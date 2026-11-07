Duygu düzenleme, kişinin kendi duygusal durumu üzerinde kontrol uygulama yeteneğidir. Öfke veya kaygıyı azaltmak için zorlu bir durumu yeniden düşünmek, gözle görülür üzüntü veya korku belirtilerini gizlemek veya mutlu veya sakin hissetmek için nedenlere odaklanmak gibi davranışları içerebilir.

Duygularımızı nasıl kontrol ediyoruz?

Kişinin duygusal durumunu iyi anlamda etkilemenin birçok yolu olsa da duygu düzenleme genellikle uzmanların "aşağı doğru regülasyon" dediği şeyi veya duyguların yoğunluğunu azaltmayı içerir. Kederli biri, eğlenceli bir şeyi hatırlayarak üzüntüsünü azaltabilir. Endişeli bir kişi, kaygısına neden olan düşünceden uzaklaşarak başa çıkabilir. Duygu düzenleme, yakın bir tehlike veya meydan okuma sağlıklı bir dozda endişe veya heyecan gerektirdiğinde faydalı olabilecek "yukarı doğru regülasyon" veya kişinin duygularını güçlendirmeyi de içerebilir.

Psikolog James Gross tarafından önerilen duygu düzenleme süreç modeli, insanların bir duygu hissetmeden önce ve zaten duygusal olarak tepki vermeye başladıktan sonra da dahil olmak üzere farklı zamanlarda duygularını kontrol etmek için hareket edebileceklerini vurguluyor.

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Duyguları kontrol etmenin bazı temel yolları nelerdir?

İki geniş duygu düzenleme kategorisi yeniden değerlendirme ve duyguları bastırmadır. Yeniden değerlendirme, kişinin tepkisini değiştirmek için bir duyguya neden olan bir şey hakkında nasıl düşündüğünü değiştirmektir. Bastırma genelde daha fazla olumsuz durumla karşılaşılan durumdur. Diğer stratejiler arasında kişinin duygusal deneyimini etkilemek için dikkatini verdiği şeyi değiştirmesi ve duyguları kabul etmeye çalışması yer alır.

Duygu düzenlemesi neden önemli?

Küçük çocuklardan farklı olarak yetişkinlerden duygularını, özellikle kaygı ve öfkeyi sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde yönetebilmeleri beklenir. Duygusal kontrol başarısız olduğunda ise insanlar genellikle daha sonra pişman olacakları şeyler söyler veya yaparlar ve duygularını kontrol altında tutabilmeyi isterler. Bu durumun ise zamanla, kişinin kişisel refahı ve sosyal ilişkileri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

Referans: Psychology Today Staff. "Emotion Regulation". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/basics/emotion-regulation#:~:text=Emotion%20regulation%20is%20the%20ability,to%20feel%20happy%20or%20calm.

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