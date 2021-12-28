Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
28 Aralık 2021 Salı

Zihinsel ve bağışıklık sağlığınızı desteklemenin 3 yolu

Her ne kadar 2021 yılının sonuna gelmiş olsak ve bağışıklık sistemini desteklemenin önemli olduğunu artık bilsek de şu soru hep aklımızın bir köşesinde duruyor: Bağışıklık sistemindeki sorunlar ilk bakışta nasıl anlaşılır? İşte bu haftaki yazımda sizlere, bağışıklık sistemindeki sorunun habercisi olan o belirtiler ve bunun için yapabileceğimiz basit ama etkili pratikleri anlatacağım.


Zayıf bağışıklık sistemi belirtileri

  • Soğuk algınlığı belirtileri sonsuza kadar sürer

  • Genellikle bitkin hissetmek ve uyku sürelerindeki tutarsızlık

  • Şeker veya rafine karbonhidrat bakımından yüksek besinlere karşı yeme alışkanlıkları

  • Alışılmışın dışında stres seviyesi

  • Kronik ishal veya diğer sindirim sistemi sorunları

Zihinsel rahatlık, bağışıklık işleyişini nasıl etkileyebilir?

Vücut algılanan bir tehlikeyle (yani stresle) karşı karşıya kaldığında, sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Bu sistem etkinleştirildiğinde, ya savaşmaya ya da kaçmaya hazır olursunuz. Gerçek tehlike zamanlarında doğal (ve aslında bize yardım etmek isteyen) bir savunma mekanizması olsa da, aslında gerçekten hayati tehlike olmayan durumlarda bu sistemi aktive ettiğinizde, işte o zaman vücudumuz buna farklı şekilde tepki verebilir.


Physiological Reviews dergisinde yayınlanan araştırma, "Uyku ve bağışıklığın çift yönlü olarak bağlantılı olduğunu" belirtiyor. Uyku, stres hormonu kortizol üretimini yönetmeye yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin dinlenmesine, onarılmasına ve bağışıklık tepkisine katılmak için yardımcı T-hücreleri üretmesine izin verir.


Yetersiz zihinsel refahın uyku ve dolayısıyla bağışıklık fonksiyonu üzerindeki etkisi, stresin sağlığınızı etkileyebileceği tek yoldur. Peki, biz bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz? Sizinle basit ama etkili 3 pratik paylaşmak istiyorum.


1- Egzersiz yapın

Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan bir araştırma, düzenli egzersizin yetişkinlerde duygusal dayanıklılık ile ilişkili olduğunu buldu. Fiziksel aktivite aynı zamanda ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan endorfin adı verilen iyi hissettiren hormonları da salgılar.


2- Uyku rutininize önem verin.

Stresi azaltan bir uyku rutini oluşturmak, düzenli bir uyku programına bağlı kalmak ve telefonu yatak odasından uzak tutmak, uyku uzmanlarının kaliteli uyku için üzerinde durdukları en temel konular. Uyku ve bağışıklığın iki yönlü bir ilişkisi vardır: Bağışıklık sisteminiz en iyi şekilde çalışmıyorsa, bu yüksek kaliteli uyku alma yeteneğinizi etkileyebilir. Uyku, zihinsel sağlık için en az tanınan, yeterince takdir edilmeyen itici faktörlerden biridir.


3- Beyniniz için sağlıklı besinler tüketin.

Artık tükettiğimiz besinlerin (vitaminler, mineraller, yağlar vb.) ruh halimizi de doğrudan etkilediğini biliyoruz. Tam tahıllar, meyveler, sebzeler, deniz ürünleri ve sağlıklı yağlar açısından zengin beslenmenin yetişkinlerde daha iyi zihinsel sağlığı desteklediği gösterilmiştir.


Siz hangi adımı atarak bugün bağışıklığınızı destekleyeceksiniz?


Referanslar:

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-017-0791-y

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00010.2018

PMID: 24822048

PMID: 29348984


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Zihinsel ve bağışıklık sağlığınızı desteklemenin 3 yolu Deniz Alayat
Yeni yılda kendin olabilmek Nihan Uycan Özen
Sevgilim beni artık umursamıyor mu? Yeşim Tijen
Hadi takas konuşalım Hale Acun Aydın
Orta Dünya; İnkar ve kabul bir arada Berna Köker Poljak
"Çalışan baba" da diyor musunuz? Av. Aslı Karataş
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.