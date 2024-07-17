Bebeklerde ve çocuklarda güneş yanığı nasıl rahatlatılır?

Bu içerik Prof. Dr. Gamze Demirel tarafından kaleme alınmıştır.

Sağlığımız için açık havada vakit geçirmek ve güneşin yararlı etkilerinden faydalanmak gerekir, ancak cildimiz güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına çok fazla maruz kaldığında güneş yanıkları oluşabilir. Bebeklerin cildi ise çok ince ve narin olduğu için güneş yanıklarına karşı çok daha hassastır. Sıvı kaybı, cilt hasarı, enfeksiyon ve uzun vadede cilt kanseri riskinde artışa neden olabilir. Bu nedenle, güneşten uygun şekilde faydalanırken bebeklerimizi zararlı etkilerinden de mutlaka korumak gerekir.

Bebeklerde güneş yanığını önlemek için neler yapılabilir?

Gölge yerleri tercih edin ve bebeğinizi güneş ışığından mümkün olduğunca uzak tutun. Özellikle güneşin en güçlü olduğu güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği saatler olan 10ç00 ile 16ç00 arasında güneşe maruziyeti önleyin.

Güneşin dik geldiği saatlerde mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve giysilerle bebeğinizi koruyun.

Dışarısı çok sıcaksa, çocuğunuzun aşırı ısınmaması için açık renk ve pamuklu giysiler (tercih olarak beyaz) giydirin.

Kenarı olan herhangi bir şapka -özellikle de başının çevresini saran bir şapka- güneş ışınlarını bebeğin yüzünden uzak tutmak için gereklidir.

6 aydan küçük bebekler için güneş kremi kullanımı uygun değildir. Bebeğin cildini giysilerle kapatmak koruyucu olacaktır.

Güneşin parladığını görmemeniz, cilde ulaşan UV ışınlarının olmadığı anlamına gelmez. Hava kapalı da olsa bebeğinizi mutlaka koruyun.

6 aydan büyük bebeklerde güneş kremi kullanabilirsiniz. Güneş kremini güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce sürün ve 2 saatte bir tekrarlayın. Bebek her denize veya suya girip çıktıktan sonra güneş kremini yenileyin. Bebeğiniz suya girmese dahi güneş kremini 2-3 saatte bir yenileyin.

Bebeğinizde güneş yanığı gelişirse neler yapabilirsiniz?

Bebeğinize bol miktarda sıvı vermeye çalışın. Eğer emiyorsa, bol bol emzirin veya mama alıyorsa, mamasını düzenli verin. Ek gıda alan 6 aydan büyük bebeklere bol su içirin.

Ilık bir banyo yaptırın.

Islatılmış bezleri yanık olan bölgelerin üzerine koyun, 15-20 dakika tutun ve gün içinde aralıklı birkaç kez tekrarlayın.

Yanık olan bölgelere doktorunuza sorarak su bazlı nemlendirici krem sürebilirsiniz. Tahrişe neden olabilecek koku içeren şeylerden kaçınmaya çalışın.

Yanık olan bölgedeki ağrıyı azaltmak için doktorunuzun önereceği ağrı kesici şurupları kullanın.

Yanıklar iyileşene kadar bebeğinizi güneşten uzak tutun.

Rahat ve cildini tahriş etmeyecek giysiler giydirin.

Eğer güneş yanığı su toplaması şeklinde olduysa, mutlaka hastaneye başvurun. Böyle durumlarda yanık yerinde enfeksiyon gelişebilir, uygun antibiyotikli kremlerin kullanılması gerekebilir.

Eğer bebeğinizde huzursuzluk, ateş, titreme, bulantı, kusma, baş ağrısı, uyku hali gibi bulgular varsa, mutlaka doktorunuza başvurun.

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