2. ay bebek gelişimi

Bebeğiniz yenidoğan evresini geride bıraktı ve hızla büyüyor. Sosyalleşmeye başladı ve birçok heyecan verici büyüme aşaması yaşıyor. İşte 2 aylık bebeğinizin duyusal, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimi hakkında merak ettikleriniz;
Unutmayın! Her bebek kendi mizacı, genetik özellikleri ve içinde bulunduğu ortamın özelliklerini yansıtarak sosyal ve duygusal yönlerden farklı şekilde gelişir. Fiziksel büyüme, fiziksel gelişimden farklıdır. Fiziksel gelişme, bebeklerin bedenlerini kontrol etme yetisi kazanarak bazı beceriler elde etmeleridir. Fiziksel büyüme ise boy ve kilonun artması anlamına gelir.
Bebeklerin aşı takvimi için tıklayın
2 aylık bebeğin kilosu, boyu ve baş çevresinin ne kadar olması gerektiği, doktor kontrolünde neler olacağı aileler için merak konusudur. Bebeğinizin doğumdaki kilosunun kaç gram, boyunun ve baş çevresinin kaç santim olduğu ölçülerek, aynı aydaki kız ve erkek bebeklerin ortalama büyüme oranına göre sağlık yetkilileri tarafından kullanılan büyüme eğrilerine bakılır ve büyüme hızı takip edilir. Bebeğinizin rutin sağlık kontrolünde bu rakamlar kaydedilir.
Bebeklerde doktor kontrolü ne sıklıkta olmalı: Bebek ve çocuk sağlığını takip için ilk 6 ay içinde her ay, 6 ay ile 2 yaş arası üç ayda bir, 2-6 yaşlar arası altı ayda 1, 6 yaştan sonra yılda 1 kontrole götürülmeleri önerilir. Bebeğinizin rutin doktor kontrolünde kilosu, boyu, baş çevresi kontrolleri ve genel sağlık taraması yapılır, aşıları takip edilir.
2 aylık bebeğin kilosu: İlk altı ayda gelişimsel olarak “normal” olarak ifade edilen bir bebek günde 20-30 gram, başka bir deyişle haftada 150-250 gram ağırlık kazanır.
2 aylık bebeğin boyu: Bebekler ilk altı ay boyunca ayda ortalama 8 cm uzar. Fiziksel gelişimin birçok yönünde olduğu gibi kız çocuklar ve erkek çocukların boy uzaması farklılık gösterir.
2 aylık bebeğin baş çevresi: Yenidoğanın baş çevresi yaklaşık olarak 35 cm’dir. Üçüncü ayda ortalama 40,5 cm olması beklenir. Bebeğinizin baş çevresinin bu ortalamaya göre bir gelişim göstermesi beklenebilir. Bebeklerin başı doğuşta diğer organlara göre daha büyüktür. Başın uzunluğu, bedenin tüm vücut uzunluğunun dörtte birini oluşturur. Bebeğin ikinci ayında ön ve arka bıngıldaklar halen açıktır.
Bebeğinizin 2. Ay kontrolünde fizik muayenesinin yanı sıra çeşitli taramalar yapılır.
Bebeklerde kalça çıkığının erkenden teşhis edilmesi önemlidir. Bu sebeple bebeğinizin yenidoğan muayenesinde kalça eklemleri de muayene edilir. Risk etmeni görülürse veya gözden kaçabilecek kalça problemlerini tespit edebilmek için 1. ve 2. Aylar arasındaki dönemde ultrasonografi (USG) ile kalça çıkığı taraması yani tıbbi adıyla Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) taraması önerilir. 2 aylık bebeğinizin rutin kontrolünde bebeklere ayrıca D vitamini yetersizliğini önlemek için protokole uygun olarak D vitamini başlanır.
