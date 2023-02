Günde 5 dakikada mutlu anlar yaratabilirsiniz

Eğer acele etmezseniz en basit aktiviteler en keyifli anlarınıza dönüşebilirler. Çünkü beynimiz vücudumuzdan ve dışarıdan gelen uyaranlara dayanarak ruh halimizi gün içerisinde birçok defa değiştirebiliyor. En büyük efsanelerden biri her zaman mutlu olmamız gerektiğidir. Mutluluğun mutlu anlardan oluştuğunu ve o anı günden güne inşa ettiğinizi hatırlayın.

Beyninizin bakış açısından, kendinizi olumlu bir duygusal duruma sokmak, her zaman harika hissedeceğimizi düşünmek, mutfak tezgahındaki muzun bizi gün boyu doyuracağını düşünmek kadar gerçekçi değildir.

Bedeniniz ve zihniniz için sağlıklı alışkanlıklar ediniriz, sağlıklı beslenir, iyi uyur ve insanlarla sağlıklı etkileşimlerde bulunuruz ve bu yaptıklarımızdan sonuna kadar zevk almaya çalışırız. Bu nedenle, bugün bunları yapmanıza yardımcı olabilecek basit bir egzersiz öneriyoruz. Her sabah biraz durup gününüzde yaşanacak anları hayal etmek, böylece geldikleri anlarda daha iyi olmaya hazırlar. Bu sayede güne karşı tutumunuz daha olumlu olacak ve sonuç olarak kendinizi daha tatmin olmuş hissedeceksiniz. Anlamlı anlar yaratın ve onları unutulmaz anlara dönüştürün.

Her sabah birkaç saniye bekleyin, gün boyunca genelde yaptığınız her şeyi hayal edin ve "mutlu anlara" dönüştüreceğiniz o 2 veya 3 anı seçin: Biraz koşu, iş arkadaşınızla kahve, akşam yemeği hazırlamak...

O anları "en mutlu anınıza" dönüştürmenin bir yolunu düşünün. Örneğin: koştuğunuz rotayı bir ormanla değiştirmek, partnerinizi biraz daha yakından tanımak, özel bir tarif hazırlamak…

Gün boyunca o anlar geldiğinde, bunun farkında olun ve zamanının geldiği konusunda zihninizi uyarın. Keyif zamanınızda cep telefonunuzla dikkatiniz dağılmadan veya başka şeyler düşünmeden anı yoğun bir şekilde yaşayın. Dıştan veya zihinsel engeller ortaya çıkarsa, bunları nazikçe uzaklaştırın ve sonraya bırakın.

Günün sonunda, o güzel zamanları zihninize geri getirin ve içten içe teşekkür edin. Bu uygulamanın sağlığınızı ve mutluluğunuzu artırdığını zamanla fark edebilirsiniz.

İşte zihinizi harekete geçirmek bu kadar kolay. Sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağınız bu teknikle günde toplamda 5 dakika ayırarak hayatınıza yeni mutlu anlar ekleyebilirsiniz. Bu rutinleri zamanla değiştirip geliştirmeye çalışmanız daha da eğlenceli hale getirecektir.

