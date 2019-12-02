3. ay bebek gelişimi

3 aylık bebek gelişimi nasıl olur?

3 aylık bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimi nasıldır? Görme, işitme gibi duyuları, beyin gelişimi ve sosyal gelişimi nasıldır? 3 aylık bebek neler yapar? İşte detayları…

Bebeğiniz 3 aylık oldu bile! Artık size gülücüklerle cevap veriyor ve çeşitli sesler çıkarıyor. İşte 3 aylık bebeğin duyusal, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında merak ettikleriniz;

3 aylık bebek neler yapabilir? 3 aylık bebek gelişimi nasıldır?

3 aylık bebek artık küçük nesnelere dikkat gösterebilir. Duran nesnelerden çok hareket eden nesneler ilgisini çeker. Gözlerini bir noktaya odaklayabilir.

Bebeğiniz renklere ve farklı seslere ilgi göstermeye başladığı için 3 aylık bebek oyuncakları da buna göre hoşuna gitmeye başlar.

3 aylık bebek annesinin, bakıcısının ve tanıdıklarının seslerini ayırt edebilir ve sesin geldiği yöne dönebilir. Yaklaşan sesleri duyduğunda heyecanlanır. Alçak ve yüksek perdeli sesleri taklit edebilir. “Agu” gibi içinde sessiz harf olan heceler çıkarmaya başlar. Size gülümseyerek yanıt verir.

3 aylık bebeğin hareketlerinin neler olduğuna bakıldığında; Yakalama refleksi kaybolmaya başlarken, bebeğiniz avucunu açarak nesneleri yakalama becerisi gelişmeye başlar. Sırt üstü yatırıldığında, kendisine uzatılan bir nesneyi yakalamaya çalışır. Yüzüstü pozisyonda yatırıldığında, kollarının yardımıyla başını ve göğsünü kaldırabilir. Oturur pozisyonda tutulduğunda artık başını kontrol edebilir. Hem tek bacakla hem de iki bacakla canlı tekmeleme hareketleri yapabilir. Kollarını canlı şekilde sallayabilir ve ellerini vücudunun üzerinde birleştirebilir. Ellerine bakar ve parmaklarıyla oynar. Bu yeni keşifler ona heyecan verir. Eline bir çıngırak veya avucuyla kavrayabileceği bir oyuncak vererek el kaslarının kontrolünü geliştirmesini destekleyebilirsiniz. Parmağının takıldığı battaniyeyi tutup çekebilir ve buna benzer parmak oyunları yapabilir. Etrafındakilerin hareketlerini izlemek için başını bilinçli şekilde çevirebilir.

İlk dört ay içinde adım atma ve tonik boyun refleksi gibi bazı yenidoğan refleksleri kaybolur. Emme refleksi halen güçlü durumdadır ancak yutma refleksi ve dil hareketleri hala tam olarak olgunlaşmamıştır.

Yaşamın ilk birkaç yılında bebekler duygularının ne olduğunu ve neye yaradığını öğrenmeye başlar. Hangi durumlarda üzüntü, kaygı, neşe gibi duygular hissettiklerin anlamaya başlarlar. Bebeğiniz sevinç gösterisi olarak yüksek sesle gülebilir hatta çığlık atabilir.

3 aylık bebeklerin bilişsel gelişimine bakıldığında, henüz hayal etme ya da seçenekleri zihinlerinde değerlendirme yeteneklerinin gelişmediğini söylemek gerekir. Çoğunlukla düşünmeden hareket ederler. Çevrelerindeki insanlar ve nesnelerle etkileşim yoluyla öğrenirler.

Unutmayın! Her bebek kendi mizacı, genetik özellikleri ve içinde bulunduğu ortamın özelliklerini yansıtarak sosyal ve duygusal yönlerden farklı şekilde gelişir. Fiziksel büyüme, fiziksel gelişimden farklıdır. Fiziksel gelişme, bebeklerin bedenlerini kontrol etme yetisi kazanarak bazı beceriler elde etmeleridir. Fiziksel büyüme ise boy ve kilonun artması anlamına gelir.

