seçeneklerin çok olmasının bizi aslında yorduğunu, bazen kararsız kalıp hiçbir karar almamaya itebildiğini ve hatta mutsuz edebildiğini gösteriyor.
8- Ya mutlu doğarız ya da mutsuz! Araştırmalara göre bazı insanlar genetik nedenlerle mutlu olmaya diğerlerinden daha fazla eğilimlidir. Genlerin etkisinin %40 ile %50 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu rakamlar, mutluluğun tamamen bizim kontrolümüz dışında olduğunu göstermiyor. Yaşamımızda yapacağımız bir takım değişiklikler ve seçimlerle daha iyi ve daha fazla doyum aldığımız bir yaşam sürmek mümkündür.
9- Başarı mutluluğun en önemli kaynaklarından biridir Başarı, elbette bizi heyecanlandıran, kendimizle gurur duymamızı ve iyi hissetmemizi sağlayan bir deneyimdir. Ancak başarı, mutluluğun en büyük belirleyicilerinden değildir. Araştırmalara göre mutluluk başarıyı, başarının mutluluğu etkilediğinden daha fazla etkiliyor. Yani mutlu insanlar mutsuzlara göre daha başarılı...
10- Mutlu insanların yaşamı stresten arınmıştır Mutluluğun stresten uzak bir yaşantı ile geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak mutluluk ile yaşamın zorluk derecesi arasında çok önemli bir ilişki yoktur. Mutlu insanların yaşamında da stres faktörleri var; ancak araştırmalar, mutlu insanların zorluklarla daha iyi başa çıktığını, onlara daha farklı tepkiler verdiğini, duygusal iniş çıkışları daha az yaşadığını gösteriyor. Yani mutlu insanların yaşamı nispeten daha kolay değil, zorluklarla başa çıkma ve yaşama bakış açıları farklı.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.