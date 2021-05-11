Deniz Alayat
Deniz Alayat Tüm Yazıları
11 Mayıs 2021 Salı

Evde terapi yöntemi olarak yemek yapmak

Karantinada yemek yapmayı beraber avantaja çevirelim mi? Bu aralar karantina günlerinde çoğumuz yemek pişirmeye düştük. Hele ki ilk zamanlarda ekmek, pizza, evlerde neler neler pişti… Aslında yemek pişirmek, şimdiye kadar farkına varmamış olabileceğin büyük bir güce sahip. Bunun bir ismi bile var; yemek terapisi… Karşılaştığımız duygusal ve psikolojik sorunlarla başa çıkabilmemiz için mutfak müthiş bir araç…


Evde terapi yöntemi olarak yemek yapman için 10 ipucu

Aşina olduğun ve rahat edeceğin malzemelerle basit bir tarif seçerek işe başla. Bu salata hazırlamak bile olsa başlangıç için harika bir yol.


Yeterli boş zamanın ve yerin olduğundan emin ol ve stresi azaltmak için malzemeleri önceden hazırlamaya gayret et. Eğer hazırladığın tariften çok da emin hissetmiyorsan, kendinden başka kimseye sunmayabilirsin.


İşin içine eğlence katmayı unutma. Yaratıcılığa izin ver ve mükemmelliği arama. Biraz müzik aç ve keyfine bak.


Yeni şeyler denemekten, küçük riskler almaktan ve pratik yapmaktan vazgeçme.


Tüm bu zamanlar geride kaldığında yemeklerini arkadaşların ve sevdiklerin için hazırlayacağın zamanları aklından geçir. Anın tadını çıkarmayı da unutma.


Sonuç ne olursa olsun çabanla gurur duymayı ihmal etme.


2018’de yapılan bir araştırma ise yemek yapmanın yaratıcılığı ve motivasyonu arttırdığını ortaya koymuş. Özellikle kolay tariflerle işe başlamak, zihinsel sağlık açısından güçlü faydalar sağlarken, sürece hakim olduğun için farklı malzemeler eşliğinde hazırladığın tarife yenilikler katabilirsin.


Pek çok hobi gibi yemek yaparken de tek bir şeyle ilgileneceğin için aklındaki diğer tüm düşüncelerden uzaklaşabilmen mümkün.


Bir aktivite içine girip bunun sonucunda somut bir şey elde ettiğinde, gösterdiğin çabanın gerçek bir şeyle sonuçlanmasını ve psikolojik olarak tatmin olmanı sağlıyor.


Sağlıklı yiyeceklerle bedenimiz beslemek, dış dünyamızın iç dünyamızla iletişim kurmasının en temel yollarından. Psikolojik etkisi bir yana, malzemelerden hazırlık sürecine kadar her detaya hakim olacağından doğru besinlerle hayat kaliteni de artırmış olacaksın.


Referanslar:

"Nicole Farmer, Katherine Touchton-Leonard, Alyson Ross". "Psychosocial Benefits of Cooking Interventions: A Systematic Review". Şuradan alındı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29121776/

"Roberta C Asher, Tammie Jakstas, Julia A Wolfson, Anna J Rose, Tamara Bucher, Fiona Lavelle, Moira Dean, Kerith Duncanson, Beth Innes, Tracy Burrows, Clare E Collins, Vanessa A Shrewsbury". "Cook-Ed TM: A Model for Planning, Implementing and Evaluating Cooking Programs to Improve Diet and Health". Şuradan alındı: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32640756/




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