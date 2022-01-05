Sürdürülebilir hedefler belirlemek için ipuçları

Yepyeni bir yılın başlangıcı, çoğumuza kararlar alma konusunda ilham verir. Temiz bir sayfanın getirdiği yenilik duygusu harika bir şekilde enerji verici olabilir ve ben, bulabileceğimiz her yerde bir destek almaktan yanayım.

Bununla birlikte, aynı pozitif düşünceler, ilk aksilik meydana gelir gelmez aniden ters yönde aklımıza doluşabilir. Bu hayal kırıklığı, kendimizi hem dürüstlük hem de şefkatle nasıl idare edeceğimizi bilmediğimiz sürece, özeleştiri sarmalını tetikleyebilir veya tamamen vazgeçmeye neden olabilir.

Bir Yaşam Koçu ve kuşkusuz hedefleri seven biri olarak, eğer karar vermeyi seçerseniz, bu yıl kararlarınızda sağlıklı bir adım atmanıza yardımcı olacak birkaç ipucumu sizlerle paylaşmaya can atıyorum.

Ufak bir not: Yeni Yıl kararları herkes için değildir. Bunları yapmak istemiyorsanız, bazen sezginizi onurlandırmak ve bir yılı olduğu gibi nadasa bırakmak en iyisidir- ancak bu yıl kararlar almakla ilgileniyorsanız, doğru yerdesiniz!

Sürdürülebilir hedefler belirlemek için 3 ipucu:

1- Bir öğrenme eğrisini normalleştirin (veya başarısızlığı yeniden çerçeveleyin)

Hayattaki en başarılı insanlar, hayatın en zorlu hedeflerine ulaşmanın zaman aldığını bilirler. Bu, hedef yolunuzda tökezlerseniz, yapabileceğiniz en verimli şeyin kendinizi bir başarısızlık olarak görmemek olduğu anlamına gelir. Bunun yerine, kendinize bir sonraki sefere nasıl hazırlanacağınız konusunda bu güne dek sizi tökezleten engellerin size ne öğrettiğini keşfedin.

Burada önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum; hedeflere ulaşmayı seven bizler, aslında "başarısızlığın" ilk işaretinde pes etmeye daha meyilliyiz. Başarının heyecanına o kadar takıntılıyız ki bazen neredeyse her zaman karmaşık hedeflere eşlik eden sağlıklı, dağınık mücadeleye tahammül etmekte zorlanıyoruz. Engelleri, bir öğreti olarak düşünecek olursak, ilk veya ikinci denemenizde kendinizi başarı ile sınırlamamış ve bunu daha yüksek hedeflere ulaşmak için bir güçlendirme egzersizi gibi düşünebiliriz.

2- Kendinize sorun: Kalbiniz hedefinizle birlikte mi?

Bazen, hedefe yönelik kişisel, içsel bir dürtüden ziyade başkalarının baskısına dayalı hedefler veya kararlar alırız. Oysa, içten gelen içsel motivasyon en güçlüsüdür. Hedeflerinizin dış motivasyondan kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, gerçek hedeflerinizle temasa geçmeyi ve gönülden peşinden koşmayı düşünün.

Engeliniz başkalarını hayal kırıklığına uğratma korkusuysa, başkalarını memnun etmek için hedeflerin peşinden koşmak nadiren işe yaradığından, bu durum kırgınlığa ve boşa zaman kaybına yol açar. Kendinize ve kalpten hedeflerinize alan açmak ise özgünlük duygunuzu artırır.

3- Hedeflerinizi yumuşatın

Örneğin, oldukça hareketsiz bir yaşam tarzınız olduğunu varsayalım, ardından yeni yıla haftada üç kez bir egzersiz rutini için bir kararla başladınız. Haftada üç kez yerine iki kez egzersiz programınıza dahil etmeyi başarsanız bile, bunu bir kazanç olarak sayabileceğinize inanıyorum. Ne de olsa aktif bir yaşam tarzını yaşatma konusunda büyük adımlar attınız.

Kendinize hedefinizi yumuşatma ve esnetme şansı vermek, hedefinizin biraz altında kalsanız bile "doğru yönde ilerlemeniz" için alan yaratır. Unutmayın, bir sıfırdan büyüktür.