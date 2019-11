2. ay bebek gelişimi

2 aylık bebek gelişimi nasıl olur?

2 aylık bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimini takip etmek anne-babalar için oldukça heyecan vericidir. 2 aylık bebeğin gelişimi nasıldır? Görme, işitme gibi duyuları, beyin gelişimi ve sosyal gelişimi nasıldır? 2 aylık bebek neler yapabilir? İşte detayları…

Bebeğiniz yenidoğan evresini geride bıraktı ve hızla büyüyor. Sosyalleşmeye başladı ve birçok heyecan verici büyüme aşaması yaşıyor. İşte 2 aylık bebeğinizin duyusal, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında merak ettikleriniz;

2 aylık bebek neler yapabilir? 2 aylık bebek gelişimi nasıldır?

Bebeğinizin görme duyusu yenidoğan dönemine göre daha gelişmiş durumda olduğu için mimikleri daha net ayırt eder. Ayda halen fazla uzağı göremez ama yüzünün 15 cm uzağındaki bir nesneyi bir yandan öbür yana kadar yani 180 derece kesintisiz izleyebilir. Küçük nesnelere ve oyuncaklara dikkat göstermeye başlar. “İzleme” becerileri gösterir. Örneğin canlı renkte, sallanan bir oyuncağı görme alanı içinde yavaşça hareket ettirdiğinizde gözleriyle izler. Parlak ve canlı renkler bu ayda ilgisini çekmeye başlar.

2 aylık bebek oyuncakları genellikle bebeğinizin görme, işitme, duyma ve dokunma duyularına hitap edecek şekilde tasarlanır. Bebeğinizle oynayabileceğiniz oyunlar 2 aylıkken bile vardır. Ona şarkılar söyleyebilir, siyah-beyaz gibi zıt veya canlı renklerde, iri geometrik şekiller bulunan kitaplardan sayfalar gösterebilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal gelişimine destek olacak her şeyi bir oyun ve oyuncak gibi düşünebilirsiniz. Elbette bebeğinizin güvenliğine dikkat ederek…

2 aylık bebeğin işitme duyusu doğumdan itibaren hızla geliştiği için artık ince ve kalın seslere daha iyi tepki vermeye başlar. Bebek, farklı konuşma seslerini ayırt etmeye başlar. Özellikle annesinin sesini diğer seslerden ayırt eder. Tercih ettiği kişinin sesine doğru döner. Kendisi de ağlama dışında sesler çıkarır ve çıkardığı seslerin etkisini fark etmeye başlar. Ona şarkı söylemeniz, çıkardığı seslere karşılık vermeniz dil gelişimi ve sosyal-duygusal gelişimi için çok faydalıdır. Ayrıca kendiliğinden gülmeye ve sevinç duyduğu zaman çığlık atmaya başlayabilir.

“2 aylık bebeğin hareketleri nasıldır?” diye baktığımızda; özellikle 6. Haftadan sonra parmak uçlarına değdirilen nesneleri kavramaya başlar. Doğumdan itibaren ilk 3 ay bu halen bir refleks olarak yapılır ancak istemli yakalamayı geliştirmesine yardımcı olmak için eline küçük bir çıngırak verebilirsiniz. 2 aylık bebeğiniz eliyle bir nesneyi uzun süre tutarak sallayabilir ama geri bırakma konusunda parmakları yeterli olgunluğa erişmediği için bunu başaramayabilir. Bebeğiniz 2. Ayında iki elini ortada birleştirebilir, ellerini birbirine kavuşturup tutabilir. Ayrıca, bir nesneye uzanmak için çeşitli denemeler yapabilir. Nesnelere tam olarak uzanma hareketini ilk 4 ay boyunca gerçekleştiremez. Yine de yakalama refleksi halen çok güçlü olduğu için beşiğinin içini sade ve güvenli halde tutmanız önemlidir.

Yenidoğan döneminde baş ve boyun kaslarını kontrol edemeyen bebek, ilk ayın sonunda bu kasların kontrolünü kazanır ve gövdesi dik tutulup boyun desteklendiğinde başını dik tutabilir. Gövde kontrolünün gelişimi ikinci ay civarında başlar. Bebek 2 aylık olduğunda gövdenin göğüs ve bel bölgelerindeki kasların kontrolünü de kazanmaya başlar. Bunu görmek için karnının üzerine yatırıldığında bebeğiniz başını 45 derece kadar yukarıya kaldırabilir. İkinci ayın sonuna kadar, yüzüstü yatırıldığında zeminden çenesini kaldırabilir hale gelir.

Bebekler 2. Aydan itibaren tek bir yana yuvarlanabilir. Halen çok küçük olsa da onu alt değiştirme masası veya koltukların üzerinde yalnız bırakmayın. Yana yuvarlanma yeteneği hızla gelişme gösterebilir.