Bebeğiniz 2 aylık olduğunda, doğum kontrolü konusunu da gündeme getirmek gerekir. “Emzirme döneminde süt korur mu?” sorusuyla yeni anneler emzirmenin hamile kalmaktan koruduğuna inanarak doğum kontrol yöntemlerine önem vermeyebilir. Süt üretimini sağlayan prolaktin hormonunun, emzirme döneminde kanda belli bir seviyede kaldığı ve bu sebeple gebe kalma ihtimalini azalttığı doğrudur ancak her kadının emzirme sıklığı ve hormon seviyesi farklı olacağı için doğum kontrolü konusu ihmal edilmemelidir.
Uyku yönünden hiçbir düzenin olmadığı yenidoğan dönemi bittiğinde ve bebeğiniz ikinci ayına geldiğinde, “2 aylık bebeklerin uyku düzeni nasıldır?” diye merak etmeye başlarsınız. 2 aylık bebeklerin gündüz uykusu, yenidoğan dönemiyle kıyaslandığında bir miktar daha düzenli olmaya başlar. 2. Ayda bebekler yenidoğan dönemine göre daha uzun süre uyanık kalırlar. Uyanıkken beslendiği sırada gözlerini dikip size bakabilir. Bu esnadaki göz teması onun beyin gelişimi için çok faydalıdır.
Bebekler 6 haftalık olduklarında 3-4 kere gündüz uykusu uyurlar. Gündüz uykularının süresi 15 dakika ile 3 saat arasında değişebilir. Her biri arasında 45 dakika ila 1 saat arasında süre olduğu görülür. Gece uykusu süresi ise 8 ile 10 saat arasında değişir. Bebeğin toplam uyku süresi günlük 14-18 saat arasında değişkenlik gösterir.
2 aylık bebeğinizin banyosu artık her gün yapılabilir. Her akşam aynı saatlerde uygulanacak bir banyo rutini oturtabilirsiniz. Banyo onu rahatlatarak uyumasına da yardımcı olur. Her gün şampuan ve sabun kullanmanız da şart değildir. Bu günlerde bebeğinizin baş derisinde pullanma görebilirsiniz. Bebeklerin ilk 3 aylık döneminde sık rastlanan bir cilt problemidir fakat dikkatli bir bakım sayesinde kolaylıkla geçer. Konak oluşumunun etrafında kızarıklık görürseniz doktora danışmayı ihmal etmeyin.
“2 aylık bebekler ne sıklıkta kaka yapar?” sorusunun cevabı, bebeğin beslenme şekline göre değişiklik gösterir. Anne sütü alan bebekler çok sık yumuşak kaka yaparlar ancak yenidoğan döneminde olduğu kadar sık dışkılama olmayabilir. Sütün yetmemesi ihtimalini hemen aklınıza getirmeyin. Bebekler 2. Ayda sindirim sistemleri daha da geliştiği ve hızlı büyüme dönemleri yaşadıkları için bazı günler hiç dışkılama olmayabilir. Formül mama takviyesi alan bebekler ise anne sütü alan bebeklere göre daha az periyodda dışkılama yaparlar.
“2 aylık bebekler ne kadar süt içer?” sorusunun cevabını aslında bebek belirler. Anne sütü alan bebeklerde bebeğin ne kadar emdiğini miktar olarak ölçmek ve “Sütüm yeterli mi?” sorusuna bir ölçü ile cevap aramak şart değildir. Annenin “Sütüm az” diyerek endişelenmesine birçok şey sebep olur. Bunlardan bazıları etraftan söylenenler ve farklı kişilerin görüşleridir. Sütün yetip yetmediğini anlamayı birçok yeni anne ister. Bebeğin yeterli emip emmediğini anlamak için kilo alımına ve idrar sayısına bakılır. 2 aylık bebeğin günde ortalama 6 kere idrar yapması beklenir. Hızlı büyüme dönemlerinde kilo alımı bir miktar yavaşlayabilir. Bunu da göz önüne almak gerekir. Bu sebeple anne sütünün yetip yetmediğine sadece doktor karar vermelidir.
Referanslar:
T.C. Sağlık Bakanlığı Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü. Şuradan alındı: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/420
Carolyn Meggitt (2013) “Çocuk Gelişimini Anlamak”
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