Güzel bir gün için yapmanız gerekenler

Minik bir çabayla gününüzün daha iyi geçmesini sağlayabilirsiniz.

Güzel bir gün için yapmanız gerekenler
Sağlık
Giriş: 08 Kasım 2025 10:00
Gülümseyin ve nazik olun

Bu şekilde olumlu dalgalar yayarak etrafınızdakileri etkileyeceksiniz. İhtiyacı olanlara maddi ya da manevi yardım edin. Sizin enerjinizden destek alanlar yollarına daha kolay devam edeceklerdir. Siz pozitif oldukça etrafınızdakiler de iyi hissedecektir.


Spor yapın

Rahatlama, meditasyon ve kaslarınızı çalıştırmak için yoga yapabilirsiniz. Motive olmanız açısından uzman bir kişiden ders almak faydalı olabilir. Yogadan en çok zevk alacağınız zaman sabah güne başlarken ya da günün sonunda olacaktır. Pilatesi de vücudunuzu sağlıklı bir biçimde rahatlatıp gevşeten bir alternatif olarak tercih edebilirsiniz.

İyi uyuyun

Sabahları enerjik ve dinlenmiş olarak kalkmak için yeterli uyku çok önemlidir. Günde en az 8 saat uyumalısınız. Biliminsanlarının araştırmalarına göre günde 20 dakika daha az uyuyan bir öğrencinin notlarının gözle görülür biçimde düştüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda konsantrasyon problemine, daha az enerji ve huzursuzluğa neden olur. Akşamları erken yatmak sabah erken kalkmaktan daha kolaydır. Denemeyi ihmal etmeyin.


Güne bir bardak su ile başlayın

Sabah kalkar kalkmaz vücudun su ihtiyacını gidermek güne daha iyi başlamanızı sağlarken cildinize de çok iyi gelir.

Sabah kalkınca alınan duş size enerji verecektir

Sevdiğiniz bir sabun, banyodan çıkınca kullanacağınız temiz bir havlu ile mümkünse kurutucu ya da kalorifer üzerinde ılınmış kıyafetler güne iyi başlamanızı sağlayacaktır.

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, atlamayın

Kahvaltı etmek size enerji verirken beyninizin de daha iyi çalışmasını sağlar. Kahvaltınızın içeriğini sık sık değiştirin farklı tatlara açık olun. Bu şekilde gününüze monoton başlamamış olursunuz.


İyi vakit geçirmeye çalışın

Hoşlandığınız şeyleri yaparak iyi vakit geçirin.

Spontan olun

Bazen yeni ve farklı bir şey yapmak gününüze heyecan katacaktır. Her gün bir diğerinin aynı olmak zorunda değil. Gününüzün olabildiğince farklı olmasını sağlayarak bundan keyif almaya çalışın. Heveslerinizi takip ederek gününüzü renklendirebilirsiniz.

Olumsuzluklara çok takılmayın

Her zaman sizi rahatsız ve sinir eden bir şey olacaktır. Bunları göz ardı edin ve varlıklarını kabul edin. Olumlu ve iyi şeyler üzerinde yoğunlaşın. Sizi üzen kişiler ile sözleri kafanıza takıp kendinizi üzmeyin. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamayın, bu sizi hayal kırıklığına uğratıp kendinizden hiçbir zaman memnun olmamanıza neden olur.



Güler yüzlü olun

Mutluluğunuz etrafınızdaki kişilere bulaşıp onları da etkileyecektir.

Önceliklerinizi dikkate alın

İlk önce yapılması gereken en önemli işleri bitirin, daha az önemlileri sonraya bırakın.

Saygılı olun

Olumlu davranışlarda bulunun, iyi insan olmak için uğraşın ve etrafınızdakilerin de duygu ve düşüncelerine önem verin.

Sabırlı olun

Bazen beklemek zor olsa da her şeyin bir zamanı var. Zaman zaman sabırsız olmak doğal olsa da, kendinizi sakinleştirip durdurun.


20'li yaşların sonunda öğrenilen 19 hayat dersi

20'li yaşlar hayatın belki de en güzel dönemlerinden biri. Yetişkin olma konusuna bir adım daha yaklaşılan bu dönemde öğrendiğimiz çok önemli şeyler var.

19
1. 21 yaşındayken henüz yetişkin sayılmazsınız: 30lu yaşlara yaklaşıp ofislerde çalışma ve ebeveyniniz olmayan gerçek yetişkinlerle etkileşim deneyimleri kazandığınızda, insanların 27 yaşındakileri bebek, 21 yaşındakileri ise fetüs olarak gördüklerini fark edeceksiniz.
2. Vücudunuza iyi bakmanız önemli; çünkü gerçekten de yaşlanıyor: 30 yaşına yaklaştığınızda, gençliğini sarhoş geçiren arkadaşlarınızla fazla içmemiş olan ve daima güneş kremi kullanan arkadaşlarınız arasındaki farkı net bir şekilde göreceksiniz.
3. Akşamdan kalmak aslında berbat bir şey: Bunu bir gerçek olarak kabul ettiğinizde, daha az içmeye başlayacak ve ertesi sabah normal bir insan gibi dolaşacaksınız. Üstelik cildinizin sağlıklı duruşu muhteşem görünmenize yadrımcı olacak.
4. Arkadaşlarınızla dışarı çıkabilir ve yanlış bir şey yapıyormuş gibi hissetmeden alkolden uzak durabileceksiniz: Çarşamba gecesi arkadaşlarınızla dışarı çıktığınızda sırf onlar alkol alıyor diye siz de tüketmek zorunda değilsiniz. Ertesi sabah işe gideceğinizi düşünüp daha sağlıklı alternatiflere yönelmek, sizi yetişkinliğe bir adım daha yaklaştırır.
5. Yaşlanmak o kadar da kötü bir şey değil: Yaşlandıkça kendinizi daha çok sevecek ve kusurlarınızdan kurtulmaya çalışmak yerine, onları benimseyecek hatta seveceksiniz.
6. Kalp kırıklığı iyidir: Çünkü sonunda daima daha iyi biri ile karşılaşırsınız ve bu duygusal travma daha güçlü, daha akıllı ve daha ilginç bir insan olmanızı sağlar.
7. Size kötü davranan erkekler asla değişmezler: Olduklarından daha farklı bir şekilde davranmalarını bekleyip kendinizi yıpratmaktansa hemen bırakın gitsinler.
8. Sizden daha iyi olduklarını düşündüğünüz insanlar yüzünden endişelenmek hiçbir işinize yaramaz: Endişelenmeye değer olan tek insan sizsiniz. Başkalarının yaptıkları sizin için çok önemliyse, hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir.
9. Ebeveynlerinizi sık sık arayın: Herkesin erken yaşta ebeveynlerini kaybetmiş arkadaşları vardır. Bu insanların hiçbiri, arkadaş gruplarındaki en şanssız insanlar olacaklarını düşünmezlerdi.
10. 15 yaşında endişelendiğiniz şeyler çok saçmaydı: Mesela düz olmayan saçlarınızı her gün düzleştirmek, daima bikini ağdası yaptırmak ya da tükettiğiniz her kaloriyi saymak gibi şeyler 20'li yaşlarda kulağınıza çok saçma gelecek.
11. Birkaç kilo almak ya da vermek çok da önemli değil: Kilonuzu saplantılı bir şekilde gözlemlemek, sağlığınız ya da çekiciliğiniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlamaz. Eğer kilonuz sağlık problemlerine neden olmuyorsa son derece kusursuz görünüyorsunuzdur!
12. Hayat, hem harika hem de berbat dönemlerle doludur: Kulağa klişe gelebilir ama doğru. Başınıza ne zaman çok kötü bir şey gelse, sonrasında işlerin her zaman daha iyiye gidebileceğiniz bilirsiniz.
13. İşten izin almak gözünüzü korkutmasın: İzin günleriniz olduğuna göre izne çıkmanızda hiçbir sakınca yok, değil mi? Patronunuz anlayışlı bir insansa, doktora gitmeniz gerektiği için ya da ailenizle bir hafta vakit geçirmek istediğiniz için kızmayacaktır. Eğer öyle biri değilse, hayat kısa, kendinize başka bir iş bulun.
14. Para biriktirmek, şimdiye dek verdiğiniz en akıllıca karardı: 28 yaşındaysanız, banka hesabınızda gittikçe büyüyen bir para varsa, emekliliğiniz düzenli olarak yatıyorsa ve arkadaşınızın tüm parasını tasarım çantalara harcadığından bir emeklilik hesabı bile olmadığını duyduğunuzda, annenizin tavsiyelerine uyduğunuz için kendinizle gurur duyacaksınız.
15. Berbat insanlarla dolu büyük bir gruptansa, iyi arkadaşların olduğu küçük bir grupta daha mutlusunuz: Yaşınız ilerledikçe hayatınıza dertten başka bir şey katmayan ve sizi mutsuz eden insanları tek tek çıkarmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Yanınızda yalnızca birkaç iyi dostunuzun kalması sizi o kalabalık arkadaş grubunuzdan çok daha mutlu edecek.
16. Rahat değilseniz, satın almayın: Son derece rahatsız bir çift topuklu ayakkabıya alışabileceğinize ya da biraz kilo verdiğinizde o küçücük elbiseye sığabileceğinize inanıp kendinizi kandırmayın. Yalnızca içinde mevcut halinizle rahat edebileceğiniz şeyler alın ve giyin.
17. Başarmadan önce birçok sefer başarısızlığa uğrayacaksınız: Başarısızlık, asla başaramayacağınız anlamına gelmez. Yalnızca 'henüz'başaramadığınız anlamına gelir.
18. FOMO (bir şeyleri kaçırma korkusu) gerçek değil: Evet, tüm arkadaşlarınız bilmem neredeki partiye gittiler, çılgınlarcasına içtiler ve sabahki kahvaltıda dün gece ne kadar çılgın şeyler yaptıklarını anlata anlata bitiremiyorlar. Korkmayın, orada olmadığınız için hiçbir şey kaçırmadınız.
19. Şu deyişin doğru olduğunu anlıyorsunuz: Ergenlik yıllarınızda insanların hakkınızda ne düşündüklerini umursarsınız, 20li yaşlarda başkalarının hakkınızda ne düşündüğünü umursamazsınız, 30lu yaşlarda ise hakkınızda aslında hiçbir şey düşünmediklerini fark edersiniz.

