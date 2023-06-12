Ev yapımı limonata tarifi

Tarif defterimden;
Tek başına veya yarım bardak limonataya bir şişe maden suyu, biraz buz ve nane yapraklarıyla şahane bir içecek oluyor...
Servis: 8 kişilik
Hazırlama & bekletme süresi: 1 gece
Malzemeler:
- 200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
- 3 adet kalın kabuklu limon
- 1 adet kalın kabuklu portakal
- 1+ 1/4 bardak toz şeker
- 1,5 bardak portakal suyu + limon suyu (ayrıntı tarif içinde)
- 8 bardak içme suyu
Üzerine;
Nane yaprakları
Yapılışı:
* Meyvelerin kabuklarını rendeleyip derin bir tabak içine alarak şeker ile karıştırın, üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 3-4 saat veya 1 gece bekletin (beyaz bölümleri acılık verdiği için sadece dış kabuklarını rendeliyoruz).
* Meyvelerin suyunu kullanacağımızdan onları da temiz bir poşet içinde buzdolabına kaldırın (1,5 bardak limon & portakal suyu elde ettim).
* Ertesi gün meyvelerin sularını sıkıp derin bir kaba alın, şekerli kabukları ve suyu ekleyip tekrar buzdolabına kaldırın. 2 - 3 saat beklettikten sonra ince tülbent veya ince tel süzgeçten geçirin. Temiz cam şişelere aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın.
* Servis esnasında nane yapraklarıyla süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları