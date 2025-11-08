Güzel bir gün için yapmanız gerekenler

Gülümseyin ve nazik olun

Bu şekilde olumlu dalgalar yayarak etrafınızdakileri etkileyeceksiniz. İhtiyacı olanlara maddi ya da manevi yardım edin. Sizin enerjinizden destek alanlar yollarına daha kolay devam edeceklerdir. Siz pozitif oldukça etrafınızdakiler de iyi hissedecektir.

Spor yapın

Rahatlama, meditasyon ve kaslarınızı çalıştırmak için yoga yapabilirsiniz. Motive olmanız açısından uzman bir kişiden ders almak faydalı olabilir. Yogadan en çok zevk alacağınız zaman sabah güne başlarken ya da günün sonunda olacaktır. Pilatesi de vücudunuzu sağlıklı bir biçimde rahatlatıp gevşeten bir alternatif olarak tercih edebilirsiniz.

İyi uyuyun

Sabahları enerjik ve dinlenmiş olarak kalkmak için yeterli uyku çok önemlidir. Günde en az 8 saat uyumalısınız. Biliminsanlarının araştırmalarına göre günde 20 dakika daha az uyuyan bir öğrencinin notlarının gözle görülür biçimde düştüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda konsantrasyon problemine, daha az enerji ve huzursuzluğa neden olur. Akşamları erken yatmak sabah erken kalkmaktan daha kolaydır. Denemeyi ihmal etmeyin.

Güne bir bardak su ile başlayın

Sabah kalkar kalkmaz vücudun su ihtiyacını gidermek güne daha iyi başlamanızı sağlarken cildinize de çok iyi gelir.

Sabah kalkınca alınan duş size enerji verecektir

Sevdiğiniz bir sabun, banyodan çıkınca kullanacağınız temiz bir havlu ile mümkünse kurutucu ya da kalorifer üzerinde ılınmış kıyafetler güne iyi başlamanızı sağlayacaktır.

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, atlamayın

Kahvaltı etmek size enerji verirken beyninizin de daha iyi çalışmasını sağlar. Kahvaltınızın içeriğini sık sık değiştirin farklı tatlara açık olun. Bu şekilde gününüze monoton başlamamış olursunuz.

İyi vakit geçirmeye çalışın

Hoşlandığınız şeyleri yaparak iyi vakit geçirin.

Spontan olun

Bazen yeni ve farklı bir şey yapmak gününüze heyecan katacaktır. Her gün bir diğerinin aynı olmak zorunda değil. Gününüzün olabildiğince farklı olmasını sağlayarak bundan keyif almaya çalışın. Heveslerinizi takip ederek gününüzü renklendirebilirsiniz.

Olumsuzluklara çok takılmayın

Her zaman sizi rahatsız ve sinir eden bir şey olacaktır. Bunları göz ardı edin ve varlıklarını kabul edin. Olumlu ve iyi şeyler üzerinde yoğunlaşın. Sizi üzen kişiler ile sözleri kafanıza takıp kendinizi üzmeyin. Başkalarıyla kendinizi kıyaslamayın, bu sizi hayal kırıklığına uğratıp kendinizden hiçbir zaman memnun olmamanıza neden olur.

Güler yüzlü olun

Mutluluğunuz etrafınızdaki kişilere bulaşıp onları da etkileyecektir.

Önceliklerinizi dikkate alın

İlk önce yapılması gereken en önemli işleri bitirin, daha az önemlileri sonraya bırakın.

Saygılı olun

Olumlu davranışlarda bulunun, iyi insan olmak için uğraşın ve etrafınızdakilerin de duygu ve düşüncelerine önem verin.

Sabırlı olun

Bazen beklemek zor olsa da her şeyin bir zamanı var. Zaman zaman sabırsız olmak doğal olsa da, kendinizi sakinleştirip durdurun.