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3 aylık bebek sağlığı ve büyümesi

3 aylık bebeğin kilosu, boyu ve baş çevresinin ne kadar olması gerektiği, doktor kontrolünde neler olacağı aileler için merak konusudur. Bebeğinizin doğumdaki kilosunun kaç gram, boyunun ve baş çevresinin kaç santim olduğu ölçülerek, aynı aydaki kız ve erkek bebeklerin ortalama büyüme oranına göre sağlık yetkilileri tarafından kullanılan büyüme eğrilerine bakılır ve büyüme hızı takip edilir. Bebeğinizin rutin sağlık kontrolünde bu rakamlar kaydedilir.

Bebeklerde doktor kontrolü ne sıklıkta olmalı?

Bebek ve çocuk sağlığını takip için ilk 6 ay içinde her ay, 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir, 2-6 yaşlar arası altı ayda 1, 6 yaştan sonra yılda 1 kontrole götürülmeleri önerilir. Bebeğinizin rutin doktor kontrolünde kilosu, boyu, baş çevresi kontrolleri ve genel sağlık taraması yapılır, aşıları takip edilir.

Doğumdan sonra ilk iki ayda şaşılık ya da göz kayması olması normaldir. Üç aydan sonra devam eden göz kayması olursa bir göz hekimine danışmanız önerilir.

3 aylık bebeğin kilosu ortalama ne kadardır?

İlk altı ayda gelişimsel olarak “normal” olarak ifade edilen bir bebek günde 20-30 gram, başka bir deyişle haftada 150-250 gram ağırlık kazanır.

3 aylık bebeğin boyu ortalama ne kadardır?

Bebekler ilk altı ay boyunca ayda ortalama 8 cm uzar. Fiziksel gelişimin birçok yönünde olduğu gibi kız çocuklar ve erkek çocukların boy uzaması farklılık gösterir.

3 aylık bebeğin baş çevresi ortalama ne kadardır?

Bebeklerin baş çevresinin üçüncü ayda ortalama 40,5 cm’dir. Bebeğin başındaki arka bıngıldağın 3.-4. aya kadar kapanması beklenir. Başın ön bölgesinde bulunan bıngıldak ise 9.-18. aylar arasında, en geç 2 yaşa kadar kapanır.

3 aylık bebeğin uykusu

“3 aylık bebeklerin uyku düzeni nasıldır?” diye sorulduğunda, bebeklerin artık daha uzun süre uyanık kalması ve bir miktar uyku düzeni gelişmeye başlaması dikkat çeker. Gündüz uykusu toplamda 3-3,5 saat civarındadır. Gündüz uykularının her birinin süresi 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Gece uyku süresi 8 ile 13 saat arasında değişir. Bebeğin toplam uyku süresi günlük 11-15 saat arasında değişkenlik gösterir.

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3 aylık bebek beslenmesi

Anne sütü alan 3 aylık bebeklerin gündüz beslenmesi halen 2-3 saatte 1 emzirme periyoduyla devam eder. Ancak 3. Aydan itibaren eğer bebeğin büyümesi normal sınırlarda ise bebeğin periyodu kendisinin belirlemesi düzeni denenebilir. Böylece 3. Ayda geceleri beslenme periyodu bir miktar daha uzayabilir ve yeni anneler için daha uzun süre uykuda kalma şansı doğar.

Çalışıyorsanız ve doğum iznindeyseniz, sağılmış sütünüzü bebeğinize vermeniz için süt sağıp stoklamaya başlamanız önerilir.

Referanslar:

T.C. Sağlık Bakanlığı Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü. Şuradan alındı: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/420

Carolyn Meggitt (2013) “Çocuk Gelişimini Anlamak”