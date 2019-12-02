3. ay bebek gelişimi

Bebeğiniz 3 aylık oldu bile! Artık size gülücüklerle cevap veriyor ve çeşitli sesler çıkarıyor. İşte 3 aylık bebeğin duyusal, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında merak ettikleriniz;
Unutmayın! Her bebek kendi mizacı, genetik özellikleri ve içinde bulunduğu ortamın özelliklerini yansıtarak sosyal ve duygusal yönlerden farklı şekilde gelişir. Fiziksel büyüme, fiziksel gelişimden farklıdır. Fiziksel gelişme, bebeklerin bedenlerini kontrol etme yetisi kazanarak bazı beceriler elde etmeleridir. Fiziksel büyüme ise boy ve kilonun artması anlamına gelir.
Bebeklerin aşı takvimi için tıklayın
3 aylık bebeğin kilosu, boyu ve baş çevresinin ne kadar olması gerektiği, doktor kontrolünde neler olacağı aileler için merak konusudur. Bebeğinizin doğumdaki kilosunun kaç gram, boyunun ve baş çevresinin kaç santim olduğu ölçülerek, aynı aydaki kız ve erkek bebeklerin ortalama büyüme oranına göre sağlık yetkilileri tarafından kullanılan büyüme eğrilerine bakılır ve büyüme hızı takip edilir. Bebeğinizin rutin sağlık kontrolünde bu rakamlar kaydedilir.
Bebek ve çocuk sağlığını takip için ilk 6 ay içinde her ay, 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir, 2-6 yaşlar arası altı ayda 1, 6 yaştan sonra yılda 1 kontrole götürülmeleri önerilir. Bebeğinizin rutin doktor kontrolünde kilosu, boyu, baş çevresi kontrolleri ve genel sağlık taraması yapılır, aşıları takip edilir.
Doğumdan sonra ilk iki ayda şaşılık ya da göz kayması olması normaldir. Üç aydan sonra devam eden göz kayması olursa bir göz hekimine danışmanız önerilir.
İlk altı ayda gelişimsel olarak “normal” olarak ifade edilen bir bebek günde 20-30 gram, başka bir deyişle haftada 150-250 gram ağırlık kazanır.
Bebekler ilk altı ay boyunca ayda ortalama 8 cm uzar. Fiziksel gelişimin birçok yönünde olduğu gibi kız çocuklar ve erkek çocukların boy uzaması farklılık gösterir.
Bebeklerin baş çevresinin üçüncü ayda ortalama 40,5 cm’dir. Bebeğin başındaki arka bıngıldağın 3.-4. aya kadar kapanması beklenir. Başın ön bölgesinde bulunan bıngıldak ise 9.-18. aylar arasında, en geç 2 yaşa kadar kapanır.
“3 aylık bebeklerin uyku düzeni nasıldır?” diye sorulduğunda, bebeklerin artık daha uzun süre uyanık kalması ve bir miktar uyku düzeni gelişmeye başlaması dikkat çeker. Gündüz uykusu toplamda 3-3,5 saat civarındadır. Gündüz uykularının her birinin süresi 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Gece uyku süresi 8 ile 13 saat arasında değişir. Bebeğin toplam uyku süresi günlük 11-15 saat arasında değişkenlik gösterir.
Anne sütü alan 3 aylık bebeklerin gündüz beslenmesi halen 2-3 saatte 1 emzirme periyoduyla devam eder. Ancak 3. Aydan itibaren eğer bebeğin büyümesi normal sınırlarda ise bebeğin periyodu kendisinin belirlemesi düzeni denenebilir. Böylece 3. Ayda geceleri beslenme periyodu bir miktar daha uzayabilir ve yeni anneler için daha uzun süre uykuda kalma şansı doğar.
Çalışıyorsanız ve doğum iznindeyseniz, sağılmış sütünüzü bebeğinize vermeniz için süt sağıp stoklamaya başlamanız önerilir.
Referanslar:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü. Şuradan alındı: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/420
Carolyn Meggitt (2013) “Çocuk Gelişimini Anlamak”
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