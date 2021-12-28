Zihinsel ve bağışıklık sağlığınızı desteklemenin 3 yolu

Her ne kadar 2021 yılının sonuna gelmiş olsak ve bağışıklık sistemini desteklemenin önemli olduğunu artık bilsek de şu soru hep aklımızın bir köşesinde duruyor: Bağışıklık sistemindeki sorunlar ilk bakışta nasıl anlaşılır? İşte bu haftaki yazımda sizlere, bağışıklık sistemindeki sorunun habercisi olan o belirtiler ve bunun için yapabileceğimiz basit ama etkili pratikleri anlatacağım.

Zayıf bağışıklık sistemi belirtileri

Soğuk algınlığı belirtileri sonsuza kadar sürer

Genellikle bitkin hissetmek ve uyku sürelerindeki tutarsızlık

Şeker veya rafine karbonhidrat bakımından yüksek besinlere karşı yeme alışkanlıkları

Alışılmışın dışında stres seviyesi

Kronik ishal veya diğer sindirim sistemi sorunları

Zihinsel rahatlık, bağışıklık işleyişini nasıl etkileyebilir?

Vücut algılanan bir tehlikeyle (yani stresle) karşı karşıya kaldığında, sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Bu sistem etkinleştirildiğinde, ya savaşmaya ya da kaçmaya hazır olursunuz. Gerçek tehlike zamanlarında doğal (ve aslında bize yardım etmek isteyen) bir savunma mekanizması olsa da, aslında gerçekten hayati tehlike olmayan durumlarda bu sistemi aktive ettiğinizde, işte o zaman vücudumuz buna farklı şekilde tepki verebilir.

Physiological Reviews dergisinde yayınlanan araştırma, "Uyku ve bağışıklığın çift yönlü olarak bağlantılı olduğunu" belirtiyor. Uyku, stres hormonu kortizol üretimini yönetmeye yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin dinlenmesine, onarılmasına ve bağışıklık tepkisine katılmak için yardımcı T-hücreleri üretmesine izin verir.

Yetersiz zihinsel refahın uyku ve dolayısıyla bağışıklık fonksiyonu üzerindeki etkisi, stresin sağlığınızı etkileyebileceği tek yoldur. Peki, biz bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Sizinle basit ama etkili 3 pratik paylaşmak istiyorum.

1- Egzersiz yapın

Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli egzersizin yetişkinlerde duygusal dayanıklılık ile ilişkili olduğunu buldu. Fiziksel aktivite aynı zamanda ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan endorfin adı verilen iyi hissettiren hormonları da salgılar.

2- Uyku rutininize önem verin.

Stresi azaltan bir uyku rutini oluşturmak, düzenli bir uyku programına bağlı kalmak ve telefonu yatak odasından uzak tutmak, uyku uzmanlarının kaliteli uyku için üzerinde durdukları en temel konular. Uyku ve bağışıklığın iki yönlü bir ilişkisi vardır: Bağışıklık sisteminiz en iyi şekilde çalışmıyorsa, bu yüksek kaliteli uyku alma yeteneğinizi etkileyebilir. Uyku, zihinsel sağlık için en az tanınan, yeterince takdir edilmeyen itici faktörlerden biridir.

3- Beyniniz için sağlıklı besinler tüketin.

Artık tükettiğimiz besinlerin (vitaminler, mineraller, yağlar vb.) ruh halimizi de doğrudan etkilediğini biliyoruz. Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, deniz ürünleri ve sağlıklı yağlar açısından zengin beslenmenin yetişkinlerde daha iyi zihinsel sağlığı desteklediği gösterilmiştir.

Siz hangi adımı atarak bugün bağışıklığınızı destekleyeceksiniz?

Referanslar:

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0791-y

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00010.2018

PMID: 24822048

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