Ev yapımı limonata tarifi

Tarif defterimden;

Tek başına veya yarım bardak limonataya bir şişe maden suyu, biraz buz ve nane yapraklarıyla şahane bir içecek oluyor...

Servis: 8 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 1 gece

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

3 adet kalın kabuklu limon

1 adet kalın kabuklu portakal

1+ 1/4 bardak toz şeker

1,5 bardak portakal suyu + limon suyu (ayrıntı tarif içinde)

8 bardak içme suyu

Üzerine;

Nane yaprakları

Yapılışı:

* Meyvelerin kabuklarını rendeleyip derin bir tabak içine alarak şeker ile karıştırın, üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 3-4 saat veya 1 gece bekletin (beyaz bölümleri acılık verdiği için sadece dış kabuklarını rendeliyoruz).

* Meyvelerin suyunu kullanacağımızdan onları da temiz bir poşet içinde buzdolabına kaldırın (1,5 bardak limon & portakal suyu elde ettim).

* Ertesi gün meyvelerin sularını sıkıp derin bir kaba alın, şekerli kabukları ve suyu ekleyip tekrar buzdolabına kaldırın. 2 - 3 saat beklettikten sonra ince tülbent veya ince tel süzgeçten geçirin. Temiz cam şişelere aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.

* Servis esnasında nane yapraklarıyla süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...