Bebeğinizin emme refleksi halen güçlü şekilde devam ettiği için ağzına yakaladığı nesneleri, örneğin omzunuzu hemen emmeye başlayabilir. Emme refleksi halen güçlü bir şekilde devam eder.

2 aylık bebeğin duygusal gelişimi içinse şunlar söylenebilir; Bebekler ne zaman neşe, üzüntü, heyecan ya da kaygı gibi belirli şeyler hissettiklerini yaşamın ilk birkaç ayında anlamaya başlarlar. Yetişkinlerin duygularını nasıl ifade ettiklerini izlerler ve onlara bakarak kendi duygularını ifade etmeyi öğrenirler. Doğumdan itibaren sadece refleks olarak gülümseyen bebek, 6 haftalıktan itibaren sosyal gelişim belirtisi olarak gülümser. Yani gülümsemenize gülücükle karşılık verir.

Beynin doğum öncesi ve sonrası gelişimi çok hızlı olur. Doğumdan hemen sonra yeni doğan beyninde nöronlar arasında trilyonlarca bağlantı ve yol oluşmaya başlar. Yeni doğanın yaşadığı deneyimler, beyindeki elektriksel aktiviteleri tetikler. Bunlar, beynin bağlantılarını geliştirmesi ve büyümesi için gereklidir ve yaşamın ilk aylarında çok hızlı bir şekilde oluşur. Bu açıdan bebeğinizin edineceği farklı deneyimler, beynin bağlantılarını geliştirmek için önemlidir. Elbette bu deneyimlerin onun için aşırı uyaran içermemesi, aşırı yüksek ses ve ışık gibi rahatsız edici düzeyde olmaması önemlidir.

Unutmayın! Her bebek kendi mizacı, genetik özellikleri ve içinde bulunduğu ortamın özelliklerini yansıtarak sosyal ve duygusal yönlerden farklı şekilde gelişir. Fiziksel büyüme, fiziksel gelişimden farklıdır. Fiziksel gelişme, bebeklerin bedenlerini kontrol etme yetisi kazanarak bazı beceriler elde etmeleridir. Fiziksel büyüme ise boy ve kilonun artması anlamına gelir.

Bebeklerin aşı takvimi için tıklayın

2 aylık bebek sağlığı ve büyümesi nasıl olur?

2 aylık bebeğin kilosu, boyu ve baş çevresinin ne kadar olması gerektiği, doktor kontrolünde neler olacağı aileler için merak konusudur. Bebeğinizin doğumdaki kilosunun kaç gram, boyunun ve baş çevresinin kaç santim olduğu ölçülerek, aynı aydaki kız ve erkek bebeklerin ortalama büyüme oranına göre sağlık yetkilileri tarafından kullanılan büyüme eğrilerine bakılır ve büyüme hızı takip edilir. Bebeğinizin rutin sağlık kontrolünde bu rakamlar kaydedilir.

Bebeklerde doktor kontrolü ne sıklıkta olmalı: Bebek ve çocuk sağlığını takip için ilk 6 ay içinde her ay, 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir, 2-6 yaşlar arası altı ayda 1, 6 yaştan sonra yılda 1 kontrole götürülmeleri önerilir. Bebeğinizin rutin doktor kontrolünde kilosu, boyu, baş çevresi kontrolleri ve genel sağlık taraması yapılır, aşıları takip edilir.

2 aylık bebeğin kilosu: İlk altı ayda gelişimsel olarak “normal” olarak ifade edilen bir bebek günde 20-30 gram, başka bir deyişle haftada 150-250 gram ağırlık kazanır.

2 aylık bebeğin boyu: Bebekler ilk altı ay boyunca ayda ortalama 8 cm uzar. Fiziksel gelişimin birçok yönünde olduğu gibi kız çocuklar ve erkek çocukların boy uzaması farklılık gösterir.

2 aylık bebeğin baş çevresi: Yenidoğanın baş çevresi yaklaşık olarak 35 cm’dir. Üçüncü ayda ortalama 40,5 cm olması beklenir. Bebeğinizin baş çevresinin bu ortalamaya göre bir gelişim göstermesi beklenebilir. Bebeklerin başı doğuşta diğer organlara göre daha büyüktür. Başın uzunluğu, bedenin tüm vücut uzunluğunun dörtte birini oluşturur. Bebeğin ikinci ayında ön ve arka bıngıldaklar halen açıktır.

Bebeğinizin 2. Ay kontrolünde fizik muayenesinin yanı sıra çeşitli taramalar yapılır.

