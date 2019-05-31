Yazın bebeğinizin rahat uyuyabilmesi için 8 ipucu

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Yazın bebeğinizin rahat uyuyabilmesi için 8 ipucu
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Yaz mevsimi geldi. Deniz, kum, güneş üçlüsünü içeren tatil planları yapılmaya başlandı. Daha aktif olarak geçirdiğimiz bu sıcak yaz günlerinde bebeğinizin daha rahat uyuyabilmesi için nelere dikkat etmelisiniz? Haydi bir göz atalım. 

 

1- Kaliteli ve rahat bir uyku için bebeğinizin uyuduğu ortamın serin olması (18-22 derece) çok önemlidir. Bu serinliği sağlayabilmek için gerekirse bir fandan yararlanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey, havalandırmanın direkt bebeğin üzerine doğru üflememesidir. Ayrıca, odadaki fon perde ya da karartma perdeleri de oda sıcaklığının düşmesine yardımcı olacaktır. 

 

2- Bebeğinizi yaz mevsimine uygun ince kıyafetlerle yatırdığınızdan emin olun. 

 

3- Yazın günlerimizi daha aktif bir şekilde geçiriyoruz. Bu, bebeğinizin normalden daha fazla uyarılarak aşırı yorgun düşmesine sebep olabilir. Özellikle, aktif geçen bir günün ardından bebeğiniz akşam normal uyku saatinde çok yorgun düşebilir. Eğer durum buysa uyku saatini biraz (30 dk kadar) geriye çekmekten çekinmeyin. “Biraz” diyorum çünkü bazen çok erken yatışlar, bebeğin vücudunun bunu gündüz uykusu olarak algılamasına sebep olur ve bebek birkaç saat içinde uyanarak akşam uykusuna geçişte oldukça zorlanabilir.

 

4- Yaz günlerinde hava geç karardığından dolayı, bebeğin uyuyacağı odayı uyku zamanında karartmanız faydalı olacaktır. Karanlık bir ortam, uyku hormonun vücutta salgılanmasına yardımcı olarak bebeğin daha kolay bir şekilde uykuya geçmesine yardımcı olur. 

 

5- Özellikle dışarıda yoğun bir gün geçirdiyseniz, bebeğinizin uyku saatinden en az 1 saat önce evde olmanızı, evde sakin vakit geçirdikten sonra da uyku öncesi rutinlerinize geçmenizi tavsiye ederim.

 

6- Sıcak yaz günlerinde uyku öncesi banyo, ferahlatıcı etkisiyle bebeğinizin uykuya geçişi için yararlı olacaktır.

 

7- Ev dışında bebeğinizi uyuturken (bebek arabasında, şezlongda, vs) dış sesleri baskılayacak beyaz gürültü ya da sakin bir müzik kullanmanızı öneririm.

 

8-Yazın kendinizi eve hapsetmenize tabii ki gerek yok. Bebeğinizin bazı uykularını ev dışında yaptırabilirsiniz. Yalnızca dikkat etmeniz gereken, bebeğiniz dışarıda kısa bir uyku yaptıysa, aşırı yorgun düşmemesi için akşam yatma vaktini buna göre düzenlemek olacaktır.

 

Sağlıklı uykular ve neşeli vakitlerle keyfine varacağınız güzel bir yaz diliyorum. 

 

Sevgilerimle, 

 

Lesli Maya

***

 

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