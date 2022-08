Birçok insan çocukken edindiği günlük tutma alışkanlığını zamanla kaybeder ancak deneyimlerinizi, düşüncelerinizi veya duygularınızı kaydetmek, bir yetişkin olarak size birçok zihinsel ve duygusal fayda sağlayabilir. Yeniden günlük tutmaya başlamak için ne bekliyorsunuz?

Neden günlük tutmalı?

Günlük tutmanın, muhtemelen yazının icadı kadar eski bir gelenek olduğu düşünülür. Bunun ruhsal sağlığı destekleyici yönü ise 3.000 yıldan daha uzun bir süre önce Hindistan'da ortaya çıkan doğal bir tıp sistemi olan Ayurveda'ya dayandırılır. Ayurveda, beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi yeniden kazanmanıza yardımcı olan yaşam tarzı alışkanlıklarını teşvik eder. Günlük tutma gibi uygulamalar, farkındalık oluşturmanın ve sağlıklı değişimler geliştirmenin anahtarıdır.

Günlük tutmanın faydaları

1. Kaygılarınızı azaltır

Kaygı genellikle düşüncelerle bağlantılıdır, bu yüzden bu düşünceleri dışa vurmak ve zhinizniden atmayı hedeflemelisiniz. Sorunlarınızdan derhal bu şekilde kurtulamasanız da, fark edebilmeniz için onu kâğıda taşıyabilirsiniz.

2. Hafızayı ve odağı geliştirir

Düşüncelerinizi ve duygularınızı içinizden geldikçe yazmak, hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Stresli düşünceleri ve deneyimleri yazmak, bunları zihninizde saklayıp yük etmek yerine kâğıda döküp yüzleşmenizi sağlayabilir. Boşalan zihniniz daha önemli şeylere konsantre olma ve hafızada tutma konusunda daha iyi bir hale gelir.

3. Uykunuzu iyileştirir

İstenmeyen düşüncelerin ve endişelerin uykunun önüne geçebilir ve günlük tutmak zihninizi rahatlatmaya ve daha iyi dinlenme için yolu temizlemeye yardımcı olabilir. Gün içinde yaşadığınız stres hakkında yazmak, onu işlemenize yardımcı olabilir. Böylece zihniniz siz uyumaya çalıştıkça olanları tekrar ve tekrar düşünmek konusunda ısrarcı olmaz.

4. Evliliğinizi güçlendirebilir

Günlük tutmak, yeni çiftlerin bir ortaklık kurmasına veya uzun süreli çiftlerin çatışmayı çözmesine yardımcı olabilir. Size özel bir ilişki günlüğü tutmayı seçebilir ve yargılamadan eşiniz ve ilişkiniz hakkında ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Bir diğer seçenek de eşinizin ve sizin düşüncelerinizi, duygularınızı ve endişelerinizi birbirinizle paylaştığınız bir çiftin evlilik günlüğü oluşturmak olabilir. Bu tür günlükler, iletişimi geliştirmek isteyen çiftler için yararlı bir araç olabilir. dile dökülemeyen şeylerin kağıda nasıl döküldüğünü gördüğünüzde şaşırabilirsiniz.

5. Yas sürecinize yardımcı olabilir

Sevdiğiniz birini kaybetmek oldukça yoğun duygulara yol açar. İnkâr, kafa karışıklığı, üzüntü, öfke, suçluluk, aşağılanma ve çok gibi çok çeşitli duygular yaşayabilirsiniz. Duygularınızın yoğunlaştığı anlarda bir şeyler karalamayı deneyin. Bu günlüğü kaybettiklerinize bir mektup olarak da yazabilirsiniz. Özür dilemek istediğiniz bir şey, paylaşmak istediğiniz herhangi bir haber var mı? Zihninizde düşünüp durmak yerine, bir mektup yazın ve yollayın.

6. Ayrılık acısını dindirebilir

Boşanmalar ve ayrılıklar, keder ve öfkeden rahatlama ve kafa karışıklığına kadar birçok karmaşık, bazen çelişkili duyguyu yüzeye çıkarır. Günlük tutmak bu duyguları çözmenin ve nereden geldiklerini anlamanın sağlıklı bir yolu olabilir. Bu şekilde dürtüsel davranmaz veya sonradan pişman olacağınız bir şey söylemezsiniz.

En önemli şey günlük tutarken dürüst olmaktır. Günlüğünüzle yalnızken, başkalarına asla söylemeyeceğiniz çirkin duyguları bile kabul edin. Burası, kızgın, bencil, korkmuş, acınası, hatta mutlu ya da kindar olabileceğiniz özel bir alandır.

Sonrasında, sakin bir ruh halindeyken yazdıklarınızı okumak da yardımcı olabilir, size bu duygular üzerinde yapıcı bir şekilde nasıl hareket edeceğiniz konusunda daha objektif bir bakış açısı ve fikirler verebilir.

7. Sizi olmak istediğiniz kişiye dönüştürebilir

Her zaman, şu an olduğunuz kişinin günlüğünü tutmak zorunda değilsiniz, olmak istediğiniz kişinin günlüğünü de tutabilirsiniz. Örneği; kilo vermek ve daha üretken olmak istiyorsanız kendinizi bu haldeyken hayal edin ve gün içerisinde neler yaptığınızı yazın. Olmak istediğiniz kişi nasıl besleniyor, yaşadığı olaylara karşı nasıl tepki veriyor, nelerden vazgeçmiyor? Bu beynininiz için oldukça etkili bir telkin yöntemi olabilir.

Sadece günlük tutarak her şeyin yoluna girmesini beklemek pek gerçekçi olmayabilir ancak günlük tutmak kesinlikle hayatınızı daha iyi bir yere çevirebilir. Sunu bir meditasyon, kişisel bakım veya telkin yöntemi olarak görebilirsiniz. Her gün günlük tutmakta zorlanıyor olsanız dahi, yapabildiğiniz zamanlarda bir şeyler karalamak, zihninizi daha temiz bir hale getirebilir. Günlük tutmanın en güzel yanı, bu işin hiçbir doğru ve yanlışının olmamasıdır. İsterseniz günde birkaç kez isterseniz arada sırada, isterseniz yastığınızın altındaki bir deftere isterseniz bir internet sitesine günlük tutabilirsiniz. Sonuç her zaman aynı derece etkili olacak!

Kaynak: Lauren Bedosky. "5 Ways Journaling Can Help You Cope With Big Life Changes". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/emotional-health/ways-journaling-can-help-you-cope-with-life-changes/. (15.08.2022).