Bebeklerde kalça çıkığının erkenden teşhis edilmesi önemlidir. Bu sebeple bebeğinizin yenidoğan muayenesinde kalça eklemleri de muayene edilir. Risk etmeni görülürse veya gözden kaçabilecek kalça problemlerini tespit edebilmek için 1. ve 2. Aylar arasındaki dönemde ultrasonografi (USG) ile kalça çıkığı taraması yani tıbbi adıyla Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) taraması önerilir. 2 aylık bebeğinizin rutin kontrolünde bebeklere ayrıca D vitamini yetersizliğini önlemek için protokole uygun olarak D vitamini başlanır.

Bebeğiniz 2 aylık olduğunda, doğum kontrolü konusunu da gündeme getirmek gerekir. “Emzirme döneminde süt korur mu?” sorusuyla yeni anneler emzirmenin hamile kalmaktan koruduğuna inanarak doğum kontrol yöntemlerine önem vermeyebilir. Süt üretimini sağlayan prolaktin hormonunun, emzirme döneminde kanda belli bir seviyede kaldığı ve bu sebeple gebe kalma ihtimalini azalttığı doğrudur ancak her kadının emzirme sıklığı ve hormon seviyesi farklı olacağı için doğum kontrolü konusu ihmal edilmemelidir.

2 aylık bebeğin uykusu nasıldır?

Uyku yönünden hiçbir düzenin olmadığı yenidoğan dönemi bittiğinde ve bebeğiniz ikinci ayına geldiğinde, “2 aylık bebeklerin uyku düzeni nasıldır?” diye merak etmeye başlarsınız. 2 aylık bebeklerin gündüz uykusu, yenidoğan dönemiyle kıyaslandığında bir miktar daha düzenli olmaya başlar. 2. Ayda bebekler yenidoğan dönemine göre daha uzun süre uyanık kalırlar. Uyanıkken beslendiği sırada gözlerini dikip size bakabilir. Bu esnadaki göz teması onun beyin gelişimi için çok faydalıdır.

Bebekler 6 haftalık olduklarında 3-4 kere gündüz uykusu uyurlar. Gündüz uykularının süresi 15 dakika ile 3 saat arasında değişebilir. Her biri arasında 45 dakika ila 1 saat arasında süre olduğu görülür. Gece uykusu süresi ise 8 ile 10 saat arasında değişir. Bebeğin toplam uyku süresi günlük 14-18 saat arasında değişkenlik gösterir.

2 aylık bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

2 aylık bebeğinizin banyosu artık her gün yapılabilir. Her akşam aynı saatlerde uygulanacak bir banyo rutini oturtabilirsiniz. Banyo onu rahatlatarak uyumasına da yardımcı olur. Her gün şampuan ve sabun kullanmanız da şart değildir. Bu günlerde bebeğinizin baş derisinde pullanma görebilirsiniz. Bebeklerin ilk 3 aylık döneminde sık rastlanan bir cilt problemidir fakat dikkatli bir bakım sayesinde kolaylıkla geçer. Konak oluşumunun etrafında kızarıklık görürseniz doktora danışmayı ihmal etmeyin.

“2 aylık bebekler ne sıklıkta kaka yapar?” sorusunun cevabı, bebeğin beslenme şekline göre değişiklik gösterir. Anne sütü alan bebekler çok sık yumuşak kaka yaparlar ancak yenidoğan döneminde olduğu kadar sık dışkılama olmayabilir. Sütün yetmemesi ihtimalini hemen aklınıza getirmeyin. Bebekler 2. Ayda sindirim sistemleri daha da geliştiği ve hızlı büyüme dönemleri yaşadıkları için bazı günler hiç dışkılama olmayabilir. Formül mama takviyesi alan bebekler ise anne sütü alan bebeklere göre daha az periyodda dışkılama yaparlar.

2 aylık bebek beslenmesi nasıl olmalı?

“2 aylık bebekler ne kadar süt içer?” sorusunun cevabını aslında bebek belirler. Anne sütü alan bebeklerde bebeğin ne kadar emdiğini miktar olarak ölçmek ve “Sütüm yeterli mi?” sorusuna bir ölçü ile cevap aramak şart değildir. Annenin “Sütüm az” diyerek endişelenmesine birçok şey sebep olur. Bunlardan bazıları etraftan söylenenler ve farklı kişilerin görüşleridir. Sütün yetip yetmediğini anlamayı birçok yeni anne ister. Bebeğin yeterli emip emmediğini anlamak için kilo alımına ve idrar sayısına bakılır. 2 aylık bebeğin günde ortalama 6 kere idrar yapması beklenir. Hızlı büyüme dönemlerinde kilo alımı bir miktar yavaşlayabilir. Bunu da göz önüne almak gerekir. Bu sebeple anne sütünün yetip yetmediğine sadece doktor karar vermelidir.

Referanslar:

T.C. Sağlık Bakanlığı Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü. Şuradan alındı: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/420

Carolyn Meggitt (2013) “Çocuk Gelişimini Anlamak”